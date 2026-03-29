LA OPINION celebró sus 109 años reafirmando su compromiso con Pergamino y proyectando su futuro

El equipo de LA OPINION (con algunas ausencias justificadas) fue anfitrión en la noche de GAIA.

En una noche cargada de simbolismo, emoción y sentido de pertenencia, el Grupo LA OPINION celebró este jueves su 109º aniversario con un evento que combinó memoria, presente y proyección. El encuentro se desarrolló en el salón de eventos de Gaia y reunió a referentes de la comunidad, anunciantes, colaboradores, amigos y protagonistas de la vida social y productiva de Pergamino .

La velada fue pensada como algo más que una celebración. Fue, en esencia, una reafirmación del vínculo entre el medio y la ciudad que lo vio nacer y crecer, y una puesta en escena del proceso de transformación que viene atravesando en los últimos años.

Desde el inicio, el tono fue claro: no se trataba solo de recordar el pasado, sino de poner en valor la capacidad de adaptación. Tal como se expresó en la apertura, La Opinión no eligió simplemente sostenerse en el tiempo, sino reinventarse, una y otra vez, en función de los cambios del mundo y de las nuevas formas de comunicar.

En ese marco, el director del diario, Guillermo Baduy, repasó los principales logros del último año, en una intervención que dejó en evidencia el crecimiento sostenido del medio en múltiples plataformas. La consolidación del streaming y las redes sociales como producto líder en la ciudad, el desarrollo de La Opinión 365 como herramienta de fidelización y vínculo comercial, el fortalecimiento de La Opinión del Campo como unidad especializada, y la expansión digital hacia nuevas localidades de la región marcaron un año de fuerte avance.

Particularmente significativo fue el dato del crecimiento web: mientras medios nacionales registraron caídas en sus niveles de audiencia, La Opinión logró incrementos cercanos al 40%, consolidando su posicionamiento en un ecosistema cada vez más competitivo.

Pero la noche también tuvo un momento de reflexión estratégica. En su mensaje, Lucas Marino Aguirre, propietario del Grupo La Opinión, puso el foco en el rol que deben asumir hoy los medios de comunicación. En un contexto desafiante para la industria, destacó la necesidad de evolucionar hacia una plataforma integral, capaz de conectar con la comunidad desde múltiples formatos y propuestas.

En ese sentido, subrayó que La Opinión dejó de ser únicamente un diario para convertirse en un sistema de comunicación más amplio, con presencia en web, redes sociales, radio, streaming y nuevas unidades de negocio. Una transformación que no solo responde a la lógica del mercado, sino también a una convicción: recuperar y redefinir el rol del medio dentro de la comunidad.

Esa mirada se complementó con la presentación de “DECILA”, a cargo de Carla Agosti, una propuesta educativa que busca abrir nuevas líneas de trabajo y vinculación, ampliando el alcance del grupo más allá del periodismo tradicional.

Uno de los momentos más significativos de la noche llegó con la entrega de los Premios Impronta, una iniciativa que marca el inicio de un espacio institucional destinado a reconocer a quienes contribuyen al desarrollo de Pergamino.

En ese tramo, el Grupo La Opinión distinguió a tres figuras de la comunidad con los premios a la Trayectoria (Juano Motta, por Pergamino Automotores), al Emprendedor del Año (Javier Sanguinetti, por Teams School) y al Empresario del Año (Jorge Linares, por Parcum). Cada uno de ellos subió al escenario en medio de un cálido aplauso y recibió el reconocimiento con profunda emoción, agradeciendo la distinción y destacando el valor de que una institución como La Opinión visibilice y celebre el esfuerzo, la iniciativa y el compromiso con la ciudad.

Las distinciones no solo pusieron en valor historias individuales, sino que también reflejaron una mirada colectiva: la de una ciudad que se construye a partir del trabajo, la perseverancia y la capacidad de proyectar.

El cierre, sobrio y emotivo, sintetizó el espíritu de la noche: 109 años no se sostienen solo por una empresa, sino por una red de vínculos. Equipos que creen, anunciantes que confían, lectores que eligen y una comunidad que acompaña.

La celebración no fue, entonces, un punto de llegada, sino una declaración de principios. La Opinión reafirmó su identidad, reconoció a su gente y dejó en claro que su historia —lejos de detenerse— sigue escribiéndose con la mirada puesta en el futuro de Pergamino.