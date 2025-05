Domingo clave para los equipos de Pergamino en el Torneo 5 Ligas

A las 18:00, en otro de los partidos del día, Racing de Pergamino se presentará en el estadio Municipal “Pablo Zabaleta” de Arrecifes ante el colista Huracán con el objetivo de no dejar puntos en el camino y seguir en la cima de la Zona 5. La tarde de este domingo se abrirá a las 15:30 con San José visitando a Boca de Rojas por la Zona 3. Desde las 16:00, Argentino de Alfonzo recibirá a Villa Sanguinetti de Arrecifes por la Zona 5. A las 16:30, El Socorro será anfitrión de Jorge Newbery de Rojas y, a las 17:00, Gimnasia y Esgrima recibirá al líder Barracas de Colón, ambos partidos por la Zona 1. La programación culminará mañana a las 21:30 con Tráfico’s Old Boys -El Huracán de Rojas por la Zona 3. El “Ferroviario” irá por la recuperación tras la abultada derrota (5 a 1) frente al puntero Defensores en Salto.

Los principales goleadores

La tabla de goleadores del Torneo 5 Ligas es encabezaba por el pergaminense Franco Stella (Defensores de Salto) con 11 tantos. Detrás se ubican: Agustín Durán (Leandro N. Alem), Franco Pereyra (Unión de Carabelas) y Alfio Silba (Argentino de Pergamino) con 10 goles; Tomás Tolosa (Argentino de Rojas) 9; Bautista Dinatale (Argentino de Alfonzo), Paulo Tozzi (Barracas de Colón) y Enzo Galarza (Racing de Colón) 8.

Finaliza la fecha de Primera B

La quinta fecha del torneo de Primera B del fútbol de Pergamino comenzó el viernes por la noche con los triunfos locales de Provincial y Juventud Obrera de Manuel Ocampo. El “Rojo” derrotó a Progresista Guerrico 1 a 0 y Jomo venció a Viajantes 4 a 1.

El cierre del quinto capítulo del certamen de ascenso será este domingo: a las 15:30, Sports recibirá a Sirio Libanés y, a las 16:00, Argentino de Rancagua será local frente a Deportivo Acevedo. Dos horas antes comenzarán los preliminares de la categoría Sub 23 y el valor de la entrada general es de 5.000 pesos.

Comienza el torneo femenino

Hoy se pondrá en marcha el torneo femenino de Primera División de la Liga de Pergamino con la participación de 10 clubes: Provincial (campeón 2024), San José (campeón 2024-25 de Federación Norte), Juventud, Rompe Redes y Argentino de Rojas, sumándose este año Juventud de Rojas, Barracas, Racing y Porteño de Colón, y Laferrere de nuestra ciudad. El programa de la primera fecha es: en Juventud, 13:20, Barracas de Colón vs. San José y, 14:50, Juventud vs. Racing de Colón. En Provincial: 11:00, Juventud de Rojas vs. Rompe Redes; 12:45, Laferrere vs. Porteño de Colón, y 14:15, Provincial vs. Argentino de Rojas.

Se viene la Copa País

La Liga de Fútbol de Pergamino ya prepara la participación del seleccionado de nuestra ciudad de Primera División en la Región Pampeana Norte de la Copa País, que organiza el Consejo Federal de la AFA. Además de Pergamino, esta región la conforman otras nueve ligas: La Plata, San Vicente, Chascomús, Chacabuco, Junín, Zárate, Baradero, Escobar y San Pedro. El torneo comenzará el 4 de junio y la primera ronda se extenderá hasta el 16 de julio.

La Región está integrada por tres zonas, una de cuatro selecciones y dos de tres. Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. Clasificarán a la segunda ronda las selecciones ubicadas en el primer lugar de todas las zonas y la ubicada en el segundo lugar de la zona de cuatro (total cuatro selecciones). Pergamino integrará la Zona 2 junto a Chacabuco y Junín. Quedará libre en la primera fecha y debutará con Chacabuco de local en la segunda.