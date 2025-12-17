Séptimo Cielo: una experiencia gourmet para saborear las noches de Pergamino

En la calle Merced 418, dentro del Hotel Americano, funciona Séptimo Cielo by Calavera no Chilli, un espacio que eleva la propuesta gastronómica nocturna de la ciudad. Abre sus puertas de lunes a sábados, de 19:00 a 23:00, ideal para una cena relajada, una salida en pareja o un encuentro entre amigos.

La cocina está a cargo del chef ejecutivo Omar Catulo, quien imprime un estilo gourmet sin perder el anclaje en los sabores clásicos. La carta combina técnica, producto y presentaciones cuidadas, logrando platos que sorprenden desde el primer bocado.

Para comenzar, las empanadas de carne cortada a cuchillo y las empanadas de osobuco se llevan todos los aplausos: sabrosas, jugosas y con ese toque casero que invita a seguir explorando la propuesta.

Entre los destacados de la carta, sobresale el bife de chorizo a la plancha con salsa de hongos y puré aligot, una combinación intensa y equilibrada. Otra gran elección es el salmón a la plancha, acompañado con pimentón ahumado, ajo, limón, alcaparras y un delicado puré de coliflor, ideal para quienes buscan sabores más frescos.

Y para los amantes de lo bien argentino, la milanesa de bife de chorizo a la napolitana, servida con papas fritas, confirma que los clásicos también pueden lucirse en clave gourmet.

Coctelería para completar la experiencia

La propuesta se completa con una cuidada selección de tragos. Aperol, gin y negroni acompañan a la perfección cada plato y convierten la cena en una experiencia redonda.

Reservas

Quienes deseen asegurar su mesa pueden realizar reservas escribiendo al 2477-509784.

Séptimo Cielo by Calavera no Chilli invita a mirar la gastronomía desde otro lugar: más alto, más sabroso y con una identidad propia que ya empieza a dar que hablar en las noches de Pergamino.