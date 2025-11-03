Día Mundial del Sándwich: ¿por qué se celebra hoy, 3 de noviembre?

Este plato es uno de los más populares a nivel internacional y cuenta con millones de opciones imperdibles para degustarlos.

La celebración de una de las comidas más universales despierta cada 3 de noviembre el interés de amantes de la gastronomía y curiosos de la cultura popular. El Día Mundial del Sándwich no solo invita a preparar recetas rápidas y sabrosas, sino que también reúne historia, curiosidades y anécdotas de la vida cotidiana.

Cuáles son los 10 gustos de helado preferidos por los argentinos y qué lugar ocupa el pistacho

Hoy, miles de personas en todo el planeta comparten su versión favorita de este plato, rindiendo tributo a una invención que marcó un antes y un después en la forma de comer.

Cada año, el Día Mundial del Sándwich se celebra el 3 de noviembre debido al nacimiento de John Montagu, IV Conde de Sandwich, ocurrido en 1718. La fecha conmemora el origen del nombre “sándwich”, estrechamente vinculado al aristócrata británico y a una anécdota dentro de los salones de juego y la alta sociedad del siglo XVIII.

La popularidad de la efeméride cuenta con apoyo institucional en el Reino Unido. El poblado de Sándwich, en el condado de Kent, organiza festividades donde esta comida se convierte en protagonista de competencias culinarias y actividades familiares.

La vinculación con el IV Conde no solo rinde tributo a su figura histórica, sino que destaca el impacto social y cultural del sándwich. “El bocadillo es un alimento mundial y Sándwich, nuestro pueblo, es solo una pequeña ciudad llena de edificios medievales”, afirmó Mandy Wilkins, organizadora de las celebraciones locales, en diálogo con BBC Mundo.

Cuál es el origen del sándwich y quién lo inventó

El origen del sándwich está rodeado de versiones y anécdotas. La mayoría de los relatos otorgan el crédito a John Montagu, IV Conde de Sandwich. Según detalla Encyclopaedia Britannica, el noble inglés pidió que le sirvieran carne entre dos rebanadas de pan durante una larga sesión de cartas, con la intención de no ensuciarse las manos ni interrumpir el juego. También existe la hipótesis de que la invención ocurrió durante extensas jornadas de trabajo en su despacho oficial.

La primera mención escrita del emparedado data de 1762, registrada en el pueblo de Sandwich, Kent, localidad que da nombre tanto a la familia Montagu como al célebre plato.

La Asociación del Sándwich Británico señala que la expresión “lo mismo que Sándwich” se popularizó en la corte y entre los amigos del conde, quienes comenzaron a solicitar su comida en idéntico formato.

Otras fuentes añaden que el sándwich podría tener precedentes en culturas como la griega o la egipcia, donde se consumían preparaciones similares. Sin embargo, el término “sándwich”, en su acepción moderna y globalizada, nace de la asociación directa con John Montagu y el registro puntual de la costumbre en la sociedad inglesa del siglo XVIII.

15 ideas de sándwich deliciosos, saludables y fáciles de hacer

En el Día Mundial del Sándwich, la variedad de combinaciones es prácticamente infinita. Portales especializados recomiendan opciones que permiten explorar sabores sin complejidad y promoviendo alternativas saludables.

Sándwich de pollo grillado, palta y tomate: proteínas magras con antioxidantes y grasas saludables.

proteínas magras con antioxidantes y grasas saludables. Sándwich de atún con espinaca fresca y mayonesa ligera: ideal para quienes buscan un bocado nutritivo y saciante.

ideal para quienes buscan un bocado nutritivo y saciante. Vegetales asados con hummus en pan integral: perfecto para vegetarianos y amantes de los sabores mediterráneos.

perfecto para vegetarianos y amantes de los sabores mediterráneos. Jamón con queso bajo en grasa y rodajas de tomate: clásico y apto para dietas equilibradas.

clásico y apto para dietas equilibradas. Pechuga de pavo con pepino y brotes verdes: aporte de frescura y bajo contenido calórico.

aporte de frescura y bajo contenido calórico. Queso blanco con rodajas de manzana y nueces: ideal para desayuno o merienda.

ideal para desayuno o merienda. Salmón ahumado con queso crema y eneldo en pan negro: alternativa gourmet que ofrece ácidos grasos Omega-3.

alternativa gourmet que ofrece ácidos grasos Omega-3. Sándwich caprese: tomate, mozzarella y albahaca, una combinación italiana fresca.

tomate, mozzarella y albahaca, una combinación italiana fresca. Tortilla de claras con espinaca y tomate: aporta proteínas y fibra.

aporta proteínas y fibra. Sándwich de berenjena grillada, pimientos y rúcula: opción apta para veganos.

opción apta para veganos. Pollo al curry con yogur natural y ensalada de repollo: sabores especiados con un toque saludable.

sabores especiados con un toque saludable. Sándwich de huevo duro, palta y hojas verdes: fuente de proteína completa y nutrientes esenciales.

fuente de proteína completa y nutrientes esenciales. Carne asada en pan multicereal con mostaza y mezcla de verdes: apto para quienes demandan más energía.

apto para quienes demandan más energía. Sardinas al natural con pimientos asados y lechuga: fuente de calcio y ácidos grasos esenciales.

fuente de calcio y ácidos grasos esenciales. Sándwich de tofu a la plancha, zanahoria rallada y salsa de soja baja en sodio: perfecto para dietas veganas o bajas en grasas.

Estas y muchas otras variantes se suman a la creatividad individual, que a lo largo de los años hizo del sándwich un exponente de la comida rápida, saludable y popular.

Fuente: Infobae.