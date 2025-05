El toque a Alfonso Domenech le costó caro: Urcera recibió una nueva sanción

La maniobra ocurrió saliendo de la curva 1, cuando ambos pilotos giraban muy cerca. Urcera intentó meterse por dentro en el ingreso a una variante, pero lo hizo con exceso de velocidad. “‘Manu’ estaba para atacarme a mí, yo para atacar a Okulovich y él a Santero, veníamos los cuatro pegaditos, estaba esperando el momento porque era recién la cuarta vuelta y pasó esto. Se me pone a la par, le dejo lugar, pero se tiró con mucha velocidad y me chocó. Ni se apoyó, me pegó una aplaudida que el auto de él se levantó, no pude hacer nada”, relató el piloto de Pergamino.

Pese a todo, Domenech valoró haber podido continuar en pista y rescatar puntos importantes para el campeonato en el que se ubica tercero: “Tuve la suerte de que no se rompió nada y que pude avanzar”.

Live Blog Post Embed - Alfonso Domenech on Instagram: "Declaración de Domenech luego de la final del #TNenRioCuarto @campeonesnet @prensatn @saturniracing #TN" View this post on Instagram A post shared by Alfonso Domenech (@domenech_prensa)

"Se me pone a la par, le dejo lugar, pero se tiró con mucha velocidad y me chocó. Ni se apoyó, me pegó una aplaudida que el auto de él se levantó, no pude hacer nada”. "Se me pone a la par, le dejo lugar, pero se tiró con mucha velocidad y me chocó. Ni se apoyó, me pegó una aplaudida que el auto de él se levantó, no pude hacer nada”.

Con esta sanción, Urcera no solo fue excluido de la final el último domingo, sino que ahora enfrentará una penalización que puede comprometer su rendimiento en la próxima cita en Viedma el 15 de junio. En tanto, Domenech y su equipo ya piensan en lo que viene, con la certeza de que el rendimiento del Volkswagen Virtus está, y que el podio, esta vez, se les escapó por una maniobra que ya fue juzgada como peligrosa por la CAF.