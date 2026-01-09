viernes 09 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El acuerdo UE - Mercosur quedó a un paso: tensión en Europa y expectativa en el agro argentino

    Para el Mercosur, la firma abriría un mercado de enorme escala y podría potenciar exportaciones agroindustriales.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    9 de enero de 2026 - 15:23
    El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur está cerca de sellarse, pero su implementación llevaría un tiempo más.

    El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur está cerca de sellarse, pero su implementación llevaría un tiempo más.

    Archivo

    La negociación comercial más extensa de las últimas décadas en el mundo occidental está a punto de concretarse. Luego de casi 25 años de idas y vueltas, la Unión Europea (UE) quedó a un paso de cerrar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, tras destrabar el respaldo de Italia mediante una batería de medidas económicas orientadas a aliviar costos y blindar a los agricultores europeos frente a una eventual mayor competencia sudamericana.

    Lee además
    Los países del Mercosur celebran la decisión.

    Mercosur–Unión Europea: el acuerdo que abre una nueva etapa para la agroindustria argentina
    El maíz de primera atravesó el período crítico; ahora está en juego el último componente del rendimiento: el llenado de granos. 

    Maíz temprano, en la recta final: la lluvia define si se sostienen los rindes

    En Bruselas saben que Italia era la ficha decisiva. Su acompañamiento impide que se consolide una minoría de bloqueo en el Consejo, aun cuando se mantenga el “no” de países como Francia, Polonia, Hungría e Irlanda, que temen un impacto negativo sobre sus productores agropecuarios.

    Italia, la llave

    La Comisión Europea aceptó el reclamo de Roma y puso sobre la mesa un paquete destinado, principalmente, a abaratar insumos agrícolas y fortalecer mecanismos de protección interna. Entre las iniciativas discutidas en reuniones extraordinarias de ministros del área, se destaca la intención de reducir el precio de fertilizantes y abonos, incluyendo suspensiones temporales de aranceles y otras herramientas para amortiguar el costo de producción europeo.

    En paralelo, se avanzó con propuestas de apoyo presupuestario a futuro y un esquema de salvaguardas para que, si las importaciones desde Sudamérica alteran el mercado interno, la UE tenga instrumentos para frenar el ingreso de productos o amortiguar impactos sobre precios.

    La posición italiana -históricamente sensible a la defensa del agro- venía condicionada por la necesidad de la primera ministra Giorgia Meloni de preservar su base electoral ligada al campo. Pero las concesiones de Bruselas cambiaron el escenario y dejaron al acuerdo virtualmente encaminado.

    Francia endurece el rechazo

    En el otro extremo aparece Francia, el país que con mayor firmeza lidera la oposición. El presidente Emmanuel Macron ratificó que París votará en contra del pacto, en un contexto de fuerte presión interna y protestas de agricultores que consideran que el acuerdo abrirá las puertas a productos sudamericanos con menores costos y exigencias diferentes.

    La negativa francesa no está sola. Irlanda ratificó su rechazo y Hungría denunció que el tratado equivaldría a “abrir Europa” a importaciones agrícolas “a expensas del sustento de los productores”. Incluso dentro de la UE persiste la discusión sobre qué grado de protección y qué estándares deberían garantizarse en la implementación del convenio.

    Qué prevé el acuerdo

    El entendimiento contempla la reducción gradual de aranceles y la creación de una zona de libre comercio entre ambos bloques. Se habla de un mercado de aproximadamente 700 millones de habitantes, con un peso económico global relevante. En términos generales, el texto incluye reglas de origen, comercio de servicios, propiedad intelectual, compras públicas, comercio sostenible y mecanismos de solución de controversias, que apuntan a dar previsibilidad a largo plazo.

    Aunque las cifras varían según las estimaciones, en Europa la negociación es vista como estratégica: permitiría reforzar el acceso a alimentos, energía y minerales críticos, además de reposicionar al bloque frente a Estados Unidos y China.

    Lectura para el agro argentino

    Para el Mercosur -y particularmente para Argentina- el acuerdo abre una oportunidad relevante: más previsibilidad comercial y mejores condiciones de ingreso al mercado europeo para una parte importante de las exportaciones agroindustriales, con impacto potencial sobre economías regionales y cadenas de valor vinculadas a alimentos. También podría impulsar inversiones y negocios asociados a trazabilidad, valor agregado y certificaciones.

    Sin embargo, expertos advierten que la verdadera magnitud de los beneficios dependerá de la letra fina: cuotas, plazos de desgravación, exigencias sanitarias y ambientales, reglas de origen y capacidad logística y productiva de aprovechar la apertura.

    Lo que falta

    Con el aval italiano ya encaminado, Bruselas busca cerrar el capítulo político inmediato: la confirmación institucional del acuerdo en instancias europeas, que incluyen validaciones posteriores y un camino de ratificación que puede extenderse durante meses o años, según los tiempos parlamentarios de cada país.

    En síntesis: la UE acomodó piezas para destrabar el voto decisivo y el acuerdo quedó a un paso, pero el proceso sigue cargado de tensiones internas y resistencias, especialmente del bloque agrícola europeo. Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, el Mercosur observa el tramo final con expectativa: si se concreta, será un cambio de época para el mapa del comercio entre ambas regiones.

    Temas
    Seguí leyendo

    Mercosur–Unión Europea: el acuerdo que abre una nueva etapa para la agroindustria argentina

    Maíz temprano, en la recta final: la lluvia define si se sostienen los rindes

    De la ruta al tren y al puerto: la industria logística se consolida en 2026

    Pronóstico trimestral: el verano seguirá con lluvias normales y temperaturas elevadas

    La lechería argentina le pone un freno al estrés térmico con precisión

    El flete vuelve a la carga: en el agro, cerró 2025 con subas por encima de la inflación

    La soja empieza 2026 bajo presión: el mercado pierde referencias y el clima manda

    Renatre: la Sociedad Rural Argentina toma la posta en la presidencia

    En maíz, el INTA Pergamino pone el foco en cómo cuidar las espigas

    Calor intenso para cerrar el año y lluvias desparejas para arrancar 2026: qué esperar en el campo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La multimodalidad logística es una herramienta concreta para crecer sin aumentar proporcionalmente el impacto.

    De la ruta al tren y al puerto: la industria logística se consolida en 2026

    Por Guillermo Baduy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Al menor lo agredieron dos sujetos que lo atacaron con un rebenque.

    El fiscal Pertierra investiga la agresión de vecinos con un rebenque a un menor en el barrio Mastrángelo

    Por Alfonso Godoy
    Los países del Mercosur celebran la decisión.

    Mercosur–Unión Europea: el acuerdo que abre una nueva etapa para la agroindustria argentina

    Coco Bello fue rescatado del interior del auto que volcó en la autopista de la ruta 8.

    Carlos "Coco" Bello recibía el alta médica tras el rescate del interior del auto que volcó en la autopista

    En el Partido de Ramallo el litro de nafta Súper de YPF se paga $1737, mientras que en San Nicolás cuesta un 5% menos: $1654.

    Polémica tasa de Poletti: cargar combustible en Ramallo cuesta hasta 5% más que en San Nicolás

    La Fiesta del Durazno 2025 se desarrolló durante una jornada con buen marco de público. 

    San Pedro: Confirmaron que la Fiesta del Durazno será el 7 de febrero en Gobernador Castro