Top 10 consumos de la primavera: gastronomía, turismo y gimnasio lideran las preferencias

La primavera llegó y con ella un cambio de chip en el bolsillo: más salidas, escapadas y ganas de darse gustos. Una encuesta nacional de 3.023 casos realizada por la consultora Focus Market revela cuáles son los 10 consumos que más eligen los argentinos cuando florecen los días soleados. Spoiler: en el top aparecen los bares, los viajes, la ropa nueva y hasta el gimnasio (sí, el verano ya asoma).

Gastronomía, turismo y gimnasio lideran el ranking El ranking de esta temporada 2025 lo lidera la gastronomía, que mantiene el primer lugar respecto del año pasado. Las salidas a bares y cervecerías artesanales crecen un 25% en esta época, confirmando que el calorcito invita a brindar en la vereda. Detrás aparece el turismo, que ganó terreno y se metió entre las principales preferencias: desde escapadas cortas hasta viajes más largos, el plan de primavera es armar la valija.

En tercer y cuarto lugar se ubican la indumentaria y la heladería. Los primeros calores traen la excusa ideal para renovar el placard y, por supuesto, volver al ritual del kilo de helado, que hoy cuesta entre $13.000 y $23.000, aunque en locales gourmet puede trepar hasta $26.000. El quinto lugar es para el gimnasio, con un repunte marcado por quienes buscan recuperar hábitos saludables o prepararse físicamente para el verano.

Los destinos elegidos en turismo El estudio también indagó en los destinos preferidos para esta época del año. El Top 10 turístico lo encabezan Bariloche, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy y Salta, Mendoza, Misiones y San Juan. En provincias como Córdoba, además, la primavera coincide con celebraciones masivas, sobre todo en Carlos Paz, Embalse o Santa Rosa de Calamuchita.

Gastos habituales y ocasionales Más allá de los viajes, la encuesta midió cuánto puede llegar a gastar una persona en consumos típicos de la estación. Por ejemplo, salir tres veces al mes a un bar suma $60.700, comer helado cuatro veces al mes otros $47.600, y la cuota del gimnasio ronda los $60.000. A pesar de que el consumo general viene en retroceso, los sectores estacionales aprovechan la primavera para tentar al público. Fuente: Perfil.

