sábado 04 de octubre de 2025
    • El auge de los seguros para viajeros: un negocio que crece por el boom del turismo emisivo

    Las empresas de seguros para viajeros evidencian un año histórico por el crecimiento del turismo al exterior.

    4 de octubre de 2025 - 09:20
    Crecen los seguros de viajes para el exterior.&nbsp;

    Crecen los seguros de viajes para el exterior. 

    SEMANA.

    Mientras el turismo local atraviesa un momento complejo, con una caída en la llegada de visitantes extranjeros y un nivel de consumo interno moderado, el turismo emisivo vive una auténtica primavera. Cada vez más argentinos eligen vacacionar fuera del país y, con ello, la contratación de seguros y servicios de asistencia al viajero se disparó.

    El encuentro se realizó en Rosario, Santa Fe, sede de ADIRA, que representa a las principales compañías de seguros del interior del país. Durante la Asamblea, destacaron los desafíos del sector y subrayó la innovación y la representación federal como ejes de gestión.

    ADIRA celebró su Asamblea Anual y presentó un balance de gestión para el período 2024/2025
    El ramo Automotores se mantiene como el de mayor peso, con el 44% de las pólizas emitidas en el trimestre.

    En el segundo trimestre del año crecieron las pólizas emitidas y los siniestros pagados

    El fenómeno está impulsando a empresas del sector a cerrar un año histórico, aunque con una mirada más prudente hacia el 2026. El factor macroeconómico aparece como una de las claves para entender este boom. Con un dólar relativamente estable y un salario medido en divisas un poco más competitivo, los viajes al exterior están al alza.

    Los destinos elegidos

    Los países elegidos reflejan también esta tendencia. Según datos de empresas, en el primer tramo del año predominaron Brasil y Uruguay, con un crecimiento inesperado en Paraguay. Paraguay se duplicó de 20.000 a cerca de 40.000 pasajeros en aeropuertos internacionales. Aunque el fuerte siguen siendo Brasil y Uruguay, y luego Europa y Estados Unidos, con México que se mantiene todo el año.

    Cuánto cuesta un seguro de viajes

    En cuanto a los precios, varían según destino y tipo de cobertura, pero hoy una asistencia estándar puede representar entre el 2 y el 3% del presupuesto total de un viaje. La tendencia, según los operadores, es contratar planes anuales o paquetes flexibles que permiten viajar varias veces en el año sin preocuparse por renovar la cobertura. De cara a 2026, las compañías proyectan un escenario de crecimiento más moderado.

    Fuente: Ámbito.

