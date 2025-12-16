Fiorente en Pergamino: sabores que invitan a quedarse, a cualquier hora del día

En la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Venezuela se encuentra Fiorente.

En la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Venezuela se encuentra Fiorente , un restaurante que se posiciona como una opción ideal para disfrutar en cualquier momento del día. Abierto de manera continua, Fiorente propone una experiencia que fusiona buena cocina, café de calidad y una cuidada selección de vinos, en un ambiente pensado para quedarse y volver.

Hoy se celebra el Día del Cupcake, un clásico de la pastelería

La Opinión Gourmet Sabor casero que enamora: el Almacén de Comidas Juana que conquista a Pergamino

Uno de los grandes diferenciales de Fiorente es su propuesta gastronómica: platos generosos, recetas caseras y sabores bien definidos. Para empezar, nada mejor que unas rabas con alioli de la casa, crocantes y sabrosas, acompañadas de una limonada casera que refresca y realza la experiencia.

Entre los platos más elegidos se destacan los raviolones de lomo con salsa de hongos, una combinación intensa y delicada; la milanesa a la napolitana con papas fritas caseras, un clásico infalible; y el matambrito de cerdo al verdeo con papas, ideal para quienes buscan un plato contundente y lleno de sabor.

Otro de los puntos altos de la carta es la pizza de masa madre, elaborada de manera artesanal, con una base liviana y sabrosa que conquista desde el primer bocado. Una opción perfecta para compartir o para darse un gusto sin excusas.

Postres de otro planeta y café de especialidad

El final dulce en Fiorente merece un capítulo aparte. Los postres son protagonistas y elevan la experiencia gastronómica: la especialidad de la casa es la torta chajá, que se luce junto al café Fundador, ideal para una merienda o un cierre perfecto tras el almuerzo o la cena.

La propuesta se completa con cookies de distintos sabores, pavlova y cheesecake de frutos rojos, tentaciones que hacen difícil elegir solo una.

Torta chajá

Menú ejecutivo y eventos especiales

Fiorente también ofrece menú ejecutivo a precios súper accesibles, pensado para quienes buscan comer bien, rápido y sin resignar calidad durante la jornada laboral.

Además, el espacio se adapta para eventos, cumpleaños y celebraciones, convirtiéndose en una excelente alternativa para compartir momentos especiales con una propuesta gastronómica de primer nivel.

Fiorente es mucho más que un restaurante: es un punto de encuentro donde el buen comer, el café y los encuentros se disfrutan sin mirar el reloj.