Los memes de Karina Milei tras el escándalo: cómo el audio de Spagnuolo desató la furia humorística en redes

domingo 24 de agosto de 2025
    24 de agosto de 2025 - 11:29
    El audio que encendió el fuego: La polémica estalló cuando se difundió un nuevo audio de Diego Spagnuolo –exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)– en el que se lo escucha decir:

    “El día que tenga que salir Karina a hablar en la tele…”estas palabras se suman a la serie de grabaciones que lo implican a él, a la Secretaría General Karina Milei y a otros funcionarios en un esquema de presuntos sobornos .

    La tormenta digital

    Como ocurre en la era hiperconectada, el escándalo no tardó en generar una ola de memes.

    Aunque todavía no circula un compilado centralizado de esos memes, la dinámica es clara: el humor online funciona como válvula para canalizar escándalos políticos de alto voltaje, transformando frases puntuales en símbolos virales. Ya se habían registrado reacciones similares en casos anteriores vinculados a la exasperada influencia política de Karina Milei .

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TodoNegativo/status/1958940981635817866&partner=&hide_thread=false

    Polémica judicial y mediática

    La coyuntura se agrava por el contexto judicial que atraviesa el Gobierno: Spagnuolo fue removido de su cargo por orden presidencial, supuestamente como medida preventiva ante la ola de audios   El operativo incluyó allanamientos, incautaciones de celulares, y un cash-counting machine en su domicilio, lo que refleja la dimensión de la investigación .

    El audio que salió recientemente recalienta los ánimos: su reiteración del rol de Karina Milei y su entorno en el armado de coimas en la ANDIS profundiza el cuestionamiento político .

    El humor como crónica social

    Los memes cumplen una función lógica en este tipo de coyunturas: visibilizar tensiones políticas, normalizar la crítica mediante el sarcasmo y, en muchos casos, generar consenso ciudadano. No es solo entretenimiento, sino una forma de resistencia digital frente al poder.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatiAromi/status/1959293696370684386&partner=&hide_thread=false
    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MConurbasic/status/1959448179570573747&partner=&hide_thread=false
    Embed - Urgente24 on Instagram: "La canción del momento dedicada a #KarinaMilei #viral #política #gracioso #hit #redes"
    View this post on Instagram

    A post shared by Urgente24 (@urgente24)

    Embed - JPB News on Instagram: "En una entrevista de hace un año, Alejandro Fantino le advertía a Diego Spagnuolo que no se deje “usar” y le remarcó: “A los honestos como vos los usan como forros y los tiran a un tacho de basura”. #karinamilei #javiermilei #diegospagnuolo #alejandrofantino #jpbnews"
    View this post on Instagram

    A post shared by JPB News (@jpbnews)

    Embed - Las Fuerzas del Pueblo on Instagram: "¡CARRIÓ HIZO PEDAZOS A MILEI, KARINA Y ESPERT! #carrio #milei #karinamilei #espert #clasemedia #viral_video"
    Los memes de Karina Milei tras el escándalo: cómo el audio de Spagnuolo desató la furia humorística en redes