domingo 10 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Elecciones 2025: lo que hemos naturalizado y no debería ser normal

    De cara al 7 de septiembre, no solo se trata de elegir personas sino también concepciones. Entre el botín político y la falta de institucionalidad, hay patrones que repetimos como sociedad.

    10 de agosto de 2025 - 07:10
    Los organismos que se convierten en botines de la política.

    Los organismos que se convierten en botines de la política.

    LAOPINION

    En la próxima elección municipal, Pergamino tendrá casi una decena de listas de concejales. Como comentamos en nuestra editorial anterior, en una ciudad con mentalidad de pueblo lo más importante es saber quiénes son esas personas: de dónde vienen, dónde estudiaron, a qué se dedican y cuál ha sido su trayectoria.

    Lee además
    Las elecciones del 7 de septiembre son obligatorias y se aplican severas multas en caso de no concurrir

    Elecciones 2025: ¿En la provincia de Buenos Aires se vota con boleta única?
    Pergamino vista desde arriba. Opinion: La apatía es funcional a los peores

    El 7 de septiembre en Pergamino votamos personas, no partidos. La apatía es funcional a los peores.

    Sin embargo, desde hace años hemos naturalizado costumbres que no deberían serlo. Así como en su momento se discutió el nombramiento de Marita Conti al frente del Instituto Maiztegui —no cuestionando su capacidad profesional sino la metodología de designación sin concurso ni carrera interna—, también aceptamos como “normal” que organismos como el ANSES, PAMI o RENAPER se conviertan en botines de la política.

    Instituciones convertidas en refugios partidarios

    Estos organismos son instituciones de la comunidad, que deberían estar dirigidos por ciudadanos probos, seleccionados por su idoneidad y compromiso, y no como compensación partidaria. En lugar de ser espacios con personal jerarquizado y estable, se utilizan para sostener económicamente a nuevos cuadros políticos sin experiencia de gestión ni compromiso a largo plazo.

    El problema no es solamente de quienes ocupan esos cargos, sino de un sistema que los produce. Y aquí cabe una autocrítica como sociedad: no siempre los polémicos armadores políticos son “culpables”; muchas veces repiten los mismos patrones que dicen combatir.

    Del voto a la concepción de poder

    El 7 de septiembre no solo se trata de elegir concejales; se trata de decidir qué modelo de concepción política y de institucionalidad queremos. La política no puede seguir funcionando como un circuito cerrado donde las reglas reales se dictan por conveniencia y no por principios.

    Tal vez el verdadero cambio empiece cuando dejemos de naturalizar lo que no está bien, y entendamos que el voto es, sobre todo, un acto para modificar esos patrones.

    Temas
    Seguí leyendo

    Elecciones 2025: ¿En la provincia de Buenos Aires se vota con boleta única?

    El 7 de septiembre en Pergamino votamos personas, no partidos. La apatía es funcional a los peores.

    El "riesgo kuka" y la falacia del kirchnerismo: ¿puede Cristina mover la economía por WhatsApp?

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Elecciones: campaña limpia, ciudad cuidada: Pergamino le pone sus límites a la propaganda electoral

    Elecciones: campaña limpia, ciudad cuidada: Pergamino le pone sus límites a la propaganda electoral

    Por Luciano Zuccarelli
    José Luis Felpeto, en su parada de diarios, recibió a LA OPINION.

    José Luis Felpeto: un canillita de alma que honra con pasión su oficio

    Joaquín Debeljuh está enfocado en San Juan, donde buscará seguir sumando hacia otro título.

    Joaquín Debeljuh Taruselli pone la mira en revalidar el título argentino y alcanzar el latinoamericano

    Damián Bastianini afrontará ante Sportivo Belgrano su estreno como DT interino de Douglas.

    Douglas va por el despegue en San Francisco con Damián Bastianini como técnico interino

    Los organismos que se convierten en botines de la política.

    Elecciones 2025: lo que hemos naturalizado y no debería ser normal