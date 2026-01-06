miércoles 07 de enero de 2026
    • Christian Petersen rompió el silencio tras recibir el alta médica: "Me salvaron la vida"

    En diálogo con Juan Etchegoyen, el chef Christian Petersen dio detalles sobre su salud y recordó cómo fue la descompensación que sufrió en el volcán Lanín.

    6 de enero de 2026 - 20:41
    Christian Petersen fue dado de alta y continúa su evolución dentro de su casa.

    Christian Petersen fue dado de alta y continúa su evolución dentro de su casa.

    LA OPINION

    Christian Petersen rompió el silencio luego de estar varios días internado tras sufrir una descompensación mientras hacía una excursión en el volcán Lanín. En diálogo con Juan Etchegoyen, el cocinero comentó que había recibido el alta médica para volver a su casa, pero detalló que no tenía demasiados detalles sobre lo que le había pasado.

    “Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, comentó.

    En el escrito que le envió al periodista, agregó: “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”.

    Sobre los trascendidos de las últimas semanas en torno a lo ocurrido, explicó: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.

    En cuanto a los motivos que desencadenaron la descompensación, reveló: “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”.

    “Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre. Si te parece la semana que viene cuando vaya al médico, te cuento un poco más o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo”, concluyó el cocinero.

    Las causas de su descompensación

    Tras la descompensación de Petersen, su familia emitió un comunicado oficial en el que dieron detalles sobre la salud del chef.

    En el texto que se compartió en la cuenta de Instagram de Christian Petersen se especificó que en un principio el cuadro que sufrió el cocinero “parecía sencillo”, aunque no lo era.

    El comunicado puntualiza que fue clave la acción de una persona que acompañó al chef durante el ascenso al volcán: su intervención fue la razón por la que Petersen terminó internado y, por ende, salvó su vida.

    “Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, puntualizaron los familiares del chef.

    La salud de Petersen, posteriormente, se complicó. Es por eso que lo derivaron a otro centro de salud, el Hospital de San Martín de Los Andes, donde sigue internado. “Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día”, expresaron.

