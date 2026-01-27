martes 27 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Día Mundial de la Torta de Chocolate: historia, tradición y pasión por uno de los postres más elegidos

    Desde el cacao amargo precolombino hasta el dulce chocolate europeo, este postre es un símbolo de encuentros familiares y creatividad culinaria, uniendo generaciones a través del sabor.

    27 de enero de 2026 - 11:41
    La celebración tiene sus orígenes en Estados Unidos, y con el tiempo se extendió globalmente. El chocolate, ingrediente principal de este postre, es conocido por sus propiedades que estimulan el buen humor y combaten la depresión.

    La celebración tiene sus orígenes en Estados Unidos, y con el tiempo se extendió globalmente. El chocolate, ingrediente principal de este postre, es conocido por sus propiedades que estimulan el buen humor y combaten la depresión.

    EL LITORAL.

    Cada 27 de enero se celebra el Día Mundial de la Torta de Chocolate, una fecha que rinde homenaje a uno de los postres más populares del mundo y que invita a repasar su origen, su expansión global y el lugar que ocupa hoy en la gastronomía cotidiana y festiva.

    Lee además
    La gastronomía argentina brillará durante tres días en Madrid Fusión Alimentos, que se llevará a cabo del 26 al 28 de enero en el predio IFEMA Madrid, donde la cocina nacional participará con varios de sus principales referentes.

    FEHGRA impulsa la presencia argentina en Madrid Fusión
    Buenos Aires y Mendoza concentran los restaurantes premiados.

    Estrella Verde Michelin 2025: los restaurantes argentinos que lideran la gastronomía sostenible

    Un clásico con raíces antiguas

    La torta de chocolate es el resultado de una larga evolución culinaria ligada al cacao, ingrediente que las civilizaciones precolombinas ya utilizaban en bebidas amargas. Con la llegada del cacao a Europa y la incorporación del azúcar, el chocolate comenzó a transformarse en un producto dulce y apto para repostería.

    Durante el siglo XIX, el desarrollo de técnicas industriales permitió obtener chocolate sólido y cacao en polvo, lo que facilitó su uso en tortas y bizcochos. Desde entonces, la combinación de harina, manteca, azúcar y cacao se convirtió en una receta básica que fue adaptándose según las costumbres de cada país.

    Por qué se celebra el 27 de enero

    Si bien no existe una versión única sobre el origen exacto de la efeméride, la fecha se instaló en distintos países como una oportunidad para destacar el valor cultural del chocolate en la cocina. Panaderías, confiterías y restaurantes suelen sumarse a la jornada con promociones especiales o versiones innovadoras del clásico postre.

    El Día Mundial de la Torta de Chocolate también se vincula con la difusión de recetas caseras, que permiten reproducir el sabor tradicional con ingredientes simples y técnicas accesibles.

    Un postre que admite infinitas variantes

    La torta de chocolate se presenta en múltiples formatos: rellena con dulce de leche o crema, bañada en ganache, con frutos secos, frutas o coberturas crocantes. A nivel internacional existen versiones emblemáticas como la Sachertorte austríaca o el brownie estadounidense, que amplían el repertorio de este sabor.

    En Argentina, ocupa un lugar central en cumpleaños y celebraciones familiares, donde suele combinarse con rellenos dulces y decoraciones artesanales.

    Un símbolo de la repostería popular

    Más allá de su sabor, la torta de chocolate representa un punto de encuentro entre tradición e innovación. Es una de las primeras recetas que se aprende en cocina doméstica y, al mismo tiempo, una de las más reinterpretadas por la pastelería profesional.

    Su vigencia se explica por la accesibilidad de los ingredientes y por el fuerte componente emocional que despierta, asociado a reuniones, festejos y momentos compartidos.

    El Día Mundial de la Torta de Chocolate no solo celebra un postre, sino también una tradición culinaria que atraviesa generaciones. Cada porción sintetiza historia, creatividad y costumbre, reafirmando su lugar como uno de los sabores más universales.

    Fuente: El Litoral.

    Temas
    Seguí leyendo

    FEHGRA impulsa la presencia argentina en Madrid Fusión

    Estrella Verde Michelin 2025: los restaurantes argentinos que lideran la gastronomía sostenible

    Día del Cervecero: la historia de una bebida que marcó siglos de cultura

    Día del Pochoclo: por qué se come en el cine, los nombres que tiene y cómo hacerlo en casa

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Con subsidios otorgados por el Estado local, el Consejo Escolar de San Nicolás está realizando trabajos de puesta en valor en 17 edificios escolares de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.

    San Nicolás avanza con obras en 17 escuelas antes del inicio del ciclo lectivo 2026
    Benicio Rossi y una relación profunda con el bandoneón que se proyecta al futuro.
    Cultura y espectáculos

    Benicio Rossi: un joven bandoneonista que busca grabar su primer EP y cumplir un sueño musical

    El suicida fue custodiado por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local y patrulleros del Comando en un cordón sanitario para llegar lo más rápidamente al Hospital San José; donde arribó con vida.

    Dramática situación en el barrio Acevedo: un hombre se atrincheró, se disparó en la cabeza y lucha por su vida

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos

    Durante el feriado de Carnaval, los días 15 y 16 de febrero, la ciudad volverá a vibrar al ritmo de la música y la danza con la realización de la 9ª edición del festival San Pedro Canta, que tendrá lugar en el Paseo Público Municipal.

    Se viene la 9ª edición del San Pedro Canta 2026 con folklore y danza en el Paseo Público de la ciudad