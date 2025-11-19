miércoles 19 de noviembre de 2025
    • Cuando una fábrica explota, qué sucede con los seguros y quién responde

    La reciente explosión en Ezeiza reabrió el debate sobre coberturas y responsabilidades. Qué pasa con los seguros, las investigaciones y los afectados indirectos.

    19 de noviembre de 2025 - 13:19
    Explosión en Buenos Aires: qué pasa con los seguros tras un siniestro industrial.

    Explosión en Buenos Aires: qué pasa con los seguros tras un siniestro industrial.

    AF.

    El incendio y la explosión ocurridos en una fábrica del conurbano bonaerense reabrieron el debate en el mercado de los seguros sobre la responsabilidad civil, el infraseguro y la necesidad de prevención. En diálogo con este medio, el especialista Edgardo Juchniuk analizó el impacto del caso y explicó qué ocurre cuando un siniestro de este tipo involucra daños materiales, comerciales y a terceros.

    El voraz siniestro ocurrido este fin de semana en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, reavivó las preguntas sobre cómo responden las aseguradoras ante un evento de esta magnitud. Aunque aún persisten focos activos y las causas no están definidas, el siniestro afectó a una fábrica de agroquímicos, otra de pinturas y generó preocupación entre residentes y empresas de la zona.

    "Cuando ocurre un siniestro de esta magnitud, como el incendio del Polo Industrial de Carlos Spegazzini, no alcanza con lamentarse: hay que aprender qué pasó y cómo prevenirlo. En el mercado asegurador, un evento así impacta, aunque no de forma catastrófica a nivel nacional, porque ese riesgo está reasegurado. Lo suponemos y es lo que suele ocurrir con industrias de este tipo", asegura Juchniuk.

    Qué pasa con quienes viven cerca y sufrieron daños

    El especialista afirma que "es fundamental que la gente tenga su propia cobertura, sobre todo en zonas de riesgo". Mucha gente piensa que, si no tiene seguro, puede reclamarle directamente al causante del daño, y es cierto, pero ¿en cuánto tiempo? Hasta que se determinen causas, responsabilidades, sumas aseguradas y alcances de la responsabilidad civil, puede pasar muchísimo.

    Prevención y previsión

    Todo se resume en dos palabras: prevención y previsión. La prevención es lo que evita el siniestro. La previsión es lo que te permite seguir adelante cuando, pese a todo, el siniestro ocurre. Si uno tiene las coberturas adecuadas, sean empresas o particulares, la vida puede continuar. Si no, las pérdidas pueden ser irreversibles.

    Fuente: Sitio Andino.

