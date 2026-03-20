La ADEAA y el MPBA firmaron un acuerdo para combatir fraudes

Los convenios tendrán una vigencia inicial de dos años, con renovación automática salvo decisión en contrario de alguna de las partes, y no implican compromisos económicos directos. Desde ambas instituciones señalaron que el desafío ahora será traducir el acuerdo en resultados concretos que reduzcan el fraude y fortalezcan la seguridad jurídica del sistema.

El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Aseguradores Argentinos ( ADEAA ) firmaron este jueves una serie de acuerdos de cooperación institucional orientados a fortalecer la prevención del delito, mejorar las investigaciones judiciales y optimizar el intercambio de información entre el sistema judicial y el mercado asegurador .

El Gobierno suspendió a más de 2.000 cooperativas y mutuales por irregularidades administrativas

Los convenios fueron suscriptos por el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte-Grand, y el presidente de ADEAA, Aldo Álvarez, en un acto que formalizó un esquema de trabajo conjunto considerado inédito dentro del sector.

La iniciativa apunta a generar mecanismos permanentes de colaboración entre el ámbito público y privado frente al crecimiento de la problemática de los fraudes vinculados a seguros .

El entendimiento contempla tres instrumentos: un convenio marco de cooperación institucional, un acuerdo específico de capacitación y un convenio de cooperación tecnológica. En conjunto, buscan crear un canal estable para el intercambio de conocimientos, el desarrollo de herramientas digitales y la formación técnica de equipos profesionales.

Qué dice el acuerdo

El convenio marco establece la creación de un espacio institucional permanente de trabajo conjunto, con reuniones periódicas y acciones coordinadas destinadas a fortalecer la seguridad pública, facilitar el acceso a la justicia y mejorar los servicios que ambas instituciones brindan a la sociedad.

Sobre esa base, el acuerdo de capacitación prevé la organización de programas de formación continua, cursos y jornadas técnicas.

El Ministerio Público aportará especialistas para el dictado de contenidos, mientras que ADEAA colaborará con la logística y los recursos necesarios para su implementación.

En paralelo, el convenio tecnológico busca de desarrollar soluciones informáticas que permitan un intercambio seguro y eficiente de información.

El objetivo es agilizar los procesos de investigación penal y mejorar el uso de datos disponibles mediante sistemas digitales y nuevas herramientas de comunicación.

El impacto del fraude en el mercado asegurador

El trasfondo de la iniciativa es el impacto creciente del fraude en el mercado asegurador. Según datos del sector, estas prácticas generan incrementos de entre 15% y 20% en el costo de las coberturas, mientras que cerca de un tercio de las denuncias de siniestros presenta indicios sospechosos.

Además, el 65% de los casos investigados se vincula con seguros automotores y alrededor del 70% se detecta en el Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que explica la relevancia estratégica de avanzar en acuerdos dentro de la jurisdicción bonaerense, la de mayor litigiosidad del país.

Fuente: Cronista.