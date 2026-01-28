Vacaciones con respaldo: y seguros: el verano 2026 desde la asistencia al viajero

Con el verano 2026 en marcha, miles de personas están de viaje o se están preparando para viajar y disfrutar de unos días de descanso dentro y fuera del país, por lo que resulta fundamental estar seguros . Desde escapadas cortas hasta viajes más largos, la movilidad se convierte en protagonista de la temporada. En ese contexto, las empresas de asistencia refuerzan su presencia con acciones pensadas para acompañar cada experiencia, brindando respaldo antes y durante el trayecto.

En esta nota, 100% SEGURO comparte las iniciativas que algunos de los operadores impulsan este verano, que combinan cobertura, servicios y propuestas pensadas para viajar con mayor tranquilidad.

SOS Red de Asistencia comenzó desde diciembre pasado , donde pusieron en marcha el Operativo Verano 2025-2026 . Como cada año, el Plan Verano contempla una redistribución estratégica de recursos internos y de móviles en los principales corredores turísticos del país, con refuerzos específicos durante los fines de semana y los cambios de quincena.

Esta estrategia se basa en el uso intensivo de ciencia de datos, un área clave dentro de la compañía, que permite analizar patrones históricos de demanda, flujos de tránsito y comportamiento de los usuarios para optimizar la planificación y el despliegue operativo.

Además, se apoya en una flota propia de más de 500 móviles y en una red de más de 1.000 prestadores en todo el país, lo que permite garantizar sus altos niveles de servicio y capacidad de respuesta en los principales destinos turísticos y rutas de alto tránsito, incluidos los países limítrofes.

Mayor cobertura

Por otra parte, SOS amplió en un 45% la flota de su novedoso producto Keeper, distribuida estratégicamente en las principales ciudades del país, Este refuerzo permite brindar asistencia presencial en el lugar del incidente y facilitar que, ante situaciones impostergables, los usuarios puedan continuar su viaje mientras el vehículo es trasladado.

La operación es monitoreada de forma continua por equipos de gestión en tiempo real, que ajustan la asignación de móviles y operadores según el nivel de demanda, con el objetivo de reducir los tiempos de arribo y sostener altos índices de NPS.

Además de la asistencia vehicular, SOS Red de Asistencia ofrece una propuesta de asistencia integral, orientada a acompañar a las personas en distintas situaciones de su vida cotidiana. Esta propuesta de valor incluye servicios de cuidado de mascotas, con guarderías de confianza, así como asistencia al hogar durante períodos de ausencia, con servicios de vigilancia, mantenimiento y respuesta ante imprevistos.

Asistencia permanente

A esto se suma la asistencia en salud y bienestar, con atención médica inmediata, tanto digital como presencial, desde la consulta inicial hasta el acompañamiento integral, en cualquier lugar del país.

Como parte de esta estrategia integral, durante la temporada se refuerza la propuesta con los Espacios SOS, concebidos como puntos de atención preventiva y de cercanía, que amplían el concepto tradicional de asistencia y aportan valor incluso antes de que ocurra un incidente.

Por ejemplo, en Atalaya, uno de los paradores más transitados hacia la Costa Atlántica, el Espacio SOS funciona todos los días, con horarios extendidos durante los cambios de quincena. Allí, los conductores pueden acceder a chequeos básicos del vehículo —como control y carga de baterías, verificación de cubiertas, entre otros— y a un punto de descanso para mascotas, con el objetivo de prevenir inconvenientes y continuar el viaje con mayor tranquilidad.