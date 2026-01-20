Arribó a Zárate el buque de BYD con casi 7.000 autos eléctricos e híbridos

El puerto de Zárate fue escenario este lunes de una operación inédita para el mercado automotor argentino, con el arribo del buque BYD Changzhou. La nave descargó casi 7.000 vehículos electrificados y marcó el primer desembarco masivo de una automotriz china con flota propia.
Qué modelos de BYD llegaron a la Argentina
El cargamento incluye unidades híbridas y 100% eléctricas que la marca china ya comercializa desde 2025, junto con nuevas apuestas. Entre ellas se destacan el Atto 2 DM-i, el Dolphin Mini y el Yuan Pro, además de la pickup híbrida enchufable Shark, que genera expectativas por su potencia y autonomía.
Cómo funciona el cupo para importar autos eléctricos
La operación se inscribe en el cupo oficial que permite importar hasta 50.000 vehículos electrificados por año sin pagar el arancel extrazona del 35%. Este esquema busca ampliar la oferta, fomentar la competencia y acelerar la transición hacia la movilidad sustentable en el país.
Impacto de los vehículos chinos en el mercado argentino
La llegada masiva de BYD refuerza la presencia china en el sector automotor local y plantea nuevos desafíos para las marcas tradicionales. Con precios competitivos y fuerte respaldo tecnológico, el desembarco promete modificar el mercado, ampliar opciones para los consumidores y profundizar el debate sobre el futuro de la industria nacional.
