Sabor casero que enamora: el Almacén de Comidas Juana que conquista a Pergamino
Ubicado en Echevarría y Moreno, Almacén de Comidas Juana ofrece platos abundantes, opciones veggie y especialidades al spiedo que ya son un clásico.
16 de diciembre de 2025 - 14:53
Compartí esta nota:
En la esquina de Echevarría y Moreno funciona Almacén de Comidas Juana.
LA OPINION
En la esquina de Echevarría y Moreno funciona Almacén de Comidas Juana, un comercio que se ganó el corazón —y el paladar— de los pergaminenses gracias a una propuesta simple y efectiva: comida rica, casera y hecha con amor.
Con cuatro años de trayectoria, Juana es mucho más que un lugar para resolver el almuerzo o la cena: es un emprendimiento familiar que apuesta a la calidad, al sabor tradicional y a una atención cercana que invita a volver.
Opciones para los paladares pergaminenses
El menú de Juana contempla alternativas para todos. Quienes eligen una alimentación sin carnes encuentran empanadas veggie de cebolla, queso y huevo, además de croquetas de verdura y queso, ideales para disfrutar sin resignar sabor.
Para los amantes de la carne, la oferta es igual de tentadora: desde colita de cuadril rellena, perfecta para una comida especial, hasta platos que se destacan por su cocción y sazón.
La estrella indiscutida de la casa
Si hay un plato que identifica al lugar y lidera todos los pedidos, ese es el matambrito de cerdo a la pizza, una verdadera especialidad que se convirtió en la favorita de los clientes y en la marca registrada del almacén.
A esto se suman clásicos que nunca fallan, como el pollo al spiedo, y una propuesta poco común que sorprende a quienes llegan por primera vez: costillas cocinadas al spiedo, doradas en su punto justo y llenas de sabor.
En Almacén de Comidas Juana no solo se cocina bien, también se cocina con dedicación. Cada plato refleja el espíritu familiar del emprendimiento, donde la cocina es sinónimo de encuentro y disfrute.
Además, cuentan con servicio de delivery, ideal para quienes prefieren disfrutar de estas especialidades sin salir de casa. Para hacer tu pedido, solo tenés que comunicarte al 2477-303983 y dejarte tentar por una propuesta que combina tradición, sabor y calidez.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: " Volvimos al @almacendecomidasjuana una rotisería familiar donde cada plato se cocina con amor Desde clásicos irresistibles hasta opciones veggie , vas a encontrar sabores para todos los gustos. Moreno y Echeverría – Pergamino Delivery: 2477 303983 Si todavía no la conocés… ¡es momento de probar Doña Juana! #LaOpinionGourmet #Pergamino #ComidasCaseras #DoñaJuana #SaboresDePergamino #FoodLovers #Veggie #Rotisería"