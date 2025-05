Douglas Haig, en modo candidato, visita a Ben Hur por otra victoria en Rafaela

Esta nueva presentación en la ciudad santafesina representa no solo la posibilidad de seguir sumando fuera de casa, sino también de sostener el envión anímico y futbolístico que lo tiene como firme protagonista. Si logra un nuevo triunfo, no solo estirará su racha en el certamen, sino que se podría llegar a la cima, ocupada por Gimnasia de Chivilcoy con 15 unidades (recibirá este domingo a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo). Aunque un empate también le permitiría al “Rojinegro” mantenerse en el lote de arriba.

“Volvemos a Rafaela ante un rival que no viene bien, pero es un equipo que tiene buenos jugadores y funcionamiento, en una cancha más angosta, con la idea de seguir siendo protagonistas y traernos de nuevo los tres puntos a Pergamino para estar cada vez mejor en la tabla de posiciones”, expresó Aranda en diálogo con LA OPINION.

“Estamos en una zona muy peleada, con partidos muy cerrados que se ganan con pequeños detalles, por lo que trabajamos todos los días para ir mejorando partido a partido y tratar de estar más firmes en el torneo, aunque creo que lo venimos haciendo de gran manera”, señaló el DT, reflejando el enfoque meticuloso con el que se vive cada compromiso.

Del otro lado estará Ben Hur, que no atraviesa el mejor momento. Ocupa el octavo lugar con siete puntos, viene de caer 2 a 1 frente a Independiente de Chivilcoy de visitante y está afuera de los puestos de clasificación, reservados para los primeros cinco equipos de la zona. En su casa, el estadio “Néstor Zenklusen”, intentará hacerse fuerte para cortar la racha del “Fogonero” y volver a meterse en carrera. El “Lobo” intentará nuevamente fortalecer su localía, condición en la que marcha invicto (2 victorias y 1 empate) para no llegar golpeado al clásico frente a 9 de Julio.

Douglas Haig, por su parte, parece haber encontrado una identidad clara y efectiva. Cada partido reafirma el trabajo silencioso pero consistente de un cuerpo técnico que no se conforma. Este domingo, en la “Perla del Oeste” santafesino tendrá una nueva oportunidad de demostrar que su candidatura al protagonismo no es una casualidad, sino el resultado de un proceso sólido.

Cambios en la formación

Con respecto a la formación del “Rojinegro” para este domingo, el lateral izquierdo Luciano Cuello regresará al once titular luego de su ausencia ante 9 de Julio por una sobrecarga muscular en el gemelo. Otro que podría volver es Santiago Gutiérrez, quien no jugó los últimos tres partidos. Además Joaquín Castellano (entrenó diferenciado en la semana) no sería de la partida y en su lugar ingresaría Joaquín Petino. Una probable formación es: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Bruno Bianchi, Agustín Pezzi, Luciano Cuello; Brian Meza, Joaquín Petino, Santiago Gutiérrez; Emiliano Bogado, Muriel Orlando y Fabricio González.

Tabla de posiciones Zona 3 Federal A.png

Se completa la octava fecha

La octava fecha de la Zona 3 comenzó el viernes con la goleada 4 a 0 de Sportivo Belgrano de San Francisco de local frente a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Y se completará este domingo con el siguiente programa: 15:30, Gimnasia de Chivilcoy vs. Defensores de Villa Ramallo (árbitro: Lautaro Castañola de Nogoyá); 16:00, El Linqueño vs. 9 de Julio de Rafaela (Diego Novelli de Tandil); 16:30, Sportivo Las Parejas vs. Independiente de Chivilcoy (Lucas Cavallero de Totoras); y 17:00, Ben Hur de Rafaela vs. Douglas Haig (Maximiliano Silcan Jerez de Catamarca).