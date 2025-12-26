Autos inundados en la Panamericana: qué cubren los seguros y cómo hacer los reclamos

En la intersección de la Panamericana y Avenida Márquez varios autos fueron arrastrados por la corriente y quedaron totalmente sumergidos, en medio del temporal que se registró en esa zona.

Para los dueños de los autos que quedaron tapados por el agua tras el inesperado diluvio del martes en la Panamericana empieza otra odisea. El agua hace estragos en los vehículos y los propietarios buscarán la forma de repararlos. Y para eso apelarán a los seguros correspondientes.

En la noche del martes los vehículos eran removidos de la colectora, que unas horas antes se había convertido en un río. Habían quedado completamente tapados y se los veía llenos de barro y pasto. El agua no solo arruina tapizados y el interior de los autos. También afecta el motor y los circuitos eléctricos. La primera recomendación es no intentar ponerlos en marcha, ya que es probable que el motor se haya llenado de agua.

Por eso, una vez en los talleres, lo primero que se hace es vaciar el motor de fluidos y renovarlos: tanto el aceite como la grasa de la caja de cambios y hasta el tanque de nafta. Otra tarea será desarmar el interior, sacar asientos y alfombras, para lavar todo y dejarlo secar.

La cobertura de cada seguro es clave para la reparación. Según especialistas del rubro, las aseguradoras deben hacerse cargo siempre que la persona tenga seguro contra “todo riesgo” o haya sufrido destrucción total. Este tipo de cobertura también se incluye en algunas pólizas con cobertura de “terceros completos”. Pero hay diferencias a tener en cuenta.

"Los autos en general tienen cobertura por inundación en la mayoría de los contratos de terceros completo premium. Esa es la cobertura más completa antes del 'contra todo riesgo', que obviamente también cubre contra inundaciones", afirmaron los especialistas consultados por Clarín.

Además, en los últimos años, los desastres climáticos han producido varios cambios en las cláusulas de las empresas y el caso del granizo es uno de ellos. Antes era un ítem que no existía, mientras que en la actualidad es uno de los agregados más comunes y que contemplan todos los usuarios.

Por otra parte, al repetirse con frecuencia otros fenómenos naturales como inundaciones, tornados y tormentas, algunas aseguradoras también lo contemplan.

Según la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), la contemplación de los fenómenos naturales es un hecho cada vez más común en las compañías, las cuales sumaron como ítem inundación.

Se trata de una cláusula que se encuentra junto al granizo e implica un costo extra a la hora de pagar. Algunas compañías incluyen el adicional de inundación en las coberturas de terceros completos asimilándolo al adicional existente para el evento de granizo.

En el caso de las coberturas que contemplen la destrucción total de la unidad, el evento de inundación está amparado siempre que se verifique, como lo indica la cobertura, que el daño es total. En cobertura Todo Riesgo el evento está amparado deduciendo la franquicia correspondiente. Y lo mismo ocurre si el daño es parcial: el asegurado debe pagar la franquicia acordada previamente y el resto lo cubre el seguro.

Las aseguradoras suelen considerar la "destrucción total" cuando el costo de reparación de un auto dañado supera un porcentaje considerado significativo, que por lo general es a partir del 80% del valor de mercado o valor asegurado. Teniendo en cuenta que los autos quedaron tapados por agua y los daños que pueden producirse, es probable que muchos de los dueños de los vehículos afectados en la Panamericana necesiten sumas cuantiosas para la reparación. Y quienes no tengan cobertura por inundación deberán demostrar que esa cantidad de dinero es suficiente para determinar la destrucción total. De lo contrario, tendrán que afrontar el gasto o judicializar el reclamo.

Cómo es el trámite

El primer paso es obtener un detalles de los daños y los costos de la reparación. Desde el cambio de fluidos, que es lo más básico, hasta la mano de obra que implicará el trabajo. Es más, pueden necesitarse talleres diferentes, ya que deberían intervenir mecánicos, electricistas y hasta tapiceros.

Cada dueño debe hacer la denuncia/notificación en el seguro, que seguirá con una inspección. Si el daño entra en el concepto de destrucción total, "se indemniza el valor de mercado del vehículo asegurado". Si no, comenzará la "pelea" por la cobertura.

Los dueños de los autos también pueden iniciar una demanda contra la concesionaria de la autopista, que debe garantizar la seguridad en la circulación. Y luego será la Justicia la que determine las responsabilidades o si corresponde un resarcimiento.

Si se determina que el daño es destrucción total, la persona asegurada tendrá que dar la baja el vehículo, como si fuese una venta. Una vez que esté esa baja, la documentación volverá a la aseguradora, que dará lugar al pago, que puede tardar desde 30 días.

Sin embargo, desde el sector reconocen que "en nuestro país es complicado que se cumpla con los plazos" y que se suelen extender por dos o tres meses. Algo similar ocurre si el damnificado tiene cobertura por inundación y la aseguradora cubre la reparación. Se iniciará un proceso para determinar los repuestos que se necesitan una vez que se apruebe el presupuesto, algo que también suele demorar más de la cuenta.

¿Qué pasa si la aseguradora rechaza el reclamo de un siniestro? Si esto sucede, el asegurado tiene varias alternativas. Por ejemplo, solicitar un nuevo peritaje y pedir una nueva inspección. También puede iniciar las acciones legales en caso de que sea posible por incumplimiento del contrato de la póliza.

Y acudir a la Superintendencia de Seguros de la Nación: este organismo regula el sector y puede intervenir en conflictos entre asegurados y aseguradoras.

Fuente: Clarín.