martes 30 de septiembre de 2025
    • Cooperativas y mutuales: ARCA dispuso un aumento de umbrales del régimen de información

    Las entidades solo deberán informar operaciones financieras y aportes de asociados cuando la suma de los montos supere los $ 1.600.000 por sujeto.

    30 de septiembre de 2025 - 09:43
    ARCA continúa avanzando en la modernización de sus procesos y en la construcción de una administración más ágil, eficiente y cercana a los contribuyentes.

    ARCA continúa avanzando en la modernización de sus procesos y en la construcción de una administración más ágil, eficiente y cercana a los contribuyentes.

    PÁGINA 12.

    La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso aumentar los umbrales a partir de los cuales las cooperativas y mutuales deberán cumplir con el régimen de información de operaciones. La medida se enmarca en el proceso de simplificación normativa establecido por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto N° 353/2025, orientado a reducir cargas administrativas y mejorar la calidad de los servicios públicos.

    El campo reclama previsibilidad y un sendero claro de reducción de impuestos.

    El Gobierno defendió el fin de las retenciones cero: "Fue una medida extraordinaria"
    El ramo Automotores se mantiene como el de mayor peso, con el 44% de las pólizas emitidas en el trimestre.

    En el segundo trimestre del año crecieron las pólizas emitidas y los siniestros pagados

    Hacia una administración más ágil, eficiente y cercana a los contribuyentes

    La medida publicada este jueves en el Boletín Oficial, a través de la Resolución General N° 5763/25, detalla que a partir de ahora, las cooperativas y mutuales solo deberán informar operaciones financieras y aportes de asociados cuando la suma de los montos supere los 1.600.000 pesos por sujeto.

    El objetivo del Decreto N° 353/2025, en el que se enmarca la medida, es reducir cargas administrativas, en el proceso de simplificación normativa establecido por el Poder Ejecutivo Nacional.

    Con la actualización, se busca optimizar la base de datos institucional, focalizar la fiscalización en operaciones de mayor relevancia y aliviar la carga de trabajo de las entidades.

    ¿Qué implica esta medida?

    La resolución aplica a cooperativas y mutuales. El umbral de información pasó de 10.000 pesos a 1.600.000 pesos. La norma comienza regir a partir del 1 de octubre de 2025.

    El Gobierno defendió el fin de las retenciones cero: "Fue una medida extraordinaria"

    En el segundo trimestre del año crecieron las pólizas emitidas y los siniestros pagados

    ART en Argentina: qué es y cómo funciona para proteger al trabajador

    La Superintendencia de Seguros inauguró LaConfe 2025

    Mercado asegurador: los riesgos tecnológicos dominan el ranking global de preocupaciones

