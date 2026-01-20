martes 20 de enero de 2026
    Subsidios para luz y gas: quiénes no podrán acceder al beneficio en 2026

    Entra en vigencia el nuevo sistema de subsidios para las tarifas a partir de los cambios establecidos por el Gobierno Nacional.

    20 de enero de 2026 - 16:06
    Datos a tener en cuenta sobre los cambios en tema subsidios.
    La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía implementó los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para los meses de altas temperaturas, con topes ampliados de consumo subsidiado según clasificación climática.

    Cambios en los subsidios

    La decisión del Gobierno de Javier Milei fue formalizada a través de la Disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada este martes en el Boletín Oficial, que aprueba los indicadores de “exteriorización patrimonial y de manifestación de capacidad económica” que se utilizarán para aceptar o rechazar solicitudes.

    A partir de ahora, todas las personas que reciban ayuda económica para pagar la luz y el gas pasarán a estar inscriptas en un nuevo sistema llamado Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). El trámite será obligatorio para quienes deseen mantener el beneficio y deberá realizarse mediante un formulario digital que se presentará como declaración jurada.

    Cuáles son los motivos por los que una solicitud no sería aprobada

    • Hogares cuyos integrantes posean al menos un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres años. Este criterio no se aplica en el caso de contar con un integrante del hogar titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente.
    • Hogares cuyos integrantes posean, en conjunto, tres o más inmuebles.
    • Hogares en los que al menos un integrante posea una embarcación de lujo.
    • Hogares en los que al menos un integrante posea una aeronave.
    • Hogares en los que al menos un integrante posea Activos Societarios.

    Esta medida surge tras la entrada en vigencia del Decreto 943/25, que cerró el período de transición anterior y dispuso la creación de un nuevo régimen de subsidios. Según el texto oficial, la Secretaría de Energía será la autoridad encargada de ejecutar y controlar la administración de estos beneficios.

    A tener en cuenta en tema tarifas de luz y gas

    El objetivo declarado es identificar, con mayor precisión, quiénes realmente necesitan la ayuda estatal para afrontar los gastos de energía y evitar errores o superposiciones en el reparto.

    Para esto, el Ejecutivo oficializó también el modelo de formulario que deberá ser completado por los solicitantes. De igual forma, destacaron que gran parte de los datos se obtendrán de registros previos, como el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), por lo que quienes ya estén inscriptos allí no necesitarán anotarse de nuevo.

