martes 13 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Maices Bt: otra alerta de Aapresid sobre la presencia de lepidópteros

    Según Aapresid, 8 de cada 10 productores detectaron presencia de lepidópteros en sus maíces Bt durante la campaña 24/25. Los datos surgen de los nuevos resultados de la encuesta de la REM a socios de la entidad.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    13 de enero de 2026 - 07:10
    El dato surge de un relevamiento de plagas, malezas y enfermedades que Aapresid

    El dato surge de un relevamiento de plagas, malezas y enfermedades que Aapresid

    La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), a través de su Red de Manejo de Plagas (REM), volvió a alertar por un tema que viene preocupando desde hace tiempo, fundamentalmente en el norte del país: las fallas de control de insectos en híbridos de maíz con tecnología Bt.

    Lee además
    El funcionario resaltó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

    "Fomentará el comercio, la inversión y la creación de empleo", destacó Caputo sobre el acuerdo Mercosur-UE
    La soja de segunda también muestra un desarrollo favorable.

    La soja arranca en muy buenas condiciones, pero el rinde dependerá de las lluvias

    Es uno de los datos que surgió del relevamiento de plagas, malezas y enfermedades que Aapresid realiza desde hace casi una década y que en esta oportunidad abarcó más de 1,8 millones de hectáreas, permitiendo dimensionar cómo los productores argentinos enfrentan el manejo de estos problemas en los principales cultivos, en un contexto marcado por la presión de resistencias y la necesidad de diversificar herramientas.

    Los datos muestran una alta adopción de eventos biotecnológicos, especialmente en maíz y soja, donde predominan materiales con tecnologías Bt para el control de lepidópteros y eventos apilados para tolerancia a herbicidas.

    La adopción de materiales Bt en maíz se consolida como estrategia clave contra lepidópteros, siendo su versión “Vip” la más usada en maíz en 2024/25 (68%). Sin embargo, en el 82% de los casos se detectaron daños y presencia de especies blanco de esta biotecnología, mayormente oruga de la espiga (H. zea).

    Daños detectados

    Es clave destacar que en los daños detectados a través de la encuesta realizada por Aapresid, los productores no necesitaron, en su gran mayoría, de aplicaciones de insecticidas de refuerzo, solo entre el 3 y el 15%, en maíces Vip y Cry, respectivamente.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aapresid/status/2010696253143691526&partner=&hide_thread=false

    En soja, Conkesta fue la biotecnología cuyo uso más creció entre 2024 y 2025 (0.6 a 8.3%). Aun así, se mantiene muy abajo de Intacta, tecnología usada en el 78% de los casos.

    Plagas: las protagonistas de la campaña

    En el caso de las malezas, la rama negra fue la que definió las aplicaciones en barbechos de primavera, acompañada de yuyo colorado. Esta última, junto al sorgo alepo, fueron las más problemáticas en postemergencia de cultivos estivales, mientras que en cultivos invernales mayormente no hubo aplicaciones herbicidas postemergentes, y quienes las hicieron fue para control de crucíferas.

    Los activos más usados fueron HPPD, PPO y ALS en preemergencia, y glifosato, hormonales y graminicidas en postemergencia.

    En cuanto a insectos, además de la mencionada oruga de la espiga en maíz, la oruga medidora fue la que definió las aplicaciones insecticidas en trigo, girasol y soja; en el caso de este último cultivo, “palo y palo” con arañuelas.

    En enfermedades, la más presente en maíz fue Roya común (P. sorghi), aunque casi en ningún caso derivó en control químico. En soja, la mancha marrón (S. glycines) requirió al menos 1 aplicación insecticida en la mitad de los casos. En trigo, roya amarilla o estriada (P. striiformis) derivó en control químico en más del 60% de los casos.

    Un dato positivo

    La encuesta REM 2025 muestra que el uso de productos biológicos viene creciendo: el 37.7% de productores usó algún biológico (además de inoculantes), un 10% más que en 2024. Los más usados: bioestimulantes.

    La encuesta también muestra que, si bien el control químico sigue siendo la herramienta principal en la lucha contra las malezas, se aplican estrategias complementarias como los cultivos de servicios y el acortamiento del espacio entre hileras.

    Temas
    Seguí leyendo

    "Fomentará el comercio, la inversión y la creación de empleo", destacó Caputo sobre el acuerdo Mercosur-UE

    La soja arranca en muy buenas condiciones, pero el rinde dependerá de las lluvias

    Mercosur–Unión Europea: el acuerdo que abre una nueva etapa para la agroindustria argentina

    El acuerdo UE - Mercosur quedó a un paso: tensión en Europa y expectativa en el agro argentino

    Maíz temprano, en la recta final: la lluvia define si se sostienen los rindes

    De la ruta al tren y al puerto: la industria logística se consolida en 2026

    Pronóstico trimestral: el verano seguirá con lluvias normales y temperaturas elevadas

    La lechería argentina le pone un freno al estrés térmico con precisión

    El flete vuelve a la carga: en el agro, cerró 2025 con subas por encima de la inflación

    La soja empieza 2026 bajo presión: el mercado pierde referencias y el clima manda

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La problemática desatada en el club de Pescadores y Náutica de San Pedro tras la decisión unilateral de la comisión directiva de reemplazar a los profesores de canotaje mantiene en vilo y en situación de incertidumbre a quienes practican ese deporte en la entidad azulgrana.

    San Pedro: Conflicto en el canotaje de Pescadores, deportistas y profesores denuncian decisiones sin diálogo
    Podcast del 13 de enero de 2026

    Podcast del 13 de enero de 2026

    El dato surge de un relevamiento de plagas, malezas y enfermedades que Aapresid

    Maices Bt: otra alerta de Aapresid sobre la presencia de lepidópteros

    Regatas no puso ganar en Lisandro Olmos y se despidió.

    Club Regatas de San Nicolás empató en La Plata, pero quedó eliminado del Torneo Regional Federal Amateur

    Con las series verticales, el video vertical, antes considerado amateur o de baja calidad, pasó a dominar el ecosistema digital.
    Tendencias

    Series verticales: el fenómeno que está cambiando la forma de contar historias