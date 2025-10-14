Javier Martínez en entrevista con Ari Paluch: "Al peronismo no vamos a votar seguro"

El intendente de Pergamino , Javier Martínez , afirmó que “al peronismo no vamos a votar seguro” durante una entrevista con el periodista Ari Paluch . Habló sobre la posible visita del presidente Javier Milei a la ciudad, su relación con Mauricio Macri , el espacio HECHOS y la situación económica local.

La entrevista se produjo luego de que Ámbito Financiero publicara que Milei mantiene en agenda una visita a Pergamino . “Estuvo el viernes pasado en San Nicolás de los Arroyos y pensamos que no vendría este viernes. Pero no tenemos ninguna confirmación”, explicó Martínez.

El intendente aclaró que si el presidente finalmente llega a la ciudad “no pasará nada raro” y cuestionó la reacción del peronismo: “Tienen esa faceta de creer que las cosas se solucionan con insultos. La visita de un presidente es un honor, independientemente de cómo piense”.

Martínez también se refirió al armado regional del espacio HECHOS, que comparte con los hermanos Santiago Passaglia y Manuel Passaglia . “Al ser un armado regional, no llevamos candidatos a diputados nacionales”, señaló.

Cuando Paluch le preguntó sobre el voto de su espacio, fue contundente: “Al peronismo no vamos a votar seguro. Nuestro votante es muy parecido al de Milei y Macri, y entiendo que se identifica con los diputados oficialistas, que en definitiva es una opción dentro de las dos o tres de centro derecha para el 26 de octubre”.

También recordó sus inicios en política: “Soy amigo de Mauricio Macri. Entré en 2015 porque necesitaba gente nueva. Tenía mi vida resuelta, mis hijos grandes y recibidos, y entendí que era el momento”.

Economía local y relación con la Provincia

Consultado por la situación económica, Martínez reconoció que “el agro y la industria textil están complicados. Ninguno de los dos sectores está bien; la textil más golpeada que el campo. Pero en definitiva, cualquier comercio la está pasando mal”.

Sobre el vínculo con la Provincia, dijo: “Tenemos una relación difícil. Los intendentes que no somos de su partido tenemos un trato diferencial. Las ciudades del interior esperamos medidas que tengan que ver con empleo y producción”.

Seguridad, calidad de vida y cierre

El intendente también habló brevemente sobre el reciente hecho en Rancagua, señalando que “la fiscalía esta actuando y eventualmente la justicia es quien debe determinar las responsabilidades”.

Finalmente, destacó la calidad de vida pergaminense: “En Pergamino se vive muy bien y los invitó a conocer la ciudad”, dijo a los periodistas presentes.