martes 16 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • La Opinión Gourmet

    Sabor casero que enamora: el Almacén de Comidas Juana que conquista a Pergamino

    Ubicado en Echevarría y Moreno, Almacén de Comidas Juana ofrece platos abundantes, opciones veggie y especialidades al spiedo que ya son un clásico.

    16 de diciembre de 2025 - 14:53
    En la esquina de Echevarría y Moreno funciona Almacén de Comidas Juana.

    En la esquina de Echevarría y Moreno funciona Almacén de Comidas Juana.

    LA OPINION

    En la esquina de Echevarría y Moreno funciona Almacén de Comidas Juana, un comercio que se ganó el corazón —y el paladar— de los pergaminenses gracias a una propuesta simple y efectiva: comida rica, casera y hecha con amor.

    Lee además
    Cada año, el 15 de diciembre se celebra el Día Internacional del Cupcake, una de las opciones más populares en la pastelería que combina sabor y creatividad.

    Hoy se celebra el Día del Cupcake, un clásico de la pastelería
    Distintas figuras del deporte, la música y el espectáculo eligen la gastronomía para abrir sus propios espacios y explorar nuevos desafíos.

    Cambio de rumbo: celebridades que apuestan a la gastronomía con cafés, pastelerías y casas de pasta

    Con cuatro años de trayectoria, Juana es mucho más que un lugar para resolver el almuerzo o la cena: es un emprendimiento familiar que apuesta a la calidad, al sabor tradicional y a una atención cercana que invita a volver.

    Opciones para los paladares pergaminenses

    El menú de Juana contempla alternativas para todos. Quienes eligen una alimentación sin carnes encuentran empanadas veggie de cebolla, queso y huevo, además de croquetas de verdura y queso, ideales para disfrutar sin resignar sabor.

    Para los amantes de la carne, la oferta es igual de tentadora: desde colita de cuadril rellena, perfecta para una comida especial, hasta platos que se destacan por su cocción y sazón.

    La estrella indiscutida de la casa

    Si hay un plato que identifica al lugar y lidera todos los pedidos, ese es el matambrito de cerdo a la pizza, una verdadera especialidad que se convirtió en la favorita de los clientes y en la marca registrada del almacén.

    A esto se suman clásicos que nunca fallan, como el pollo al spiedo, y una propuesta poco común que sorprende a quienes llegan por primera vez: costillas cocinadas al spiedo, doradas en su punto justo y llenas de sabor.

    Matambre de cerdo
    El matambrito de cerdo es la estrella indiscutida del Almac&eacute;n de Comidas Juana

    El matambrito de cerdo es la estrella indiscutida del Almacén de Comidas Juana

    Comida con amor y con delivery

    En Almacén de Comidas Juana no solo se cocina bien, también se cocina con dedicación. Cada plato refleja el espíritu familiar del emprendimiento, donde la cocina es sinónimo de encuentro y disfrute.

    Además, cuentan con servicio de delivery, ideal para quienes prefieren disfrutar de estas especialidades sin salir de casa. Para hacer tu pedido, solo tenés que comunicarte al 2477-303983 y dejarte tentar por una propuesta que combina tradición, sabor y calidez.

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: " Volvimos al @almacendecomidasjuana una rotisería familiar donde cada plato se cocina con amor Desde clásicos irresistibles hasta opciones veggie , vas a encontrar sabores para todos los gustos. Moreno y Echeverría – Pergamino Delivery: 2477 303983 Si todavía no la conocés… ¡es momento de probar Doña Juana! #LaOpinionGourmet #Pergamino #ComidasCaseras #DoñaJuana #SaboresDePergamino #FoodLovers #Veggie #Rotisería"
    View this post on Instagram

    Temas
    Seguí leyendo

    Hoy se celebra el Día del Cupcake, un clásico de la pastelería

    Cambio de rumbo: celebridades que apuestan a la gastronomía con cafés, pastelerías y casas de pasta

    La cocina italiana, reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

    Los mejores alimentos para combatir el calor extremo: cómo sumar agua al cuerpo sin darte cuenta

    La cocina argentina quedó entre las 30 mejores del mundo, según un prestigioso ranking

    Ni empanada, ni hamburguesa: un viaje a Afganistán le inspiró un nuevo plato y es furor en Palermo

    Llegó el calor y las comidas al aire libre: cómo cuidar los alimentos para evitar accidentes

    Rosalía probó lo mejor de la gastronomía argentina: qué eligió comer y dónde durante su visita al país

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Provincia confirmó quitas de subsidios y un nuevo esquema para la tarifa social

    Provincia confirmó quitas de subsidios y un nuevo esquema para la tarifa social
    En la esquina de Echevarría y Moreno funciona Almacén de Comidas Juana.
    La Opinión Gourmet

    Sabor casero que enamora: el Almacén de Comidas Juana que conquista a Pergamino

    Pergamino y municipios de la zona reunidos por la Cuenca del Río Arrecifes

    Pergamino y municipios de la zona reunidos por la Cuenca del Río Arrecifes

    Pergamino: están instalados en el Parque Industrial los cinco generadores de electricidad

    Pergamino: están instalados en el Parque Industrial los cinco generadores de electricidad

    El futbolista ramallense Federico Castro visitó los estudios de Radio Meta FM 94.1 y dejó definiciones sobre su presente, su última temporada en Patronato de Paraná

    El jugador fútbol de Ramallo, Federico Castro y el alivio de volver a jugar