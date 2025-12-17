Sandwichería Avenida: el clásico de Pergamino que resuelve tu lunch en dos clics
Con 30 años de trayectoria, Sandwichería Avenida ofrece un completo servicio de lunch ideal para reuniones, cumpleaños y eventos.
17 de diciembre de 2025 - 15:21
Ubicada en la esquina de avenida Colón y 11 de Septiembre, Sandwichería Avenida es sinónimo de tradición y confianza en la gastronomía local. Con tres décadas de historia, este comercio emblemático sigue renovando su propuesta sin perder la esencia que lo convirtió en un infaltable de la mesa pergaminense.
Un lunch completo y gastronomía para todos los gustos
El servicio de lunch se destaca por su amplitud y equilibrio entre sabores clásicos y opciones más elaboradas. La propuesta incluye canapés de distintos sabores, sfijas en tamaño mini, pizzetas napolitanas y de variadas combinaciones, además de palmeritas con roquefort que suman un toque gourmet.
También hay una cuidada selección de sándwiches con diversos rellenos, entre ellos salame y queso, jamón crudo y queso, y para quienes prefieren lo agridulce, fosforitos hojaldrados que nunca fallan.
Los infaltables de siempre
No podían faltar los tradicionales triples de miga, una especialidad de la casa, disponibles tanto en pan blanco como en su versión de pan negro, ideales para combinar y satisfacer todos los paladares.
Un final dulce a la altura
Para cerrar el lunch, Sandwichería Avenida ofrece una tentadora mesa dulce con masas secas, conitos rellenos de dulce de leche y mini alfajores, perfectos para darle un broche irresistible a cualquier encuentro.
Pedí tu lunch de forma fácil y online
Encargar el servicio es simple y rápido. A través del Instagram sangu_avenida se puede acceder a la página web del comercio y realizar la compra online, resolviendo todo en solo dos clics.
Sandwichería Avenida combina experiencia, calidad y practicidad, consolidándose como la opción ideal para quienes buscan un lunch completo, confiable y con el sabor de toda la vida.
