Una fábrica de pastas de La Plata es furor por sus sorrentinos con forma de la estrella de mar viral

La fábrica Pastas Alfredo rinde homenaje al Atlántico argentino con un sorrentino de merluza y remolacha. LOS ANDES.

Una estrella de mar surgida de las profundidades del Atlántico argentino se convirtió en el inesperado motor de una tendencia gastronómica en La Plata. Inspirados por la transmisión en vivo del Conicet y el Schmidt Ocean Institute desde el cañón de Mar del Plata, los responsables de la Fábrica de Pastas Alfredo lanzaron un sorrentino estrella de mar que, en pocas horas, se transformó en un fenómeno viral y agotó su primer lote rápidamente.

La imagen captada durante la transmisión científica se difundió velozmente en redes sociales, generando entusiasmo y creatividad. Comerciantes de distintos rubros aprovecharon la popularidad de la estrella de mar para diseñar productos alusivos, desde adornos hasta alimentos. Entre estas iniciativas, el sorrentino de Pastas Alfredo se destaca por su originalidad y por el homenaje explícito al mar argentino y al trabajo del Conicet.

Sorrentino estrella de mar: homenaje al Atlántico argentino La propuesta de la fábrica platense se distingue tanto por su forma como por sus ingredientes. La masa, teñida de un intenso color fucsia gracias a la remolacha, envuelve un relleno de merluza fresca, un pescado característico de las aguas nacionales. Según explicaron desde el local, la elección de estos componentes responde a la intención de rendir tributo tanto a la biodiversidad marina como a la labor científica que motivó la creación del producto. “Decidimos hacer lo que mejor sabemos: convertir lo que nos emociona en una pasta rellena. Así nació nuestro homenaje a esta joya del Atlántico argentino”, expresaron en una publicación que sumó miles de interacciones y comentarios.

Creatividad local y repercusión viral Matías, uno de los dueños de Pastas Alfredo, relató a Radio Provincia que la idea surgió tras observar la transmisión viral. El principal desafío fue diseñar el molde que permitiera replicar la silueta de la estrella de mar en la pasta. El éxito superó las expectativas del equipo, que se sorprendió por la demanda y la repercusión en redes sociales.

La respuesta del público no se limitó a la compra del producto. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, curiosidad y entusiasmo por la iniciativa, consolidando al sorrentino estrella de mar como un símbolo de creatividad local y de conexión con la actualidad científica. Pensando en el futuro, el equipo de Pastas Alfredo evalúa nuevas variantes para ampliar la propuesta. Entre las ideas en desarrollo, se encuentra la posibilidad de incorporar rellenos de queso, con el objetivo de atraer a los más pequeños y diversificar la oferta. Para quienes deseen probar esta pasta singular, el comerciante sugiere dos alternativas de salsa: una cremosa con queso parmesano o una versión fresca de filetto con abundante albahaca, opciones que realzan el sabor y la originalidad del sorrentino inspirado en el Atlántico argentino. Fuente: Infobae.

