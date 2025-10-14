Javier Martínez en entrevista con Ari Paluch: "Al peronismo no vamos a votar seguro"

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, afirmó que “al peronismo no vamos a votar seguro” durante una entrevista con el periodista Ari Paluch. Habló sobre la posible visita del presidente Javier Milei a la ciudad, su relación con Mauricio Macri, el espacio HECHOS y la situación económica local.
La posible visita de Milei
La entrevista se produjo luego de que Ámbito Financiero publicara que Milei mantiene en agenda una visita a Pergamino. “Estuvo el viernes pasado en San Nicolás de los Arroyos y pensamos que no vendría este viernes. Pero no tenemos ninguna confirmación”, explicó Martínez.
El intendente aclaró que si el presidente finalmente llega a la ciudad “no pasará nada raro” y cuestionó la reacción del peronismo: “Tienen esa faceta de creer que las cosas se solucionan con insultos. La visita de un presidente es un honor, independientemente de cómo piense”.
HECHOS, Milei y las elecciones
Martínez también se refirió al armado regional del espacio HECHOS, que comparte con los hermanos Santiago Passaglia y Manuel Passaglia. “Al ser un armado regional, no llevamos candidatos a diputados nacionales”, señaló.
Cuando Paluch le preguntó sobre el voto de su espacio, fue contundente: “Al peronismo no vamos a votar seguro. Nuestro votante es muy parecido al de Milei y Macri, y entiendo que se identifica con los diputados oficialistas, que en definitiva es una opción dentro de las dos o tres de centro derecha para el 26 de octubre”.
También recordó sus inicios en política: “Soy amigo de Mauricio Macri. Entré en 2015 porque necesitaba gente nueva. Tenía mi vida resuelta, mis hijos grandes y recibidos, y entendí que era el momento”.
Economía local y relación con la Provincia
Consultado por la situación económica, Martínez reconoció que “el agro y la industria textil están complicados. Ninguno de los dos sectores está bien; la textil más golpeada que el campo. Pero en definitiva, cualquier comercio la está pasando mal”.
Sobre el vínculo con la Provincia, dijo: “Tenemos una relación difícil. Los intendentes que no somos de su partido tenemos un trato diferencial. Las ciudades del interior esperamos medidas que tengan que ver con empleo y producción”.
Seguridad, calidad de vida y cierre
El intendente también habló brevemente sobre el reciente hecho en Rancagua, señalando que “la fiscalía esta actuando y eventualmente la justicia es quien debe determinar las responsabilidades”.
Finalmente, destacó la calidad de vida pergaminense: “En Pergamino se vive muy bien y los invitó a conocer la ciudad”, dijo a los periodistas presentes.