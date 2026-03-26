Una oportunidad para canalizar los dólares "del colchón" al mercado de capitales y hacerlos rendir

La Argentina tiene una historia conocida: inflación, cepos, crisis recurrentes y un sistema fiscal que durante décadas castigó a quienes intentaban ahorrar. El resultado ya lo sabemos: una gran parte del ahorro de los argentinos terminó fuera del sistema, no por evasión, sino como respuesta lógica a un entorno que generaba más desconfianza que certezas.

La Ley 27.799 de Inocencia Fiscal, vigente desde el 12 de enero de 2026, reconoce esa realidad y establece un nuevo punto de partida: el contribuyente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es un cambio concreto, con consecuencias reales para quienes buscan ordenar su situación fiscal y empezar a hacer trabajar sus ahorros con respaldo legal.

Bajo el régimen anterior, ARCA contaba con cuatro vectores para detectar inconsistencias: el incremento patrimonial no justificado, los consumos declarados, la facturación y los gastos deducibles. Cualquier desvío entre estas variables podía derivar en un proceso de fiscalización y, superados ciertos montos, en una denuncia penal. El umbral de punibilidad para evasión simple era de apenas $1,5 millones por impuesto y por año.

La Ley 27.799 eleva esos montos de manera sustancial: la evasión simple pasa a $100 millones y la evasión agravada a $1.000 millones por impuesto y por período. Los montos se actualizan automáticamente por UVA desde 2027. Una cantidad significativa de situaciones que antes habilitaban la vía penal quedan hoy circunscriptas al ámbito administrativo.

“El nuevo régimen invierte la lógica histórica: el Estado presume el cumplimiento fiscal salvo prueba en contrario. El contribuyente deja de ser el sospechoso por defecto.” “El nuevo régimen invierte la lógica histórica: el Estado presume el cumplimiento fiscal salvo prueba en contrario. El contribuyente deja de ser el sospechoso por defecto.”

EL TAPÓN FISCAL: MAYOR SEGURIDAD JURÍDICA Y PREVISIVILIDAD TRIBUTARIA

El mecanismo central de la ley para la planificación patrimonial es lo que la práctica tributaria denomina "tapón fiscal": una combinación de efecto liberatorio y presunción de exactitud que otorga certeza jurídica sobre períodos fiscales anteriores.

Para comprender su alcance, es esencial entender qué cambia respecto del régimen anterior. Hasta ahora, ARCA analizaba cuatro variables: incremento patrimonial, consumos, facturación y gastos deducibles. Bajo el régimen simplificado, ARCA solamente mira la facturación y los gastos deducibles. El incremento patrimonial queda excluido del análisis, incluyendo depósitos bancarios. ARCA no puede aplicar la figura del incremento patrimonial no justificado para verificar discrepancias significativas.

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Efecto liberatorio. El contribuyente que adhiere al Régimen Simplificado, acepta la declaración precargada por ARCA y abona en término, da por satisfecha su obligación del Impuesto a las Ganancias para ese período. El fisco no puede volver a reclamar ese tributo. Cada año que se renueva la adhesión y se paga en término, ese período se constituye como nuevo período fiscal base y los anteriores quedan alcanzados automáticamente por la presunción de exactitud.

Presunción de exactitud. Es una presunción legal absoluta —iuris et de iure, sin admitir prueba en contrario— de que las declaraciones juradas de Ganancias e IVA de todos los períodos no prescriptos son correctas y exactas. La protección opera hacia atrás desde el momento de la adhesión.

La ley define como discrepancia significativa —el único supuesto que hace caer esa protección— cualquiera de estas tres situaciones: una diferencia de impuesto a ingresar del 15% o más respecto de lo declarado; una diferencia que supere los $100 millones; o la utilización de facturas u otros comprobantes apócrifos. Fuera de esos tres casos, el fisco no puede revisar, reclamar ni fiscalizar.

Prescripción reducida. Para el contribuyente cumplidor, el plazo de prescripción de las facultades del fisco baja de 5 a 3 años. Quienes adhieran en los próximos meses no podrán ser objeto de fiscalización por períodos anteriores a 2029.

¿QUIÉN PUEDE ADHERIRSE?

Pueden acceder personas humanas y sucesiones indivisas residentes fiscales en Argentina que cumplan tres condiciones: ingresos anuales de hasta $1.000 millones, patrimonio total de hasta $10.000 millones y no revestir la condición de Gran Contribuyente Nacional. El régimen aplica desde el período fiscal 2025 y la adhesión puede ejercerse hoy.

LA CNV HABILITÓ EL INGRESO DE DÓLARES EN EFECTIVO A LA CUENTA COMITENTE

La Resolución General N°1108 de la Comisión Nacional de Valores dio el paso final: quienes adhirieron al Régimen Simplificado pueden llevar sus dólares en efectivo al mercado de capitales.

El procedimiento es simple: El contribuyente adherido al Régimen Simplificado descarga su constancia de adhesión desde la página de ARCA, firma el formulario de licitud de fondos y con esa documentación puede depositar sus dólares en efectivo directamente en las cuentas bancarias habilitadas de IEB Banca Privada. Desde allí quedan acreditados en su cuenta comitente y disponibles para invertir.

La UIF y el BCRA también fueron claros: tener dólares en efectivo no es un delito ni un indicio de nada. Es una conducta que millones de argentinos adoptaron por razones perfectamente comprensibles. La constancia de adhesión al Régimen Simplificado es además un antecedente favorable ante cualquier entidad financiera.

IEB BANCA PRIVADA: GESTIÓN PATRIMONIAL INTEGRAL EN EL NUEVO CONTEXTO NORMATIVO

IEB Banca Privada es la unidad de gestión patrimonial del Grupo IEB, con más de 15 años en el mercado financiero argentino. Como ALyC regulado por la CNV, está habilitado para recibir dólares en efectivo y canalizarlos al mercado de capitales con una estrategia diseñada para cada cliente.

El Grupo IEB administra más de USD 3.500 millones en activos y más de ARS 800.000 millones en fondos comunes de inversión, con más de 3.500 empresas asistidas, más de 100.000 cuentas comitentes, más de 150 asesores financieros y acceso a más de 130 mutual funds internacionales. Una estructura sólida al servicio de cada cliente.

IEB Banca Privada cuenta además con un segmento de Real Estate para quienes quieren invertir sus dólares en propiedades. Esto incluye acceso a desarrollos propios como Puerto Nizuc —el proyecto de usos mixtos más importante de la Zona Sur, a 20 minutos de CABA— y Obligado Park en Nuñez, además de asesoramiento para la compra de cualquier inmueble, sea para renta o uso propio. El equipo acompaña todo el proceso.

“Tener los dólares fuera del sistema, “en el colchón”, frente a este contexto, implica perder contra la inflación de Estados Unidos y perder oportunidades para preservar el poder adquisitivo o para hacer crecer el patrimonio.” Mariano Romero – Asesor Financiero en IEB Banca Privada “Tener los dólares fuera del sistema, “en el colchón”, frente a este contexto, implica perder contra la inflación de Estados Unidos y perder oportunidades para preservar el poder adquisitivo o para hacer crecer el patrimonio.” Mariano Romero – Asesor Financiero en IEB Banca Privada

UNA OPORTUNIDAD CONCRETA, CON RESPALDO NORMATIVO SÓLIDO

La Ley de Inocencia Fiscal no es un blanqueo ni una ventana que se cierra. Es un cambio estructural y permanente en la relación entre el fisco y el ciudadano. Los umbrales se actualizan por inflación, la presunción de inocencia es el nuevo estándar y el camino para formalizar los dólares ganados lícitamente está despejado.

Mariano Romero

Asesor Financiero · IEB Banca Privada

Av. del Libertador 498, Piso 10 · CABA

iebbancaprivada.com.ar

El presente artículo tiene fines exclusivamente informativos y no constituye asesoramiento legal ni fiscal. Para una evaluación personalizada de su situación tributaria y patrimonial, se recomienda consultar con un profesional especializado. IEB Banca Privada opera bajo la regulación de la Co