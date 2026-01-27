Desvalijaron a una familia de Arrecifes, con el robo depertenencias, que fue a veranear a Mar del Plata

Una familia, que se encontraba vacacionando en Mar del Plata , se vio obligada a abandonar la ciudad costera antes de lo previsto tras ser desvalijados. Los turistas fueron despojados de 4.500.000 pesos en efectivo, además de todas sus pertenencias y copias de las llaves de sus dos camionetas, una Toyota Rav 4 y Hilux.

El robo ocurrió mientras los visitantes, originarios de Arrecifes disfrutaban de la playa y la propiedad alquilada en Las Margaritas al 3300, en el Bosque Peralta Ramos , permanecía vacía. Los ladrones irrumpieron sin dificultad al violentar una ventana en ausencia de los ocupantes.

Previo al robo, el barrio quedó sin servicio eléctrico cuando un camión cortó los cables, lo que dejó inoperativas las cámaras de seguridad del área y facilitó la acción de los delincuentes, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0223.

Tras descubrir la vivienda saqueada, la familia intentó denunciar el hecho vía telefónica, pero la falta de energía impidió la comunicación con la Policía. Finalmente, acudieron a la comisaría, donde formalizaron la denuncia y recibieron la recomendación de ocultar los vehículos ante el riesgo de nuevos hechos.

“Nos dejaron con lo puesto”, expresó uno de los afectados. La familia había planeado hospedarse hasta el lunes, pero el viernes anterior recurrieron a ayuda económica de amigos para poder regresar anticipadamente a sus hogares.

Otro caso similar en Mar del Plata

Mía Martínez, reconocida creadora de contenido digital, denunció el robo a la vivienda de sus abuelos en Mar del Plata, donde permanecía con amigos por motivos laborales. Según relató en diálogo con Infobae, los ladrones sustrajeron la totalidad de sus pertenencias de valor profesional, entre ellas su cámara de fotos, micrófonos y un dron, dejando únicamente “un bóxer y una tanga” en el domicilio, y forzando la cancelación de sus compromisos laborales para regresar anticipadamente a Buenos Aires.

La influencer subrayó la carga emocional del hecho al mencionar la pérdida de “una campera de mi viejo cuando él tenía 20 años” y “una cadenita de mi viejo, con las iniciales de mamá, papá y mi hermano, de hace mil años”. “En este momento quiero poder reponer mi cámara de fotos, que es mi mano derecha; mis micrófonos, mis trípodes, mis luces… Con eso, puedo volver a trabajar”, contó.

En su reconstrucción del episodio, Martínez señaló que el robo habría sido planificado, ya que existen videos donde se observa a un individuo merodear la propiedad antes de ingresar sin forzar accesos principales: “Nos tenían vistos y estábamos totalmente marcados, por cómo se ven en los videos. Porque hay videos de cómo la persona pasa una vez, mira y a la segunda ya va directo a entrar, y entraron por un ventiluz sin romper nada”.

La joven afirmó que la Policía y la Fiscalía no le brindaron novedades ni avances sobre la investigación y que, tras el asalto, intentó recabar ayuda entre vecinos. La casa donde ocurrió el ilícito permanece la mayor parte del año cerrada y dispone de varias medidas de seguridad, aunque no todas eran utilizadas de forma cotidiana.

El impacto emocional persistió luego del robo: “Ayer a la noche, cuando nos íbamos a dormir o cuando quisimos salir de la casa, yo tenía un montón de miedo”, describió Martínez. Además, planteó su preocupación por la exposición inherente a su trabajo en redes sociales, afirmando que dicha visibilidad facilita que extraños conozcan sus movimientos: “Es el lado B esto de estar tan expuesto en redes sociales, porque es imposible que vos en el día a día no estés mostrando lo que estás haciendo o dónde estás. Por esas cosas también te pueden estar fichando”, admitió en la entrevista con Infobae.

A pesar de las dificultades, la influencer resaltó el apoyo recibido desde su comunidad y por parte de marcas que se ofrecieron a colaborar: “‘Te dono ropa, te dono lo que necesites’”, le propusieron sus seguidores y empresas.