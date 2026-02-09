lunes 09 de febrero de 2026
    • Tendencias

    El Himno Nacional Argentino sonó en las Islas Malvinas

    El músico bahiense Alejandro Pereyra tocó el Himno Nacional Argentino en las islas y compartió un video de una experiencia que definió como muy emotiva.

    9 de febrero de 2026 - 15:00
    El bandoneonista bahiense Alejandro Pereyra tocó el Himno Nacional Argentino en las Islas Malvinas.&nbsp;

    El bandoneonista bahiense Alejandro Pereyra tocó el Himno Nacional Argentino en las Islas Malvinas. 

    DIB

    El bandoneonista Alejandro Pereyra, oriundo de Bahía Blanca, se encuentra de visita en las Islas Malvinas, y publicó en su perfil de Instagram un emotivo video, de una experiencia única.

    "Pisar ese suelo y hacer sonar nuestro himno en las Islas Malvinas. Hoy bajamos con @fiorellaguidi una vez más a recorrer un poco y esta vez con el bandoneón de querusa a hacer un poco de patria", escribió junto a la imagen, donde se escucha la melodía del Himno Nacional Argentino soplada a través del ronco fuelle.

    Pereyra se encuentra recorriendo el extremo sur junto a su pareja, la cantante bahiense Fiorella Guidi. Primero estuvieron en la Antártida y ahora, en las Malvinas, registraron y compartieron un momento de profunda emotividad.

    El Himno Nacional Argentino en las Islas Malvinas

    En diálogo con el portal La Brújula 24, el joven músico explicó que la decisión de tocar el Himno allí no fue improvisada ni liviana. “Sabiendo lo que significa la simbología argentina dentro de las islas hoy por hoy, era un cierto compromiso. Por más que hubiera poca gente, había turistas que pasaban por una calle detrás nuestro, así que fue tocarlo con cierta presión”, precisó.

    Alejandro Pereyra toca el bandoneón y ha construido su carrera alrededor de la sonoridad de este instrumento indiscernible del tango. Arreglador y compositor, grabó varios discos, realizó giras internacionales y en 2023 obtuvo el primer premio en la competencia internacional de bandoneón del Stowe Tango Music Festival en Estados Unidos.

    (Fuente: Agencia DIB)

