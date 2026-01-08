Un agente de ICE mató a tiros a una mujer en Minneapolis y estallaron protestas por el operativo migratorio

Un agente del servicio de inmigración y aduanas de Estados Unidos (ICE) mató a tiros a una mujer en Minneapolis durante un operativo contra la migración ilegal. La víctima fue identificada como Renee Good, ciudadana estadounidense de 37 años. El hecho desató protestas masivas y una fuerte disputa política entre autoridades federales y locales.

La ciudad de Minneapolis quedó en tensión tras la muerte de Renee Good , una mujer de 37 años, ciudadana estadounidense, abatida por un agente de ICE durante un operativo federal contra la migración ilegal. La situación derivó en protestas en la vía pública y encendió un debate nacional sobre el accionar de los agentes federales y el alcance de los controles migratorios en zonas urbanas.

Concentración en el lugar en el que ocurrió el tiroteo.

El incidente ocurrió cuando la mujer habría intentado obstruir con su vehículo un control migratorio . Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que el auto bloquea parcialmente la calle y varios agentes se aproximan para intentar abrir la puerta del conductor.

En las imágenes se observa que la mujer intentó desplazarse hacia un costado para salir del lugar, y un agente que buscaba bloquear el paso respondió con varios disparos dirigidos hacia el asiento de la conductora. El vehículo terminó fuera de control y se estrelló contra otro auto estacionado.

Versiones enfrentadas: defensa propia vs “tiro injustificado”

El episodio generó un choque inmediato entre el gobierno federal y las autoridades de Minneapolis. Desde Washington sostuvieron que el disparo fue un acto de defensa propia, mientras que desde el estado de Minnesota aseguraron que el accionar fue injustificado y que la víctima no representaba una amenaza real para el agente.

El presidente Donald Trump calificó el hecho como “horrible de ver”, aunque defendió a los agentes. Según su declaración, la mujer actuó de forma “desordenada”, resistió el control y atropelló “deliberada y violentamente” al agente, quien, según el mandatario, respondió para protegerse.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue más allá y describió el episodio como un “acto de terrorismo doméstico” contra ICE. De acuerdo con su versión, la conductora habría embestido a los agentes y el disparo fue una reacción para proteger vidas en el lugar.

Fuerte rechazo del alcalde: “Están causando caos y desconfianza”

Del lado local, la respuesta fue contundente. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó la caracterización de la Casa Blanca y calificó el relato federal como “basura”. Además, denunció el despliegue de más de 2.000 agentes federales en el área metropolitana de Minneapolis y St. Paul como parte de la nueva ofensiva migratoria.

“Lo que están haciendo no es brindar seguridad. Están causando caos y desconfianza”, afirmó Frey, quien también sostuvo que tras analizar los videos no considera que haya existido defensa propia.

El gobernador Tim Walz informó que se abrió una investigación sobre el tiroteo y cuestionó que agentes federales que estaban tocando el vehículo pudieran haber alterado elementos clave de la escena.

Protestas en la zona y comparación inevitable con el caso George Floyd

Tras la muerte de Good, cientos de personas se congregaron en la intersección de la calle 34 Este y la avenida Portland, cerca de zonas históricas de comercios inmigrantes y a menos de dos kilómetros del lugar donde murió George Floyd en 2020.

Los manifestantes improvisaron una vigilia con flores y velas en la nieve, mientras denunciaban violencia institucional. La policía local utilizó sprays para dispersar a las personas y se registraron arrestos en distintos puntos de la ciudad.

También se anunciaron concentraciones en otras ciudades de Estados Unidos, como Nueva Orleans, Miami, Seattle, Nueva York, entre otras.

Un agente lanza un gas contra los manifestantes tras la muerte de la mujer.

Un clima de tensión creciente por la ofensiva migratoria

El operativo federal en Minnesota forma parte de una campaña ampliada por el gobierno de Trump contra la migración ilegal en grandes ciudades. Según confirmó la secretaria Noem, se realizaron “cientos y cientos” de arrestos en el marco de esta ofensiva, vinculada en parte a investigaciones por presuntos fraudes que involucrarían a residentes somalíes en la región.

La muerte de Renee Good se convirtió, según registros preliminares, en el quinto fallecimiento vinculado a operativos migratorios recientes en grandes ciudades estadounidenses, un dato que amplifica el debate político y social sobre el rol de ICE, las normas de uso de fuerza y el alcance de los controles en zonas civiles.