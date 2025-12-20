sábado 20 de diciembre de 2025
    • Cómo cambió la contratación de seguros de auto: digitalización, precios y nuevas coberturas

    Este cambio implica pasar de un proceso tradicional, lento y presencial, a uno completamente digital, ágil y transparente.

    20 de diciembre de 2025 - 09:10
    Plataformas permiten comparar precios y coberturas al instante, generando más transparencia y competitividad entre aseguradoras.&nbsp;

    Plataformas permiten comparar precios y coberturas al instante, generando más transparencia y competitividad entre aseguradoras. 

    SHUTTERSTOCK.

    La forma en la que los argentinos acceden a los seguros de sus vehículos ha cambiado radicalmente en los últimos años. Con el auge de la tecnología, la contratación online se convirtió en una opción no solo viable, sino preferida por una amplia parte del mercado.

    Hoy, contratar un seguro de auto online es un proceso ágil, transparente y, sobre todo, mucho más alineado con los hábitos digitales del consumidor actual.

    Este fenómeno no ocurre en el vacío. Forma parte de una transformación más amplia en el ecosistema financiero y asegurador de Argentina, donde la automatización, el uso de datos en tiempo real y la personalización de servicios están marcando la pauta.

    La digitalización como eje de la transformación

    Hasta hace una década, contratar un seguro implicada acudir físicamente a una agencia o contactar a un productor asesor. Ese proceso se caracterizaba por su dependencia del papel, la falta de inmediatez y, en muchos casos, una limitada comparación de coberturas o precios.

    Hoy, en cambio, el escenario es otro: los portales especializados permiten simular precios, comparar alternativas y concretar la contratación en minutos. Esta evolución responde a un cambio en la demanda del consumidor, que prioriza la inmediatez, la autogestión y la claridad en la información ofrecida.

    El impacto de la tecnología en los precios y la competencia

    La posibilidad de acceder a un seguro para autos online también ha generado un cambio significativo en la estructura de precios. La transparencia obligó a las compañías a ajustar sus tarifas, ya que el usuario puede comparar en tiempo real diversas opciones con cobertura similar.

    Esto no solo mejoró el acceso, sino que aumentó la presión competitiva entre aseguradoras. Muchas han desarrollado promociones exclusivas para el canal digital, lo que refuerza la tendencia hacia una amyor adopción de estas plataformas.

    Tendencias para el futuro cercano

    Todo indica que el mercado seguirá avanzando hacia una oferta más personalizada, digital y eficiente. La inteligencia artificial jugará un papel clave en la detección de fraudes y en la optimización de precios.

    Asimismo, es probable que la gestión de siniestros evolucione hacia modelos cada vez más automatizados, con inspecciones virtuales y resolución acelerada de reclamos. Esto no solo mejorará la experiencia del cliente, sino que reducirá los costos operativos para las aseguradoras.

    Recomendaciones para contratar online

    Para quienes evalúan cambiar o contratar por primera vez un seguro online, algunos consejos resultan clave:

    • Verificar que el sitio tenga protocolos de seguridad certificados.
    • Leer en detalle la letra chica de las coberturas.
    • Comparar no solo el precio, sino el alcance de cada plan.
    • Evaluar la reputación de la empresa en sitios de opinión o foros de usuarios.

    Fuente: En Linea.

