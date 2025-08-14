jueves 14 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Gastronomía 5.0: Mendoza será el epicentro de la innovación para empresarios del sector de toda Latinoamérica

    Cinco días de formación y vivencias gourmet para empresarios gastronómicos de Latinoamérica, en el corazón del vino argentino

    14 de agosto de 2025 - 09:00
    La Provincia invita a vivir Gastronomía 5.0: innovación, vino y experiencias únicas en 5 días.

    La Provincia invita a vivir Gastronomía 5.0: innovación, vino y experiencias únicas en 5 días.

    SITIO ANDINO.

    Con la organización de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), la provincia mendocina se prepara para ser la sede de Gastronomía 5.0, una experiencia inmersiva de formación y desarrollo, diseñada para potenciar la visión y el negocio de empresarios gastronómicos de toda Latinoamérica.

    Lee además
    Esta edición del Prix Baron B Edition Cuisine volvió a confirmar el enorme potencial que tiene la gastronomía argentina cuando se conecta con el territorio, la sostenibilidad y la creatividad.

    Qué es el Prix Baron B 2025, la competencia gastronómica que cautiva a todo el país
    Paula Pareto abrirá un nuevo local apto para celíacos.

    Paula Pareto abrirá un nuevo local gastronómico: así será "Pareto Gluten Free"

    Este programa intensivo de cinco días, que se llevará a cabo del 15 al 19 de septiembre en el corazón del vino argentino, ofrecerá una visión profunda de la cocina contemporánea, a través de ejes fundamentales como la innovación, las experiencias, la optimización de costos, el marketing y la sostenibilidad.

    Una experiencia gastronómica de alto nivel

    Gastronomía 5.0 es mucho más que un curso. Es un itinerario presencial completo en Mendoza, que combina talleres prácticos, visitas técnicas a referentes del sector y experiencias gastronómicas de alto nivel. El enfoque está puesto en la gestión eficiente, la creatividad, la valorización del producto local y la sustentabilidad, brindando herramientas concretas para llevar cualquier proyecto al siguiente nivel.

    “La gastronomía es identidad, cultura y experiencia. Mendoza nos invita a repensarla desde el corazón del vino y la innovación”, expresan los organizadores de este evento trascendental.

    Un viaje de cinco días por la excelencia gastronómica

    El programa de Gastronomía 5.0 está estructurado para ofrecer una inmersión total:

    Día 1: Creatividad, Identidad y Experiencia Sensorial. Incluirá un taller creativo, un recorrido sensorial con enfoque cultural, una sesión de marketing gastronómico y tendencias, culminando con una cena en el reconocido restaurante Centauro.

    Día 2: Gestión Eficiente y Cocina de Vanguardia. Se abordarán costos y optimización operativa, tecnología y automatización, y técnicas para aumentar la competitividad. La jornada finalizará con fundamentos básicos de coctelería en dos bares emblemáticos de Mendoza.

    Día 3: El Vino como Eje de Identidad. Los participantes visitarán el Valle de Uco y la emblemática Bodega Piedra Infinita (Zuccardi), explorando la narrativa de la enología y disfrutando de un taller de maridaje en Rosell Boher, seguido de un sunset experiencial.

    Día 4: Sostenibilidad y Mirada Académica. La agenda incluye una visita al Instituto de Investigación y Desarrollo Gastronómico, una sesión sobre economía circular y buenas prácticas con María Sance, y un almuerzo inolvidable con Alejandro Vigil en Casa Vigil, explorando arte, producto e identidad.

    Día 5: Reflexión y Proyección. Un panel de referentes mendocinos debatirá sobre la profesionalización, el mercado y los desafíos del sector. La experiencia cerrará con una devolución grupal, entrega de certificados y un evento de despedida.

    Gastronomía 5.0 se posiciona como una oportunidad única para el crecimiento y la conexión dentro de la industria gastronómica.

    Fuente: Mendoza.gov.ar.

    Temas
    Seguí leyendo

    Qué es el Prix Baron B 2025, la competencia gastronómica que cautiva a todo el país

    Paula Pareto abrirá un nuevo local gastronómico: así será "Pareto Gluten Free"

    Una fábrica de pastas de La Plata es furor por sus sorrentinos con forma de la estrella de mar viral

    Tortos café, el paraíso de lo dulce (y lo salado)

    El boom del café de especialidad genera nuevos polos gastronómicos en Argentina

    Burguers House Pergamino: el reino del sabor casero y las hamburguesas que explotan de gusto

    Llega el Mundial del Alfajor 2025

    Por qué se celebra hoy el Día del Panadero y cuál el significado de los nombres de las facturas

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    DDI San Nicolas detuvo a Puro Olmos en San Pedro y secuestro coaína valuada en más de 5 millones de pesos

    DDI San Nicolás detuvo a "Puro" Olmos en San Pedro y secuestró cocaína valuada en más de $5 millones
    Habrá sesión ordinaria este jueves en el Concejo Deliberante de San Nicolás.

    El Concejo Deliberante de San Nicolás debatirá el futuro del plan Procrear y pedidos de informes

    Copa País: San Pedro se consagro campeón tras vencer a Chacabuco
    Futbol

    Copa País: San Pedro se consagró campeón tras vencer a Chacabuco

    María Paula Bustos, candidata de HECHOS puso en discusión el estado de la ciudad de Salto

    Paula Bustos en Salto: "Las ciudades que prosperan ponen los hechos por encima de los discursos"

    La Provincia invita a vivir Gastronomía 5.0: innovación, vino y experiencias únicas en 5 días.

    Gastronomía 5.0: Mendoza será el epicentro de la innovación para empresarios del sector de toda Latinoamérica