Se viene "La Carta Argentina": dos días para celebrar los sabores del país

El encuentro reunirá a más de 40 productores y sumará cocineros invitados, música, catas, charlas y experiencias gastronómicas, con un objetivo concreto: celebrar la identidad de los alimentos argentinos y acercar productos para armar la mesa de Navidad.

La gastronomía argentina se prepara para una fiesta sin precedentes: La Carta Argentina , la comunidad federal que busca visibilizar y potenciar a los productores de todo el país, anunció su primera gran feria nacional para el 20 y 21 de diciembre en el Hipódromo de Palermo.

Durante dos jornadas, el predio se transformará en un verdadero mapa de sabores, historias y cultura. Más de 40 productores gastronómicos premium de distintas provincias, cocineros invitados, música en vivo, catas, charlas y experiencias gastronómicas serán parte de un evento pensado para celebrar el origen y la diversidad de los alimentos argentinos.

Entre los productores habrá proyectos de todas las regiones: harinas artesanales, carnes especiales, yerbas de autor, aceites de oliva, gins de pequeños destiladores, frutos secos, kombuchas, fermentos, quesos, dulces, crackers, panificados y bebidas.

La Carta Argentina nació con un objetivo claro: conectar a quienes producen alimentos de calidad en cada rincón del país con cocineros, marcas, espacios gastronómicos y consumidores.

La iniciativa busca revertir una realidad que afecta a miles de emprendedores: la falta de visibilidad, las trabas logísticas y la dificultad para vender con nombre propio, tanto en el mercado local como en el exterior.

Entre los fundadores del proyecto está Héctor Gatto, exsubsecretario de Políticas Gastronómicas de CABA (2015-2023), mentor y curador de eventos gastronómicos masivos como las ferias MAPPA, FECA y El Campeonato Federal del Asado (CFA).

Una feria para descubrir, probar y apoyar lo nuestro

La feria del 20 y 21 de diciembre será el punto de partida de esta comunidad en el territorio. La entrada es gratuita y la propuesta invita a conocer y degustar productos auténticos, directamente de la mano de sus creadores.

El evento se completa con:

Charlas y catas guiadas sobre productos regionales.

Platos y bocados a cargo de cocineros y restaurantes aliados.

Espacios participativos para conocer procesos productivos y relatos de cada territorio.

Música y actividades para todo público.

La feria será la primera de ocho grandes citas previstas hasta 2026, con la idea de llevar la experiencia a distintas ciudades y consolidar una red federal que ponga en valor el trabajo artesanal argentino.

Canastas navideñas con identidad: un regalo que apoya la producción local

En la previa de las Fiestas, La Carta Argentina propone armar canastas navideñas con productos seleccionados de todo el país. La idea es dejar de lado los clásicos regalos importados y elegir alimentos nacionales que cuentan historias: mieles del litoral, aceites cuyanos, dulces patagónicos, frutos secos pampeanos, infusiones de pequeños productores, quesos tandilenses, gin patagónico y mucho más.

Cada canasta es una pequeña postal de la diversidad argentina y una forma concreta de apoyar a quienes trabajan de manera artesanal, generando impacto directo en sus economías y acercando a los consumidores el valor del origen.

Fuente: TN.