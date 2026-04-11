Soja en pausa: las lluvias frenan la cosecha y reabren interrogantes en la región núcleo

La falta de piso en los campos aparece como uno de los principales condicionantes.

La campaña gruesa 2025/26 atraviesa un punto de inflexión en la región núcleo . Cuando la cosecha de soja comenzaba a tomar ritmo y los primeros rindes alentaban expectativas moderadas tras un verano climático irregular, el clima volvió a jugar un papel decisivo. Las lluvias intensas registradas en los primeros días de abril alteraron el escenario productivo y pusieron en pausa la recolección en el corazón agrícola argentino.

El dato es contundente: el avance de cosecha apenas alcanza el 2%, un nivel extremadamente bajo para esta altura del calendario, no solo en comparación con el 7% del año pasado —también afectado por lluvias— sino, sobre todo, frente al promedio del 50% de las últimas cinco campañas.

Este retraso no es un simple dato estadístico: marca un quiebre en la dinámica de la campaña y abre una serie de interrogantes productivos, logísticos y económicos que impactan de lleno en la región núcleo, ese entramado estratégico que incluye el sur de Santa Fe, el sudeste de Córdoba y el norte bonaerense, con epicentro en zonas como Pergamino.

La actual demora no puede analizarse de manera aislada. Es, en realidad, la contracara de un ciclo que tuvo restricciones hídricas. Durante enero, amplias zonas atravesaron condiciones de sequía que comprometieron el potencial de rinde. Luego, las lluvias de febrero y marzo permitieron recomponer parte de ese escenario, generando un moderado optimismo.

Pero abril volvió a cambiar el signo de la campaña. En apenas ocho días se acumularon alrededor de 90 milímetros en promedio, un volumen equivalente a lo que suele llover en todo el mes.

Ese exceso hídrico tuvo un impacto inmediato: paralizó la cosecha por falta de piso, complicó la transitabilidad rural y generó condiciones propicias para problemas agronómicos que ya empiezan a aparecer en los lotes.

Calidad en riesgo y señales de alarma

Más allá del retraso operativo, lo que inquieta al sector es el impacto potencial sobre la calidad del grano. Técnicos y especialistas advierten que la soja de primera —la más avanzada en su ciclo— es la más expuesta.

En distintas zonas del sur santafesino ya se detectan rebrotes, con plantas que presentan simultáneamente vainas verdes y secas, una señal clara de deterioro fisiológico.

Este fenómeno no es menor: implica pérdida de calidad comercial, dificultades en la cosecha y posibles descuentos en el precio. A esto se suma el riesgo de desgrane —la caída de granos al suelo— que puede traducirse en pérdidas directas de producción.

La experiencia histórica pesa en la memoria del sector. Episodios similares, como el de 2016, dejaron secuelas importantes en la calidad del grano y recortes productivos significativos.

Hoy, ese antecedente vuelve a aparecer como advertencia en un contexto donde el clima sigue mostrando alta inestabilidad.

Un cuello de botella productivo

El freno en la cosecha no solo afecta al cultivo en sí, sino que genera un efecto dominó sobre todo el sistema productivo. La acumulación de lotes listos para trillar anticipa un cuello de botella operativo en cuanto las condiciones mejoren.

Cuando el clima permita retomar las labores, se producirá una alta concentración de tareas: cosecha, transporte y logística deberán responder en simultáneo, con el riesgo de saturar la capacidad disponible.

En este contexto, la falta de piso en los campos aparece como uno de los principales condicionantes. No se trata solo de levantar la soja, sino de poder ingresar con maquinaria y sacar la producción sin comprometer la estructura del suelo o la transitabilidad de los caminos rurales.

El contraste con el maíz

Mientras la soja enfrenta este escenario complejo, el maíz muestra una dinámica diferente. A pesar de las mismas condiciones climáticas, la campaña del cereal se encamina hacia un resultado histórico, impulsado por la expansión del área sembrada y un buen desempeño general.

Sin embargo, tampoco está exento de problemas. En lotes aún sin cosechar, las lluvias generan riesgo de caída de espigas, vuelco de plantas y dificultades para la recolección, especialmente en zonas como Pergamino, donde la falta de piso también condiciona las tareas.

El contraste entre ambos cultivos vuelve a poner en agenda la importancia de la diversificación agrícola y el rol del maíz en la sustentabilidad del sistema.

En manos del clima

La campaña de soja 2025/26 confirma, una vez más, la centralidad del factor climático en la producción agrícola argentina. En pocos meses, el escenario pasó de la preocupación por la sequía a la incertidumbre por los excesos hídricos.

A nivel nacional, las proyecciones productivas de soja se mantienen en torno a los 48,5 millones de toneladas, aunque el ritmo de cosecha y la evolución de la calidad serán determinantes para confirmar ese número.

El desafío hacia adelante será doble: por un lado, aprovechar las ventanas climáticas para avanzar con la cosecha; por otro, minimizar el impacto de los problemas de calidad que ya comienzan a evidenciarse.

La región núcleo

Para la región núcleo, este escenario vuelve a poner de manifiesto su carácter estratégico, pero también su vulnerabilidad. Es el motor productivo del país, pero también el territorio donde los extremos climáticos se traducen con mayor rapidez en impactos económicos.

En ciudades como Pergamino, donde el entramado productivo, logístico e industrial está íntimamente ligado al agro, cada día de retraso en la cosecha tiene efectos que trascienden el lote: afectan al transporte, a la comercialización y al movimiento económico en general.

La soja, ese cultivo que supo dominar la escena agrícola durante décadas, vuelve a mostrar su dependencia estructural del clima. Y en este inicio de abril, el mensaje es claro: la campaña aún está abierta y el resultado final dependerá, una vez más, de lo que ocurra en el cielo.