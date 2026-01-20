martes 20 de enero de 2026
    Arribó a Zárate el buque de BYD con casi 7.000 autos eléctricos e híbridos

    El barco llegó al puerto de Zárate con el mayor envío de vehículos electrificados de la historia local y reavivó el debate sobre la industria automotriz.

    20 de enero de 2026 - 10:44
    El BYD Changzhou salió de Singapur y, después de semanas de navegación, arribó este lunes con el primer envío de gran escala de la automotriz hacia la Argentina.

    El BYD Changzhou salió de Singapur y, después de semanas de navegación, arribó este lunes con el primer envío de gran escala de la automotriz hacia la Argentina.

    El puerto de Zárate fue escenario este lunes de una operación inédita para el mercado automotor argentino, con el arribo del buque BYD Changzhou. La nave descargó casi 7.000 vehículos electrificados y marcó el primer desembarco masivo de una automotriz china con flota propia.

    La Secretaría de Lima y la Secretaría de Gobierno otorgaron certificados de habilitación a el Supermercado Día y Los Reyes del Colchón.

    Zárate entregó nuevas habilitaciones comerciales y sumó impulso a la actividad local
    El director del Sanatorio Anchorena Zárate, Alberto Arena, explicó que el establecimiento cuenta con una guardia activa las 24 horas que abarca Pediatría, Clínica Médica, Cirugía, Traumatología, Ginecología y Obstetricia.

    Sanatorio Anchorena Zárate: guardia las 24 horas y servicios de alta complejidad para la región

    Qué modelos de BYD llegaron a la Argentina

    El cargamento incluye unidades híbridas y 100% eléctricas que la marca china ya comercializa desde 2025, junto con nuevas apuestas. Entre ellas se destacan el Atto 2 DM-i, el Dolphin Mini y el Yuan Pro, además de la pickup híbrida enchufable Shark, que genera expectativas por su potencia y autonomía.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2013397230342779063&partner=&hide_thread=false

    Cómo funciona el cupo para importar autos eléctricos

    La operación se inscribe en el cupo oficial que permite importar hasta 50.000 vehículos electrificados por año sin pagar el arancel extrazona del 35%. Este esquema busca ampliar la oferta, fomentar la competencia y acelerar la transición hacia la movilidad sustentable en el país.

    Impacto de los vehículos chinos en el mercado argentino

    La llegada masiva de BYD refuerza la presencia china en el sector automotor local y plantea nuevos desafíos para las marcas tradicionales. Con precios competitivos y fuerte respaldo tecnológico, el desembarco promete modificar el mercado, ampliar opciones para los consumidores y profundizar el debate sobre el futuro de la industria nacional.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2013387173232251096&partner=&hide_thread=false

    El BYD Changzhou salió de Singapur y, después de semanas de navegación, arribó este lunes con el primer envío de gran escala de la automotriz hacia la Argentina.

    Arribó a Zárate el buque de BYD con casi 7.000 autos eléctricos e híbridos
