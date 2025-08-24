Los memes de Karina Milei tras el escándalo: cómo el audio de Spagnuolo desató la furia humorística en redes

El audio que encendió el fuego: La polémica estalló cuando se difundió un nuevo audio de Diego Spagnuolo –exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)– en el que se lo escucha decir:

“El día que tenga que salir Karina a hablar en la tele…”estas palabras se suman a la serie de grabaciones que lo implican a él, a la Secretaría General Karina Milei y a otros funcionarios en un esquema de presuntos sobornos .

Como ocurre en la era hiperconectada, el escándalo no tardó en generar una ola de memes .

Aunque todavía no circula un compilado centralizado de esos memes, la dinámica es clara: el humor online funciona como válvula para canalizar escándalos políticos de alto voltaje, transformando frases puntuales en símbolos virales. Ya se habían registrado reacciones similares en casos anteriores vinculados a la exasperada influencia política de Karina Milei .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TodoNegativo/status/1958940981635817866&partner=&hide_thread=false Les propongo un juego, generar imágenes de Karina Milei con IA, que tenga una valija con plata en lugares, empiezo yo, una realista y una en formato caricaturesco por ejemplo. #KarinaCoimera los leo en las respuestas pic.twitter.com/Pk1F37jkec — Todo Negativo (@TodoNegativo) August 22, 2025

Polémica judicial y mediática

La coyuntura se agrava por el contexto judicial que atraviesa el Gobierno: Spagnuolo fue removido de su cargo por orden presidencial, supuestamente como medida preventiva ante la ola de audios El operativo incluyó allanamientos, incautaciones de celulares, y un cash-counting machine en su domicilio, lo que refleja la dimensión de la investigación .

El audio que salió recientemente recalienta los ánimos: su reiteración del rol de Karina Milei y su entorno en el armado de coimas en la ANDIS profundiza el cuestionamiento político .

El humor como crónica social

Los memes cumplen una función lógica en este tipo de coyunturas: visibilizar tensiones políticas, normalizar la crítica mediante el sarcasmo y, en muchos casos, generar consenso ciudadano. No es solo entretenimiento, sino una forma de resistencia digital frente al poder.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatiAromi/status/1959293696370684386&partner=&hide_thread=false hasdjasdhajsdhasdhas este loco fue a una mesa de LLA y llevo plata para que SE LA DEN A KARINA



AJSDJASDKASDJ pic.twitter.com/MBCy7DSzvV — Mati Aromi (@MatiAromi) August 23, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MConurbasic/status/1959448179570573747&partner=&hide_thread=false IMPRESIONANTE

En menos de 10 años Karina Milei pasó de tratar de salvarse económicamente en un programa de tele falopa gracias a un perro (vivo), a ser LA COIMERA MÁS GRANDE DE LA HISTORIA. pic.twitter.com/9B86fdQBWV — M (@MConurbasic) August 24, 2025

Embed - Urgente24 on Instagram: "La canción del momento dedicada a #KarinaMilei #viral #política #gracioso #hit #redes" View this post on Instagram A post shared by Urgente24 (@urgente24)

Embed - JPB News on Instagram: "En una entrevista de hace un año, Alejandro Fantino le advertía a Diego Spagnuolo que no se deje “usar” y le remarcó: “A los honestos como vos los usan como forros y los tiran a un tacho de basura”. #karinamilei #javiermilei #diegospagnuolo #alejandrofantino #jpbnews" View this post on Instagram A post shared by JPB News (@jpbnews)