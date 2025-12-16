Sabor casero que enamora: el Almacén de Comidas Juana que conquista a Pergamino

En la esquina de Echevarría y Moreno funciona Almacén de Comidas Juana.

En la esquina de Echevarría y Moreno funciona Almacén de Comidas Juana , un comercio que se ganó el corazón —y el paladar— de los pergaminenses gracias a una propuesta simple y efectiva: comida rica, casera y hecha con amor .

Con cuatro años de trayectoria, Juana es mucho más que un lugar para resolver el almuerzo o la cena: es un emprendimiento familiar que apuesta a la calidad, al sabor tradicional y a una atención cercana que invita a volver.

El menú de Juana contempla alternativas para todos. Quienes eligen una alimentación sin carnes encuentran empanadas veggie de cebolla, queso y huevo, además de croquetas de verdura y queso, ideales para disfrutar sin resignar sabor.

Para los amantes de la carne , la oferta es igual de tentadora: desde colita de cuadril rellena, perfecta para una comida especial, hasta platos que se destacan por su cocción y sazón.

La estrella indiscutida de la casa

Si hay un plato que identifica al lugar y lidera todos los pedidos, ese es el matambrito de cerdo a la pizza, una verdadera especialidad que se convirtió en la favorita de los clientes y en la marca registrada del almacén.

A esto se suman clásicos que nunca fallan, como el pollo al spiedo, y una propuesta poco común que sorprende a quienes llegan por primera vez: costillas cocinadas al spiedo, doradas en su punto justo y llenas de sabor.

Comida con amor y con delivery

En Almacén de Comidas Juana no solo se cocina bien, también se cocina con dedicación. Cada plato refleja el espíritu familiar del emprendimiento, donde la cocina es sinónimo de encuentro y disfrute.

Además, cuentan con servicio de delivery, ideal para quienes prefieren disfrutar de estas especialidades sin salir de casa. Para hacer tu pedido, solo tenés que comunicarte al 2477-303983 y dejarte tentar por una propuesta que combina tradición, sabor y calidez.