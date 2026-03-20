viernes 20 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La ADEAA y el MPBA firmaron un acuerdo para combatir fraudes

    El sector asegurador se une el MPBA para compartir información, capacitar fiscales y mejorar la detección de maniobras que impactan en el costo de las pólizas.

    20 de marzo de 2026 - 11:58
    Los convenios tendrán una vigencia inicial de dos años, con renovación automática salvo decisión en contrario de alguna de las partes, y no implican compromisos económicos directos. Desde ambas instituciones señalaron que el desafío ahora será traducir el acuerdo en resultados concretos que reduzcan el fraude y fortalezcan la seguridad jurídica del sistema.

    Los convenios tendrán una vigencia inicial de dos años, con renovación automática salvo decisión en contrario de alguna de las partes, y no implican compromisos económicos directos. Desde ambas instituciones señalaron que el desafío ahora será traducir el acuerdo en resultados concretos que reduzcan el fraude y fortalezcan la seguridad jurídica del sistema.

    CRÓNICA.

    El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) firmaron este jueves una serie de acuerdos de cooperación institucional orientados a fortalecer la prevención del delito, mejorar las investigaciones judiciales y optimizar el intercambio de información entre el sistema judicial y el mercado asegurador.

    Lee además
    Las recientes modificaciones incluyen la reestructuración de procesos de liquidación voluntaria, exigiendo mayores controles para salvaguardar los intereses de los asegurados y terceros.

    La SSN actualiza el régimen de liquidación voluntaria de aseguradoras
    El INAES sancionó a más de 2.000 cooperativas y mutuales por incumplimientos administrativos.

    El Gobierno suspendió a más de 2.000 cooperativas y mutuales por irregularidades administrativas

    Los convenios fueron suscriptos por el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte-Grand, y el presidente de ADEAA, Aldo Álvarez, en un acto que formalizó un esquema de trabajo conjunto considerado inédito dentro del sector.

    La iniciativa apunta a generar mecanismos permanentes de colaboración entre el ámbito público y privado frente al crecimiento de la problemática de los fraudes vinculados a seguros.

    El entendimiento contempla tres instrumentos: un convenio marco de cooperación institucional, un acuerdo específico de capacitación y un convenio de cooperación tecnológica. En conjunto, buscan crear un canal estable para el intercambio de conocimientos, el desarrollo de herramientas digitales y la formación técnica de equipos profesionales.

    Qué dice el acuerdo

    El convenio marco establece la creación de un espacio institucional permanente de trabajo conjunto, con reuniones periódicas y acciones coordinadas destinadas a fortalecer la seguridad pública, facilitar el acceso a la justicia y mejorar los servicios que ambas instituciones brindan a la sociedad.

    Sobre esa base, el acuerdo de capacitación prevé la organización de programas de formación continua, cursos y jornadas técnicas.

    El Ministerio Público aportará especialistas para el dictado de contenidos, mientras que ADEAA colaborará con la logística y los recursos necesarios para su implementación.

    En paralelo, el convenio tecnológico busca de desarrollar soluciones informáticas que permitan un intercambio seguro y eficiente de información.

    El objetivo es agilizar los procesos de investigación penal y mejorar el uso de datos disponibles mediante sistemas digitales y nuevas herramientas de comunicación.

    El impacto del fraude en el mercado asegurador

    El trasfondo de la iniciativa es el impacto creciente del fraude en el mercado asegurador. Según datos del sector, estas prácticas generan incrementos de entre 15% y 20% en el costo de las coberturas, mientras que cerca de un tercio de las denuncias de siniestros presenta indicios sospechosos.

    Además, el 65% de los casos investigados se vincula con seguros automotores y alrededor del 70% se detecta en el Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que explica la relevancia estratégica de avanzar en acuerdos dentro de la jurisdicción bonaerense, la de mayor litigiosidad del país.

    Fuente: Cronista.

    Temas
    Seguí leyendo

    La SSN actualiza el régimen de liquidación voluntaria de aseguradoras

    El Gobierno suspendió a más de 2.000 cooperativas y mutuales por irregularidades administrativas

    La inteligencia artificial acelera su expansión en el seguro: las implementaciones crecieron un 87% en 2025

    La SSN actualiza los aranceles de reposición de la CIPAS para Productores Asesores de Seguros

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Bruno Riboldi el productor agropecuario que denunció el robo de 190 animales en la zona rural de Santa Teresa.

    Desaparición y hallazgo en un feedlot a 80 KM: el misterioso robo de hacienda al influencer "La Joya Agro"
    El convicto llevaba la tobillera de monitoreo electrónico en su pierna derecha y simulaba que la garrafa era de su propiedad.

    Pergamino: detuvieron a convicto con tobillera electrónica por robar una garrafa durante arresto domiciliario

    El robo lo denunció Bruno Riboldi, quien se hace llamar La Joya Agro en redes sociales.

    Santa Teresa: le robaron 190 animales del campo a un influencer rural y su lamento se viralizó

    Grupo IEB Banca Privada sobre los Fondos de Asistencia Laboral

    Fondo de Asistencia Laboral: todo lo que las empresas necesitan saber antes de junio

    ¿Cómo la IA modifica a la industria de los videojuegos?

    ¿Cómo la IA modifica a la industria de los videojuegos?