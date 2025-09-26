En el segundo trimestre del año crecieron las pólizas emitidas y los siniestros pagados

El ramo Automotores se mantiene como el de mayor peso, con el 44% de las pólizas emitidas en el trimestre. ASEGURARSE.

De acuerdo con el reporte oficial presentado por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), entre abril y junio de este año se emitieron más de 15,4 millones de pólizas netas de anulaciones en seguros patrimoniales, lo que implicó un aumento del 11,7% frente al trimestre anterior y un fuerte crecimiento del 34,9% interanual. En el acumulado de los últimos 12 meses, el total de pólizas patrimoniales superó los 56 millones.

Seguro automotor Dentro de este segmento, el ramo Automotores se mantiene como el de mayor peso, con el 44% de las pólizas emitidas en el trimestre, seguido por Robo y Riesgos Similares (17,1%), Otros Riesgos Patrimoniales (13,9%), Combinado Familiar e Integrales (7,7%), Motovehículos (6,9%) y Accidentes a Pasajeros (6,2%).

Seguros de personas En cuanto a los seguros de personas, se registraron casi 5 millones de pólizas de Vida Individual vigentes al cierre del trimestre y más de 1 millón de pólizas de Vida Colectivo. También se destacaron los 3,7 millones de pólizas de Accidentes Personales y 1,3 millones de Sepelio Individual.

Aumentó el porcentaje de siniestros pagados En paralelo, el informe revela que se pagaron 1,13 millones de siniestros en el trimestre, un 18,2% más que en los primeros tres meses del año, aunque con una caída del 13,3% respecto del mismo período de 2024.

Del total de los siniestros pagados, los seguros de Automotores concentraron el 65,1% de los casos, seguidos por Combinado Familiar e Integrales (13,9%), Vida Colectivo (4,3%), Accidentes Personales (2,9%), Otros Riesgos Patrimoniales (2,6%), Salud (2,2%) y Motovehículos (2,1%). Fuente: 100 Seguro.

Compartí esta nota en redes sociales:





