La Patagonia recibió por primera vez al Foro Nacional de Seguros

La ciudad de Neuquén recibirá a los principales referentes del sector en un encuentro que combinará análisis institucional, tendencias, innovación y formación profesional.

Por primera vez en la Patagonia se realizó el Foro Nacional de Seguros , uno de los encuentros más relevantes del calendario de la actividad. La edición 2025, realizada en el Complejo Domuyo y organizada por APAS Norpatagonia, APAS Surpatagonia y con la colaboración de FAPASA, reunió a unas veinte asociaciones de todo el país en una jornada que combinó análisis institucional, innovación , actualidad económica y espacios de capacitación.

La actividad comenzó en el auditorio, donde Aluminé Colombo, presidenta de APAS Norpatagonia, dio la bienvenida y abrió la jornada. Luego habló Agustina Decarre, presidenta de FAPASA y titular de COPAPROSE, y finalmente tomó la palabra el Superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate , quien incluso compartió algunas anécdotas. Su presencia fue especialmente destacada, ya que es la primera vez que una autoridad nacional del organismo participa en un evento de este tipo en la Patagonia.

Plate destacó la elección de Neuquén al señalar que “la Patagonia es el motor energético, el motor de la Argentina” y que “el crecimiento económico que vive la zona necesita del acompañamiento del seguro y el seguro acompañado del crecimiento”.

La edición patagónica se pensó como un espacio para interpretar el momento que atraviesa la actividad, ordenar prioridades y proyectar los desafíos que traerá 2026. La convocatoria reunió a productores asesores de seguros, referentes técnicos, representantes de cámaras y compañías tanto nacionales como regionales.

Se realizaron paneles que aportaron una radiografía actualizada del mercado, mientras que los espacios formales e informales de networking permitieron profundizar vínculos, analizar oportunidades y generar negocios con colegas de toda la región.

Innovación: el papel de la inteligencia artificial

La agenda también incluyó un fuerte enfoque en innovación, con exposiciones sobre inteligencia artificial e inteligencia emocional aplicadas al trabajo comercial. Colombo señaló que la IA ya forma parte del día a día del mercado asegurador y que, por ejemplo, permite analizar las fotos que se presentan en una póliza para verificar si son auténticas o fueron manipuladas, ayudando a prevenir fraudes y agilizar trámites. Por eso remarcó la necesidad de que los productores continúen actualizándose, sumen capacitaciones y apuesten a una profesionalización constante.

Llevar el seguro a cada rincón del país

Para Agustina Decarre, la realización del foro en Neuquén representó la concreción de una idea que venían trabajando durante varios años. Explicó que FAPASA cree profundamente en el trabajo federal, y que llevar el evento a una región alejada de Buenos Aires era clave porque buscaban traer el seguro a cada región, la palabra de la Superintendencia, de la Federación y de las cámaras.

Decarre destacó también que “la riqueza del país está en el interior, en las economías regionales”, no solo por los recursos, especialmente visibles en la Patagonia, sino por “la gente que todos los días apuesta al trabajo, invierte, genera empleo y paga impuestos”. Para la dirigencia nacional fue una alegría encontrarse con colegas patagónicos que se capacitan y “hacen las cosas bien”, mostrando a la sociedad un mercado asegurador activo y presente en toda la región.

Respecto a la continuidad de iniciativas similares, adelantó que la mirada de la Federación “siempre está en el interior” y que ya analizan acciones futuras que podrían incluir un regreso a la Patagonia, quizás no con un foro de la magnitud actual cada año, pero sí con actividades concretas de capacitación, formación e intercambio.

