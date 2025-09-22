lunes 22 de septiembre de 2025
    • La Superintendencia de Seguros inauguró LaConfe 2025

    El encuentro reunió a referentes del sector asegurador y especialistas para debatir sobre desafíos y oportunidades que implica la transformación tecnológica.

    22 de septiembre de 2025 - 13:36
    "Estamos en un camino de innovación, usando la tecnología para supervisar mejor y de manera transversal. La tecnología nos ayuda a llegar a más segmentos, mejorar la experiencia del asegurado y optimizar recursos del sector", aseguró el Superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate.

    ARGENTINA.GOB.AR.

    La Superintendencia de Seguros de la Nación estuvo a cargo de la apertura de LaConfe 2025 – Seguros, Innovación + Tendencias. Durante su intervención, el superintendente, Guillermo Plate, felicitó a los organizadores por los 10 años del evento y celebró la oportunidad de encontrarse con productores, aseguradoras y referentes del mercado.

    Por primera vez en una década, los riesgos tecnológicos ocupan los tres primeros lugares del ranking de preocupaciones para el mercado asegurador. 

    Mercado asegurador: los riesgos tecnológicos dominan el ranking global de preocupaciones
    Con esta medida, la SSN reafirma su compromiso de impulsar un marco regulatorio más claro, eficiente y moderno, en beneficio de las aseguradoras y de los asegurados.

    La SSN eliminó el registro de oficiales de cumplimiento en el mercado asegurador

    En su exposición titulada “El futuro de la supervisión y la (des)regulación para un entorno más seguro e innovador”, destacó que la SSN es fundamentalmente un organismo de control, cuya función principal es garantizar la solvencia de las compañías y asegurar que cumplan con sus compromisos frente a los asegurados. Señaló que esta labor protege el sistema y es clave para generar confianza, basada en reglas claras, transparencia y control efectivo.

    Plate resaltó la importancia de la cercanía de la SSN con el sector y los asegurados, resaltando el rol fundamental de los productores de seguros para acercar los productos al mercado y garantizar que las compañías cumplan con sus compromisos.

    Innovación y tecnología como aliados

    El superintendente destacó la tecnología y la innovación como herramientas clave para lograr una supervisión más eficiente y cercana, simplificando procesos y brindando previsibilidad. En este sentido, señaló que la visión de la SSN es fortalecer al sector, utilizar la tecnología para supervisar mejor y ejercer un control efectivo que genere confianza en los asegurados.

    Simplificación y desregulación normativa

    Otro eje central de su mensaje fue la simplificación normativa y la desregulación, enfocándose en optimizar los procesos y reducir la repetición de trámites innecesarios. Plate destacó que estas medidas buscan facilitar la gestión de los productores y las aseguradoras, simplificando procedimientos y promoviendo mayor eficiencia en el sector.

    En su rol como presidente de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL), Guillermo Plate destacó que la organización trabaja en una agenda constante de innovación y transformación, un tema permanente en los foros internacionales de reguladores, que impulsa la modernización y la adaptación de los mercados de seguros a los nuevos desafíos tecnológicos y regulatorios.

    Debates de LaConfe 2025

    LaConfe 2025 incluyó paneles con especialistas que abordaron temáticas como la movilidad del futuro, la irrupción de los seguros on demand y parametrizados, el impacto de la inteligencia artificial en la industria, y la necesidad de impulsar la educación financiera para promover una mayor cultura aseguradora.

    Fuente: Argentina.gob.ar.

