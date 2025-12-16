Fiorente en Pergamino: sabores que invitan a quedarse, a cualquier hora del día
Ubicado en Hipólito Yrigoyen y Venezuela, Fiorente es un restaurante que combina cafetería, vinos y platos caseros abundantes.
16 de diciembre de 2025 - 15:28
En la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Venezuela se encuentra Fiorente.
En la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Venezuela se encuentra Fiorente, un restaurante que se posiciona como una opción ideal para disfrutar en cualquier momento del día. Abierto de manera continua, Fiorente propone una experiencia que fusiona buena cocina, café de calidad y una cuidada selección de vinos, en un ambiente pensado para quedarse y volver.
Uno de los grandes diferenciales de Fiorente es su propuesta gastronómica: platos generosos, recetas caseras y sabores bien definidos. Para empezar, nada mejor que unas rabas con alioli de la casa, crocantes y sabrosas, acompañadas de una limonada casera que refresca y realza la experiencia.
Entre los platos más elegidos se destacan los raviolones de lomo con salsa de hongos, una combinación intensa y delicada; la milanesa a la napolitana con papas fritas caseras, un clásico infalible; y el matambrito de cerdo al verdeo con papas, ideal para quienes buscan un plato contundente y lleno de sabor.
Otro de los puntos altos de la carta es la pizza de masa madre, elaborada de manera artesanal, con una base liviana y sabrosa que conquista desde el primer bocado. Una opción perfecta para compartir o para darse un gusto sin excusas.
El final dulce en Fiorente merece un capítulo aparte. Los postres son protagonistas y elevan la experiencia gastronómica: la especialidad de la casa es la torta chajá, que se luce junto al café Fundador, ideal para una merienda o un cierre perfecto tras el almuerzo o la cena.
La propuesta se completa con cookies de distintos sabores, pavlova y cheesecake de frutos rojos, tentaciones que hacen difícil elegir solo una.
Menú ejecutivo y eventos especiales
Fiorente también ofrece menú ejecutivo a precios súper accesibles, pensado para quienes buscan comer bien, rápido y sin resignar calidad durante la jornada laboral.
Además, el espacio se adapta para eventos, cumpleaños y celebraciones, convirtiéndose en una excelente alternativa para compartir momentos especiales con una propuesta gastronómica de primer nivel.
Fiorente es mucho más que un restaurante: es un punto de encuentro donde el buen comer, el café y los encuentros se disfrutan sin mirar el reloj.
