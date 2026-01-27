martes 27 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Desvalijaron a una familia de Arrecifes, con el robo depertenencias, que fue a veranear a Mar del Plata

    El robo ocurrió en el Bosque Peralta Ramos, facilitado por el corte de energía en el barrio. Solicitaron asistencia económica para volver a Arrecifes

    27 de enero de 2026 - 11:22
    arrecifes robo mar del plata

    Una familia, que se encontraba vacacionando en Mar del Plata, se vio obligada a abandonar la ciudad costera antes de lo previsto tras ser desvalijados. Los turistas fueron despojados de 4.500.000 pesos en efectivo, además de todas sus pertenencias y copias de las llaves de sus dos camionetas, una Toyota Rav 4 y Hilux.

    Lee además
    Provincia registra caso de Hantavirus en San Nicolás y activa protocolo de salud.

    Provincia confirma un caso de hantavirus en San Nicolás y alerta sanitaria crece
    Este fin de semana se disputará la segunda fecha del torneo de la Federación Norte de Fútbol, con acción para tres de los cuatro equipos de la Liga Nicoleña. Dos de ellos estarán debutando: Belgrano y Social.

    Copa Federación: Club Belgrano de San Nicolás, Social y Doce juegan el domingo

    Robo a la familia de Arrecifes

    El robo ocurrió mientras los visitantes, originarios de Arrecifes disfrutaban de la playa y la propiedad alquilada en Las Margaritas al 3300, en el Bosque Peralta Ramos, permanecía vacía. Los ladrones irrumpieron sin dificultad al violentar una ventana en ausencia de los ocupantes.

    Embed

    Previo al robo, el barrio quedó sin servicio eléctrico cuando un camión cortó los cables, lo que dejó inoperativas las cámaras de seguridad del área y facilitó la acción de los delincuentes, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0223.

    Tras descubrir la vivienda saqueada, la familia intentó denunciar el hecho vía telefónica, pero la falta de energía impidió la comunicación con la Policía. Finalmente, acudieron a la comisaría, donde formalizaron la denuncia y recibieron la recomendación de ocultar los vehículos ante el riesgo de nuevos hechos.

    “Nos dejaron con lo puesto”, expresó uno de los afectados. La familia había planeado hospedarse hasta el lunes, pero el viernes anterior recurrieron a ayuda económica de amigos para poder regresar anticipadamente a sus hogares.

    Otro caso similar en Mar del Plata

    Mía Martínez, reconocida creadora de contenido digital, denunció el robo a la vivienda de sus abuelos en Mar del Plata, donde permanecía con amigos por motivos laborales. Según relató en diálogo con Infobae, los ladrones sustrajeron la totalidad de sus pertenencias de valor profesional, entre ellas su cámara de fotos, micrófonos y un dron, dejando únicamente “un bóxer y una tanga” en el domicilio, y forzando la cancelación de sus compromisos laborales para regresar anticipadamente a Buenos Aires.

    La influencer subrayó la carga emocional del hecho al mencionar la pérdida de “una campera de mi viejo cuando él tenía 20 años” y “una cadenita de mi viejo, con las iniciales de mamá, papá y mi hermano, de hace mil años”. “En este momento quiero poder reponer mi cámara de fotos, que es mi mano derecha; mis micrófonos, mis trípodes, mis luces… Con eso, puedo volver a trabajar”, contó.

    En su reconstrucción del episodio, Martínez señaló que el robo habría sido planificado, ya que existen videos donde se observa a un individuo merodear la propiedad antes de ingresar sin forzar accesos principales: “Nos tenían vistos y estábamos totalmente marcados, por cómo se ven en los videos. Porque hay videos de cómo la persona pasa una vez, mira y a la segunda ya va directo a entrar, y entraron por un ventiluz sin romper nada”.

    La joven afirmó que la Policía y la Fiscalía no le brindaron novedades ni avances sobre la investigación y que, tras el asalto, intentó recabar ayuda entre vecinos. La casa donde ocurrió el ilícito permanece la mayor parte del año cerrada y dispone de varias medidas de seguridad, aunque no todas eran utilizadas de forma cotidiana.

    El impacto emocional persistió luego del robo: “Ayer a la noche, cuando nos íbamos a dormir o cuando quisimos salir de la casa, yo tenía un montón de miedo”, describió Martínez. Además, planteó su preocupación por la exposición inherente a su trabajo en redes sociales, afirmando que dicha visibilidad facilita que extraños conozcan sus movimientos: “Es el lado B esto de estar tan expuesto en redes sociales, porque es imposible que vos en el día a día no estés mostrando lo que estás haciendo o dónde estás. Por esas cosas también te pueden estar fichando”, admitió en la entrevista con Infobae.

    A pesar de las dificultades, la influencer resaltó el apoyo recibido desde su comunidad y por parte de marcas que se ofrecieron a colaborar: “‘Te dono ropa, te dono lo que necesites’”, le propusieron sus seguidores y empresas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Provincia confirma un caso de hantavirus en San Nicolás y alerta sanitaria crece

    Copa Federación: Club Belgrano de San Nicolás, Social y Doce juegan el domingo

    San Pedro: se desprendió la batea de un camión y volcó la carga a la altura de Villa Sarita

    Falleció una persona por hantavirus en Arrecifes

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Provincia registra caso de Hantavirus en San Nicolás y activa protocolo de salud.

    Provincia confirma un caso de hantavirus en San Nicolás y alerta sanitaria crece

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Con aumento incluido, la Provincia confirmó qué días de febrero cobrarán los sueldos los empleados públicos

    Con aumento incluido, la Provincia confirmó qué días de febrero cobrarán los sueldos los empleados públicos
    Con subsidios otorgados por el Estado local, el Consejo Escolar de San Nicolás está realizando trabajos de puesta en valor en 17 edificios escolares de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.

    San Nicolás avanza con obras en 17 escuelas antes del inicio del ciclo lectivo 2026

    Benicio Rossi y una relación profunda con el bandoneón que se proyecta al futuro.
    Cultura y espectáculos

    Benicio Rossi: un joven bandoneonista que busca grabar su primer EP y cumplir un sueño musical

    El suicida fue custodiado por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local y patrulleros del Comando en un cordón sanitario para llegar lo más rápidamente al Hospital San José; donde arribó con vida.

    Dramática situación en el barrio Acevedo: un hombre se atrincheró, se disparó en la cabeza y lucha por su vida

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos