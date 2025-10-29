miércoles 29 de octubre de 2025
    • Se viene el Campeonato Mundial de Carnes: "los mejores cortes del mundo"

    El 30 de octubre se realizará el Campeonato Mundial de Carnes (CMDC) en CABA, un evento que premiará a los mejores bifes angostos y bifes anchos a nivel global. El jurado estará integrado por sommeliers de carne, consumidores y expertos, además de reconocidos chefs nacionales e internacionales.

    29 de octubre de 2025 - 08:53
    CMDC10

    Organizado por el Dr. Luis Barcos, creador y director de la Escuela de Sommeliers de Carnes de Argentina, junto a la revista AmeriCarne y Messe Frankfurt Argentina, el certamen internacional tiene como objetivo reconocer, premiar y visibilizar la calidad de las carnes. El evento tendrá lugar en el restaurante El Central, de La Rural de Buenos Aires.

    El CMDC busca destacar la calidad a través de una evaluación rigurosa y confiable. Se evaluarán dos cortes, Bife Angosto y Bife Ancho, que a su vez se dividen en dos categorías: animales alimentados a pasto y animales alimentados a grano.

    Muestras provenientes de Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Paraguay, España e Irlanda buscarán consagrarse con las Medallas de Oro, Plata y Bronce en sus respectivas categorías. Además, habrá menciones especiales a la excelencia en sabor.

    Embed - Campeonato Mundial de Carnes on Instagram: "¡Ya llega la primera edición del Campeonato Mundial de Carnes! ¿Listos para vivir esta experiencia? 30 OCTUBRE 2025 El Central, La Rural. Buenos Aires, Argentina Más información: www.cmdc.com.ar Organizan: Dr. Luis Barcos @redalimentaria @messefrankfurtargentina -— The first edition of the World Meat Championship is almost here! Are you ready for this experience? OCTOBER 30, 2025 El Central, La Rural. Buenos Aires, Argentina More information: www.cmdc.com.ar Organized by: Dr. Luis Barcos @redalimentaria @messefrankfurtargentina"

    Un jurado internacional

    Para garantizar resultados confiables, el proceso de evaluación estará a cargo de tres tipos de jurados especializados: Sommeliers de carne, consumidores y expertos y chefs internacionales con alto nivel de conocimiento en carnes. Entre los expertos que dirán presente se encuentran Gastón Acurio, Christian Petersen, Juan Gaffuri, Maria De Michelis, Arturo González, Pietro Sorba, Ale Feraud, Nicolás Arcuchi, Juan Pedro Rastellino, Gustavo Fuentes, Kazuhito Obara, Maximiliano Britez y Micaela Najmanovich.

    Con esta primera edición, el Campeonato Mundial de Carnes – CMDC- posiciona a Argentina como referente global en innovación y excelencia cárnica, celebrando la calidad, la pasión y el conocimiento que impulsan a la industria a nivel internacional.

