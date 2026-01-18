domingo 18 de enero de 2026
    Seis consejos para alquilar un automóvil en estas vacaciones

    En el apuro por empezar a disfrutar las vacaciones, el viajero no se detiene a analizar cuestiones que pueden generar un fuerte dolor de cabeza. ¿Cuáles son?

    18 de enero de 2026 - 09:00
    Alquilar un vehículo para viajar en vacaciones implica cumplir requisitos específicos y tomar los recaudos necesarios.

    DIB

    Planificar

    Es imprescindible contratar por Internet el vehículo de alquiler con antelación a tu viaje, aún más en épocas de temporada turística alta. De esta forma puedes analizar la gran oferta existente, elegir el tipo de vehículo que necesitas, encontrar ofertas puntuales, y asegurar que cuando llegas al destino tienes un auto ya reservado. Alquilar directamente el coche en el destino nunca es buena idea. Los especialistas recomiendan hacerlo en la medida de lo posible hasta 3 meses previos al viaje. Y, obviamente, buscar que la empresa sea confiable. Lo barato puede salir caro. Finalmente, antes de usar el auto por primera vez, conviene tomarse unos minutos para hacer un examen minucioso tanto del interior como del exterior.

    Qué modelo

    Los autos de alquiler que te ofrecen son los habituales en el país que vas a visitar, por lo que te puedes encontrar con alguna marca o modelo que quizás no conozcas. Pero al final lo que realmente has de contratar es un tipo de modelo con un tamaño y características determinadas. Un dato para tener en cuenta es que en ocasiones, cuando se reserva online, se elige categoría de vehículo y no un modelo en especial. Un consejo: prestar atención a la capacidad del baúl y calcular si entrará todo el equipaje que se pretende llevar.

    Pasajeros y días

    Es fundamental tener en cuenta la cantidad de personas que viajarán y la cantidad de equipaje que tendrán, antes de elegir la categoría de vehículo adecuada. También si uno planea hacer el recorrido con menores o bebés que necesitan butacas especiales. Sobre la cantidad de tiempo, todo dependerá del viaje y el tipo de destinos. Siempre es bueno dejar algún día extra a lo planificado dado que el precio por una jornada más no modifica en demasía el costo total y puede ser muy beneficioso.

    Entrega y devolución

    El aeropuerto suele ser el lugar más cómodo para recibir el auto, no obstante, eso puede costar un 30% más. Si uno viaja al exterior y planea retirarlo en el local, tener en cuenta el horario en el que llega. La devolución, en tanto, es un tema clave para no pasar un mal momento. No llegue sobre la hora del vuelo porque al entregar el vehículo deberá completar una serie de papeles. Sea cual fuera la ubicación de entrega, hay que hacerlo con mucho tiempo para no perder el vuelo.

    Ojo con el seguro

    Al cotizar el alquiler, el precio más bajo que ofrecen las compañías trae por lo general un seguro ultra básico que sólo responde plenamente por la responsabilidad civil frente a terceros. Esto puede ser buen negocio si nada malo ocurre durante el viaje. Pero si el auto fuera robado o sufriera daños por un roce en el tránsito, por un choque grave, por un vuelco, por un intento de robo u otras eventualidades, quien alquila deberá pagar una cifra muy, pero muy dolorosa para cualquier bolsillo.

    Tanque lleno

    Los automóviles son entregados con el tanque completo y se espera que regresen en las mismas condiciones. De todos modos, existe la posibilidad de pagar el combustible faltante en la compañía. Por otra parte, en el exterior, el alquiler es casi siempre con kilometraje ilimitado. Cuando es condicionado, si se sobrepasa, el precio por kilómetro no es barato. En la Argentina, en cambio, la opción de alquilar por determinada cantidad de kilómetros es bastante común. (DIB)

