viernes 10 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La SSN participó del Seminario Regional de Supervisores de Seguros de América Latina

    El encuentro reunió a reguladores de toda América Latina para intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación entre organismos de control.

    10 de octubre de 2025 - 08:05
    Supervisores de toda América Latina compartieron experiencias y desafíos del sector en Seminario Regional de Supervisores de Seguros de América Latina.

    Supervisores de toda América Latina compartieron experiencias y desafíos del sector en Seminario Regional de Supervisores de Seguros de América Latina.

    ARGENTINA.GOB.AR.

    La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) participó del Seminario Regional de Capacitación de Supervisores de Seguros de América Latina ASSAL – IAIS, realizado en El Salvador, con el objetivo de seguir construyendo espacios de diálogo, de cooperación y aprendizaje entre supervisores, aseguradoras, regulados y expertos en seguros.

    Lee además
    La Cumbre Aseguradora Argentina es el principal encuentro sectorial que busca impulsar el desarrollo y la relevancia del seguro en la economía argentina. 

    Se viene la segunda edición de la Cumbre Aseguradora Argentina
    El mutualismo, que nació como una forma de organización solidaria hace más de un siglo, sigue siendo un pilar esencial del entramado social y económico argentino.

    Mutualismo: más de 3.700 entidades sostienen la ayuda en todo el país

    La palabra de Guillermo Plate

    El encuentro contó con un mensaje en video del Superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, quien dio la bienvenida a los participantes, agradeció la presencia de todos los representantes de la región y lamentó no poder estar presente por compromisos de agenda.

    "Este encuentro es una muestra de lo importante que es nuestra región, de lo importante que es seguir construyendo, construyendo espacios de diálogo, de cooperación y aprendizaje entre supervisores, aseguradoras, regulados y demás expertos en seguros", aseguró.

    Una agenda con temas de actualidad

    En representación del organismo, Valeria Hirschhorn, Gerente de Coordinación General, realizó una presentación sobre “Buenas Prácticas en la Supervisión de Contratos de Reaseguro”, compartiendo la experiencia argentina en la materia.

    Durante las jornadas también se abordaron temas de gran actualidad e importancia, como la digitalización y las nuevas tecnologías (IA y Big Data), los avances en la implementación de Solvencia II y NIIF 17 en la región, y el principio de proporcionalidad en la supervisión.

    Compartir experiencias y fortalecer la cooperación

    Estos encuentros permiten compartir experiencias y desafíos comunes entre supervisores, fortaleciendo la cooperación y las capacidades técnicas de la SSN, en línea con los estándares internacionales y las mejores prácticas del sector asegurador.

    Fuente: Argentina.gob.ar.

    Temas
    Seguí leyendo

    Se viene la segunda edición de la Cumbre Aseguradora Argentina

    Mutualismo: más de 3.700 entidades sostienen la ayuda en todo el país

    Mutualismo: un sistema con raíces sólidas y futuro vigente

    El auge de los seguros para viajeros: un negocio que crece por el boom del turismo emisivo

    Cooperativas y mutuales: ARCA dispuso un aumento de umbrales del régimen de información

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    inspecciones en campos De San Pedro y Baradero: el 40% de los trabajadores rurales no están registrados

    Inspecciones en campos de San Pedro y Baradero: el 40% de los trabajadores rurales no están registrados
    Las ambulancias de Same, Medicar y del Hospital trasladaron a las personas lesionadas por la explosión.

    Gran operativo de emergencias médicas para atender a más de 15 personas afectadas por la explosión en Rancagua

    La explosión dentro del edificio educativo generó la intervención pericial de especialistas de Explosivos, de Bomberos y Científica de la Policía.

    Explosión en Rancagua: el fiscal ordenó pericias de especialistas de explosivos, Bomberos y Científica

    Viernes 10 de octubre - Versión PDF

    Zárate: la concejal Alejandra Berni reclama políticas claras de salud mental

    Zárate: la concejal Alejandra Berni reclama políticas claras en salud mental