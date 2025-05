Tu Refugio: el clásico del Cruce de Caminos que nunca falla

Además, cada día hay un plato estrella y promociones imperdibles, lo que convierte a Tu Refugio en una opción ideal para el almuerzo, la cena… o ese antojo de madrugada.

Y como si todo esto fuera poco: abre todos los días del año, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Porque el hambre no tiene horario, y el buen gusto tampoco.

Tu Refugio no es solo un lugar para comer: es un punto de encuentro, una parada obligada, un clásico que sigue vigente, más sabroso que nunca.

Si hablamos de tradición en Pergamino, hablamos de @turefugiobar, ubicado en el cruce de caminos, un lugar donde podes comer de todo. Abierto de 06:00 am a 02:00 am y los fines de semana hasta las 15:00 pm. Te vas a encontrar minutas, pastas, plato del día con postre, matambre de cerdo a la pizza con papas fritas, cocteleras a caballo con papa y el tradicional lomo completo.