La SSN refuerza la obligación del "botón de baja" y la información al asegurado en canales digitales

Esta medida se aplicará para seguros de automotores, motovehículos, combinado familiar, robo y accidentes personales, entre otros.

La Superintendencia de Seguros de la Nación ( SSN ) actualizó, mediante la presente Resolución, los “Lineamientos para la Publicidad y Cartelería” a fin de regular con mayor precisión la información que las aseguradoras deben brindar en sus páginas web y aplicaciones móviles.

La medida adapta al sector asegurador las disposiciones de Defensa del Consumidor que exigen la inclusión de un mecanismo claro para solicitar la baja de servicios contratados online.

En los considerandos, el organismo recuerda que la Resolución 316/2018 de la ex Secretaría de Comercio y su incorporación posterior a los “Servicios de seguros” por la Disposición 357/2021 establecieron que los proveedores deben ofrecer un “botón de baja” visible, sin requerir trámites previos o registros adicionales. Ahora, la SSN reglamenta cómo debe implementarse esta herramienta en el contexto específico de las pólizas contratadas a través de medios electrónicos.

La norma dispone que, tanto en el inicio de la web como en las apps de las aseguradoras, se incluya de forma fácilmente visible:

La opción para solicitar la baja de pólizas de Automotores, Motovehículos, Combinado Familiar e Integral, Robo y Riesgos Similares, Otros Riesgos de Daños Patrimoniales y Accidentes Personales.

Información sobre cómo requerir copia de la póliza u otros documentos contractuales.

El procedimiento para denunciar un siniestro.

Además, todas las aseguradoras (excepto las ART) deberán incluir en el pie de página de su web institucional, de manera actualizada y destacada, los datos del Servicio de Atención al Asegurado: nombre del responsable y suplente, teléfonos, correo electrónico o enlace a formulario de reclamo, y número de inscripción ante la SSN. También deberá aclararse el canal para escalar reclamos no resueltos a través del portal oficial de la SSN.

Reforzar la transparencia y la accesibilidad

Con esta actualización, el organismo busca reforzar la transparencia, la accesibilidad y la protección de los derechos de los asegurados en un entorno cada vez más digitalizado.

Fuente: 100 seguro.