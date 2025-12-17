Sandwichería Avenida: el clásico de Pergamino que resuelve tu lunch en dos clics

Ubicada en la esquina de avenida Colón y 11 de Septiembre, Sandwichería Avenida es sinónimo de tradición y confianza en la gastronomía local.

Ubicada en la esquina de avenida Colón y 11 de Septiembre, Sandwichería Avenida es sinónimo de tradición y confianza en la gastronomía local. Con tres décadas de historia, este comercio emblemático sigue renovando su propuesta sin perder la esencia que lo convirtió en un infaltable de la mesa pergaminense.

El servicio de lunch se destaca por su amplitud y equilibrio entre sabores clásicos y opciones más elaboradas. La propuesta incluye canapés de distintos sabores, sfijas en tamaño mini, pizzetas napolitanas y de variadas combinaciones, además de palmeritas con roquefort que suman un toque gourmet.

También hay una cuidada selección de sándwiches con diversos rellenos, entre ellos salame y queso, jamón crudo y queso, y para quienes prefieren lo agridulce, fosforitos hojaldrados que nunca fallan.

No podían faltar los tradicionales triples de miga, una especialidad de la casa, disponibles tanto en pan blanco como en su versión de pan negro, ideales para combinar y satisfacer todos los paladares.

Un final dulce a la altura

Para cerrar el lunch, Sandwichería Avenida ofrece una tentadora mesa dulce con masas secas, conitos rellenos de dulce de leche y mini alfajores, perfectos para darle un broche irresistible a cualquier encuentro.

Pedí tu lunch de forma fácil y online

Encargar el servicio es simple y rápido. A través del Instagram sangu_avenida se puede acceder a la página web del comercio y realizar la compra online, resolviendo todo en solo dos clics.

Sandwichería Avenida combina experiencia, calidad y practicidad, consolidándose como la opción ideal para quienes buscan un lunch completo, confiable y con el sabor de toda la vida.