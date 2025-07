Se cumplen 25 años de la muerte de René Favaloro: ¿cómo fueron sus últimos momentos?

A las 16:30 de ese 29 de julio, un adolescente que se bañaba en el tercer piso escuchó un ruido amortiguado y después un golpe seco. Ya estaba hecho.

El cuerpo fue encontrado por su novia cuando volvió al departamento junto a su hermano, cuenta Infobae. Les costó abrir la puerta y entrar al baño, pero sacaron la puerta y lo lograron. La policía llegó poco después, y detrás de ellos los medios.

Favaloro se opuso siempre a la corrupción del sistema médico. Contaba orgulloso que nunca había cedido a los pagos de retornos y coimas, pero a la vez ese fue un gran obstáculo en su carrera y su desarrollo.

Las cartas que dejó René Favaloro

Una de las siete cartas que Favaloro dejó el día que se quitó la vida era para Claudio Escribano, un viejo amigo de él y jefe de redacción del diario La Nación. Le decía: “Estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida. En este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar, llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir con nuestra tarea".

Otra de las cartas era para Diana, su novia 46 años menor que él: varias líneas y dinero en efectivo. “Diana: ha llegado el momento de la gran decisión. Tú no eres culpable de nada. Mis proyectos se han hecho pedazos […] Tú has sido mi grande y verdadero amor. Siempre me he sentido un poco culpable. Nunca debí permitir que nuestro amor llegara tan lejos. Cuarenta y seis años es una gran diferencia […] Te he amado con locura. Estaré pensando en ti hasta el último segundo".

También dejó misivas para su empleada doméstica (con algunos miles de dólares en efectivo), para su sobrino Roberto, familiares y amigos en general.

A los amigos les habla de la corrupción en el sistema. “Es indudable que ser honesto, en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen pagar. La mayoría del tiempo me siento solo. (…) En este momento y a esta edad terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar, prefiero desaparecer. Joaquín V. González, escribió la lección de optimismo que se nos entregaba al recibirnos: ‘A mí no me ha derrotado nadie’. Yo no puedo decir lo mismo. A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla”, escribió. (Fuente: viapais.com.ar)