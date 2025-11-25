martes 25 de noviembre de 2025
    • FEHGRA celebra el Día de la Hotelería y la Gastronomía Argentina en su 84º Aniversario

    Cada 25 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Hotelería y la Gastronomía, en homenaje a la fundación de FEHGRA en 1941. A 84 años de aquel hito, la Federación reafirma su compromiso con el sector y con el trabajo conjunto de sus 57 entidades asociadas en todo el país.

    25 de noviembre de 2025 - 13:45
    La simbiosis que crean los hoteles y la gastronomía constituye un pilar fundamental para el sector turístico y un elemento a valorar por parte del cliente que quiere una experiencia de calidad y cada vez se muestran más exigentes frente al mercado.

    GUÍA TURÍSTICA.
    FEHGRA es reconocida como la primera y más importante institución que representa a los sectores hotelero y gastronómico. Su objetivo es defender los intereses del sector y colaborar en el desarrollo de la hotelería, la gastronomía y el turismo.

    FEHGRA.
    La entidad agrupa a más de 50.000 establecimientos gastronómicos y hoteleros de todo el país, nucleados en sus filiales. Son 15.000 alojamientos turísticos en sus diversas modalidades, 35.000 restaurantes, bares, cafés y confiterías. La actividad genera 500.000 puestos de trabajo.

    EL GOURMET.

    Fernando Desbots, presidente de FEHGRA, destacó la importancia del aniversario y el rol de la institución en el entramado productivo nacional: “Este nuevo aniversario nos invita a valorar lo construido y a avanzar con una mirada común. FEHGRA es una casa de puertas abiertas, con una dirigencia comprometida y profundamente federal. Nuestro desafío permanente es acompañar a la actividad, promover su competitividad y fortalecer el desarrollo local en cada región del país.”

    La reflexión compartida por los panelistas apuntó a un objetivo común: transformar la riqueza gastronómica en un producto turístico capaz de transmitir el alma y la identidad de cada territorio.

    FEHGRA representó a la Gastronomía argentina en el VII Congreso Internacional Perú 2025
    La ciudad de Junín fue elegida por tercera vez para realizar la Reunión Regional de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), que se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre, a las 13.30 horas, en el Piedramora Hotel & Convention Center.

    Junín será sede de la reunión regional de FEHGRA con referentes nacionales del sector

    A lo largo de sus más de ocho décadas, FEHGRA impulsó políticas, programas de capacitación y acciones estratégicas que contribuyeron al crecimiento de 17.000 establecimientos hoteleros y 67.000 gastronómicos, consolidando su papel como referente de la actividad.

    Cómo nació la FEHGRA: un legado de unión y visión compartida

    El origen de FEHGRA se remonta al proceso iniciado en 1941, cuando el Poder Ejecutivo convocó a representantes de distintos sectores vinculados al turismo para integrar la entonces creada Comisión Nacional de Turismo.

    Esa iniciativa dio lugar a un movimiento asociativo inédito: las entidades hoteleras y gastronómicas del país comenzaron a coordinarse, impulsadas por un fuerte espíritu de unidad gremial empresaria.

    Ese camino culminó el 25 de noviembre de 1941, cuando un grupo de pioneros se reunió en la sede de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de Buenos Aires y firmó el Acta Nº 1 de la Federación Argentina de Hoteles y Afines.

    Sobre aquel momento fundacional, Desbots reflexiona: “La historia demuestra que nuestra actividad siempre logró avanzar cuando lo hizo unida. Ese es el valor que nos legaron quienes iniciaron este camino, y que hoy mantenemos vigente con trabajo, diálogo y visión de futuro.

    Desde 1941 a la fecha, 20 líderes presidieron la Federación, entre ellos, Jorge Durand, Carlos Gontaretti, Primo Martínez, Julio Gayá, Manuel Boente Carrera, Antonio Gómez, Manuel Sarria, Germán Pérez, Oscar Ghezzi, Roberto Brunello, Graciela Fresno y Fernando Desbots.

    Un sector que invita al mundo a conocer lo mejor de Argentina

    La hotelería y la gastronomía son ventanas abiertas a la riqueza cultural, natural y humana del país. Cada hotel y restaurante es una invitación a recorrer paisajes inolvidables, disfrutar de sabores auténticos y vivir experiencias que quedan grabadas en la memoria.

    Estos sectores generan miles de empleos directos e indirectos, además de ser una fuente de ingreso clave para familias en todo el territorio nacional. Desde los pequeños negocios locales hasta los complejos hoteleros más sofisticados, la diversidad de esta industria es reflejo del talento y la dedicación de quienes trabajan en ella.

    Además, tienen un rol estratégico en el turismo. Tanto el turismo interno como el internacional encuentran en Argentina una oferta que abarca desde la cocina tradicional hasta la alta gastronomía, y desde alojamientos boutique hasta resorts que compiten a nivel global. Esta combinación única refuerza el atractivo del país como destino para viajeros de todo el mundo.

    En este Día de la Hotelería y la Gastronomía, celebramos a una industria que une a las personas, impulsa la economía y refleja lo mejor de nuestra identidad como nación.

    Fuentes: Daily Web y Maxi Rest.

    FEHGRA celebra el Día de la Hotelería y la Gastronomía Argentina en su 84º Aniversario

