Maices Bt: otra alerta de Aapresid sobre la presencia de lepidópteros

La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa ( Aapresid ), a través de su Red de Manejo de Plagas (REM), volvió a alertar por un tema que viene preocupando desde hace tiempo, fundamentalmente en el norte del país: las fallas de control de insectos en híbridos de maíz con tecnología Bt.

Es uno de los datos que surgió del relevamiento de plagas, malezas y enfermedades que Aapresid realiza desde hace casi una década y que en esta oportunidad abarcó más de 1,8 millones de hectáreas, permitiendo dimensionar cómo los productores argentinos enfrentan el manejo de estos problemas en los principales cultivos, en un contexto marcado por la presión de resistencias y la necesidad de diversificar herramientas.

Los datos muestran una alta adopción de eventos biotecnológicos, especialmente en maíz y soja, donde predominan materiales con tecnologías Bt para el control de lepidópteros y eventos apilados para tolerancia a herbicidas.

La adopción de materiales Bt en maíz se consolida como estrategia clave contra lepidópteros , siendo su versión “Vip” la más usada en maíz en 2024/25 (68%). Sin embargo, en el 82% de los casos se detectaron daños y presencia de especies blanco de esta biotecnología , mayormente oruga de la espiga (H. zea).

Daños detectados

Es clave destacar que en los daños detectados a través de la encuesta realizada por Aapresid, los productores no necesitaron, en su gran mayoría, de aplicaciones de insecticidas de refuerzo, solo entre el 3 y el 15%, en maíces Vip y Cry, respectivamente.

En soja, Conkesta fue la biotecnología cuyo uso más creció entre 2024 y 2025 (0.6 a 8.3%). Aun así, se mantiene muy abajo de Intacta, tecnología usada en el 78% de los casos.

Plagas: las protagonistas de la campaña

En el caso de las malezas, la rama negra fue la que definió las aplicaciones en barbechos de primavera, acompañada de yuyo colorado. Esta última, junto al sorgo alepo, fueron las más problemáticas en postemergencia de cultivos estivales, mientras que en cultivos invernales mayormente no hubo aplicaciones herbicidas postemergentes, y quienes las hicieron fue para control de crucíferas.

Los activos más usados fueron HPPD, PPO y ALS en preemergencia, y glifosato, hormonales y graminicidas en postemergencia.

En cuanto a insectos, además de la mencionada oruga de la espiga en maíz, la oruga medidora fue la que definió las aplicaciones insecticidas en trigo, girasol y soja; en el caso de este último cultivo, “palo y palo” con arañuelas.

En enfermedades, la más presente en maíz fue Roya común (P. sorghi), aunque casi en ningún caso derivó en control químico. En soja, la mancha marrón (S. glycines) requirió al menos 1 aplicación insecticida en la mitad de los casos. En trigo, roya amarilla o estriada (P. striiformis) derivó en control químico en más del 60% de los casos.

Un dato positivo

La encuesta REM 2025 muestra que el uso de productos biológicos viene creciendo: el 37.7% de productores usó algún biológico (además de inoculantes), un 10% más que en 2024. Los más usados: bioestimulantes.

La encuesta también muestra que, si bien el control químico sigue siendo la herramienta principal en la lucha contra las malezas, se aplican estrategias complementarias como los cultivos de servicios y el acortamiento del espacio entre hileras.