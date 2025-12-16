Vacaciones: crecen las consultas por seguros de auto, hogar y asistencia al viajero

En esta época del año las personas buscan viajar con mayor previsión y minimizar riesgos, tanto en la ruta como dejando la casa sola. INFOBAE.

Con la llegada de la temporada de vacaciones, se intensifica la consulta por distintos tipos de seguros vinculados a los viajes y a la protección del patrimonio. En esta época del año las personas buscan viajar con mayor previsión y minimizar riesgos, tanto en la ruta como dejando la casa sola.

Las consultas más frecuentes antes de viajar El seguro del automotor encabeza las consultas previas a los viajes. Quienes salen a la ruta suelen verificar que tengan la documentación en regla y revisar si su póliza cuenta con una cobertura adecuada. En ese sentido, muchos clientes consultan por mejoras en la cobertura, especialmente en asistencia mecánica, robo o daños, para evitar inconvenientes durante el trayecto.

En segundo lugar, se observa un incremento en las consultas por el seguro de hogar. Al dejar la vivienda sola durante varios días, resulta fundamental contar con una cobertura adecuada frente a robos, incendios u otros siniestros. Este tipo de seguros aporta tranquilidad a las familias mientras se encuentran de viaje.

Asistencia al viajero, una cobertura en crecimiento Por último, la asistencia al viajero es una de las coberturas que más creció en los últimos años. Tanto para viajes nacionales como internacionales, este seguro brinda tranquilidad ante cualquier imprevisto de salud o emergencia, ya que permite acceder a atención médica en centros especializados sin afrontar costos elevados.

El costo de una póliza depende de variables como el bien a asegurar, el nivel de cobertura, la suma asegurada, el lugar de residencia, el uso y el perfil del asegurado. Lo importante no es comparar precios de manera aislada, sino analizar qué protección real se está contratando y si responde a las necesidades del cliente. Desde el sector recomiendan analizar en detalle cada plan antes de contratar, priorizando la cobertura y el respaldo real por sobre el precio final. Fuente: El Territorio.

