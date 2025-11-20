jueves 20 de noviembre de 2025
    • Gastronomía, cultura y tradición: Rosario celebra la Semana de la Cocina Italiana 2025

    La ciudad será anfitriona de una nueva edición del encuentro internacional que difundirá sabores italianos y actividades culturales.

    20 de noviembre de 2025 - 09:41
    Rosario volverá a convertirse en un punto de encuentro para celebrar los sabores, la creatividad y las tradiciones culinarias que distinguen al “Made in Italy”. La programación incluirá conferencias, clases magistrales, showcookings, degustaciones, recorridos gastronómicos y menúes especiales en restaurantes italianos de referencia en la ciudad.

    I STOCK.

    Rosario será uno de los escenarios centrales de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo 2025, que se desarrollará del 19 al 21 de noviembre en la ciudad. Durante tres jornadas, la ciudad volverá a convertirse en un espacio de celebración de los sabores, la creatividad culinaria y las tradiciones que identifican al “Made in Italy”.

    El Consulado General de Italia en Rosario organiza una nueva edición de esta iniciativa internacional que cada año impulsa la difusión de la gastronomía italiana y de sus productos agroalimentarios de excelencia. La propuesta forma parte de un programa global promovido por la red de Embajadas, Consulados, Institutos Italianos de Cultura y Oficinas ICE, con presencia en más de 300 ciudades.

    Agenda: propuestas culturales y experiencias gastronómicas

    La agenda incluirá conferencias, clases magistrales, demostraciones de cocina, degustaciones, circuitos gastronómicos y menúes especiales en reconocidos restaurantes italianos de la ciudad.

    La Semana de la Cocina Italiana en el Mundo busca destacar no solo la calidad de la cocina del país europeo, sino también conceptos vinculados a la sostenibilidad, la seguridad alimentaria, la educación, la biodiversidad, la identidad territorial y la promoción de la dieta mediterránea, reconocida mundialmente como un estilo de vida saludable y equilibrado.

    En esta edición, Rosario también pondrá el foco en la riqueza cultural italiana con actividades dedicadas a Matera (Basilicata) y Lucca (Toscana), que se desarrollarán en el Mercado del Patio.

    Gastronomía italiana: cultura, innovación y sabor

    El Cónsul General de Italia en Rosario, Marco Bocchi, resaltó la relevancia de la presencia local en este evento global: “La Semana de la Cocina Italiana en el Mundo es una oportunidad para mostrar cómo nuestra tradición gastronómica puede convertirse en un motor de desarrollo económico y comercial. La gastronomía italiana es diplomacia de crecimiento porque une cultura, innovación y sabor, fortalece los vínculos entre nuestros pueblos y favorece nuevas oportunidades económicas“.

    Fuente: Rosario 3.

