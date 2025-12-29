El seguro en América Latina enfrenta un 2026 desafiante

La baja penetración del seguro, la evolución regulatoria, la digitalización y la capacidad de adaptación a nuevos riesgos aparecen como factores clave que definirán el desempeño del sector en los próximos años.

La industria del seguro en Latinoamérica encara 2026 en un escenario de claros contrastes. Así lo plantea Moody’s Local, el grupo de agencias de calificación de riesgo de Moody’s, en “Seguros Latam: Perspectivas 2026”, su más reciente informe sobre las perspectivas del sector en la región.

El análisis combina una mirada prudente sobre los desafíos macroeconómicos persistentes con una visión constructiva respecto del potencial de crecimiento y la mejora gradual en los indicadores de rentabilidad, aunque con marcadas diferencias entre países.

Según el informe, la penetración del seguro en América Latina promedia apenas el 3% del Producto Bruto Interno (PBI), un nivel significativamente inferior al de los mercados desarrollados. No obstante, para Moody’s Local este bajo punto de partida representa, al mismo tiempo, una oportunidad estructural de expansión para la industria, especialmente en la medida en que se consoliden reformas regulatorias, avances en digitalización y una mayor sofisticación de la oferta de productos.

El informe advierte que el contexto macroeconómico regional continuará planteando desafíos relevantes para las aseguradoras. La inflación persistente y las tasas de interés elevadas han incrementado los costos operativos y de siniestralidad, presionando los márgenes técnicos y la rentabilidad de las compañías. A esto se suma una desaceleración económica global que limita la capacidad de compra de seguros, en especial en los segmentos más sensibles al ingreso, y que puede derivar en mayores niveles de morosidad o fraude.

En mercados como Argentina y México, Moody’s Local señala que la dificultad para trasladar el aumento de costos a tarifas impacta negativamente en los resultados técnicos. En contraste, en países donde las tasas de interés aún se mantienen elevadas, los mayores rendimientos financieros han permitido compensar parcialmente la presión sobre los resultados de suscripción.

Rentabilidad en recuperación, con fuertes diferencias entre países

Pese a este contexto desafiante, la calificadora observa una tendencia positiva en la rentabilidad del sector asegurador latinoamericano, aunque con desempeños muy dispares. Brasil muestra uno de los escenarios más sólidos, con un retorno sobre el patrimonio impulsado por un fuerte resultado financiero y una mejora en la suscripción. Uruguay continúa optimizando sus resultados técnicos, especialmente en los ramos de automotores y vida previsional, mientras que Centroamérica exhibe rentabilidades positivas apoyadas en la eficiencia operativa, aunque con limitaciones de escala.

En Argentina, si bien la rentabilidad sigue siendo negativa, Moody’s Local destaca señales de recuperación asociadas a una menor inflación y a una mejora en los resultados financieros. México, por su parte, presenta márgenes técnicos ajustados, compensados en parte por los ingresos financieros derivados de la inversión de reservas.

Vida, ahorro y daños: los motores del crecimiento regional

El informe identifica dinámicas de crecimiento diferenciadas según países y ramos. En Perú y Chile, los seguros de vida, ahorro y retiro muestran un notable dinamismo, impulsados por reformas previsionales y por los retiros de fondos de pensiones, que han canalizado recursos hacia productos de renta particular y rentas vitalicias.

En Brasil, el crecimiento se concentra en coberturas asociadas a riesgos emergentes, como ciberseguridad y protección climática, así como en seguros de crédito y fianzas vinculados a proyectos de infraestructura. En Argentina, Brasil y México, Moody’s Local prevé una expansión más marcada de los seguros de daños, especialmente en el ramo automotor, que continúa siendo el principal segmento de no vida en la región.

En Centroamérica, en tanto, el desarrollo de productos de vida, salud y accidentes personales distribuidos a través de canales masivos aparece como una oportunidad clave para diversificar riesgos y ampliar la base de asegurados, en mercados donde la penetración sigue siendo particularmente baja.

Salud, regulación y riesgos climáticos en la agenda del sector

Otro punto relevante del informe es el creciente interés de las aseguradoras en incursionar o expandirse en el negocio de seguros de salud, particularmente en Argentina y Chile, en un contexto de sistemas sanitarios bajo presión y con necesidades de financiamiento crecientes.

Moody’s Local también subraya la importancia de la solvencia y la capitalización como pilares de la estabilidad sectorial. Si bien la mayoría de los mercados presenta superávit de capital regulatorio, las aseguradoras de menor tamaño enfrentan mayores tensiones técnicas y financieras. En paralelo, la región avanza en reformas regulatorias que buscan converger hacia estándares internacionales como NIIF 17 y Solvencia II, lo que implica mayores exigencias en materia de gestión de riesgos, tecnología y capacidades actuariales.

Finalmente, el informe advierte sobre el impacto creciente del riesgo climático y catastrófico en la siniestralidad y en los costos de reaseguro. La mayor frecuencia de eventos extremos obliga a las aseguradoras a incorporar estos riesgos en sus modelos de gestión, en un contexto en el que los reaseguradores se muestran más selectivos y con precios más elevados.

Fuente: 100% Seguro.