El acuerdo UE - Mercosur quedó a un paso: tensión en Europa y expectativa en el agro argentino

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur está cerca de sellarse, pero su implementación llevaría un tiempo más.

La negociación comercial más extensa de las últimas décadas en el mundo occidental está a punto de concretarse. Luego de casi 25 años de idas y vueltas, la Unión Europea (UE) quedó a un paso de cerrar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur , tras destrabar el respaldo de Italia mediante una batería de medidas económicas orientadas a aliviar costos y blindar a los agricultores europeos frente a una eventual mayor competencia sudamericana.

En Bruselas saben que Italia era la ficha decisiva. Su acompañamiento impide que se consolide una minoría de bloqueo en el Consejo, aun cuando se mantenga el “no” de países como Francia, Polonia, Hungría e Irlanda, que temen un impacto negativo sobre sus productores agropecuarios.

La Comisión Europea aceptó el reclamo de Roma y puso sobre la mesa un paquete destinado, principalmente, a abaratar insumos agrícolas y fortalecer mecanismos de protección interna. Entre las iniciativas discutidas en reuniones extraordinarias de ministros del área, se destaca la intención de reducir el precio de fertilizantes y abonos, incluyendo suspensiones temporales de aranceles y otras herramientas para amortiguar el costo de producción europeo.

En paralelo, se avanzó con propuestas de apoyo presupuestario a futuro y un esquema de salvaguardas para que, si las importaciones desde Sudamérica alteran el mercado interno, la UE tenga instrumentos para frenar el ingreso de productos o amortiguar impactos sobre precios.

La posición italiana -históricamente sensible a la defensa del agro- venía condicionada por la necesidad de la primera ministra Giorgia Meloni de preservar su base electoral ligada al campo. Pero las concesiones de Bruselas cambiaron el escenario y dejaron al acuerdo virtualmente encaminado.

Francia endurece el rechazo

En el otro extremo aparece Francia, el país que con mayor firmeza lidera la oposición. El presidente Emmanuel Macron ratificó que París votará en contra del pacto, en un contexto de fuerte presión interna y protestas de agricultores que consideran que el acuerdo abrirá las puertas a productos sudamericanos con menores costos y exigencias diferentes.

La negativa francesa no está sola. Irlanda ratificó su rechazo y Hungría denunció que el tratado equivaldría a “abrir Europa” a importaciones agrícolas “a expensas del sustento de los productores”. Incluso dentro de la UE persiste la discusión sobre qué grado de protección y qué estándares deberían garantizarse en la implementación del convenio.

Qué prevé el acuerdo

El entendimiento contempla la reducción gradual de aranceles y la creación de una zona de libre comercio entre ambos bloques. Se habla de un mercado de aproximadamente 700 millones de habitantes, con un peso económico global relevante. En términos generales, el texto incluye reglas de origen, comercio de servicios, propiedad intelectual, compras públicas, comercio sostenible y mecanismos de solución de controversias, que apuntan a dar previsibilidad a largo plazo.

Aunque las cifras varían según las estimaciones, en Europa la negociación es vista como estratégica: permitiría reforzar el acceso a alimentos, energía y minerales críticos, además de reposicionar al bloque frente a Estados Unidos y China.

Lectura para el agro argentino

Para el Mercosur -y particularmente para Argentina- el acuerdo abre una oportunidad relevante: más previsibilidad comercial y mejores condiciones de ingreso al mercado europeo para una parte importante de las exportaciones agroindustriales, con impacto potencial sobre economías regionales y cadenas de valor vinculadas a alimentos. También podría impulsar inversiones y negocios asociados a trazabilidad, valor agregado y certificaciones.

Sin embargo, expertos advierten que la verdadera magnitud de los beneficios dependerá de la letra fina: cuotas, plazos de desgravación, exigencias sanitarias y ambientales, reglas de origen y capacidad logística y productiva de aprovechar la apertura.

Lo que falta

Con el aval italiano ya encaminado, Bruselas busca cerrar el capítulo político inmediato: la confirmación institucional del acuerdo en instancias europeas, que incluyen validaciones posteriores y un camino de ratificación que puede extenderse durante meses o años, según los tiempos parlamentarios de cada país.

En síntesis: la UE acomodó piezas para destrabar el voto decisivo y el acuerdo quedó a un paso, pero el proceso sigue cargado de tensiones internas y resistencias, especialmente del bloque agrícola europeo. Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, el Mercosur observa el tramo final con expectativa: si se concreta, será un cambio de época para el mapa del comercio entre ambas regiones.