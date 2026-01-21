¿Sabías que existe el Día del Abrazo? Se celebra cada 21 de enero y esta es la razón de esta celebración

miércoles 21 de enero de 2026
    Cada 21 de enero se conmemora el Día Internacional del Abrazo fecha que busca promover la expresión de cariño y el bienestar emocional.

    Esta fecha se celebró por primera vez en 1986 e invita a las personas a expresar cariño, apoyo y cercanía a través de un gesto universal que trasciende idiomas, edades y culturas.

    THE HUFF.

    Cada 21 de enero se celebra el conocido como el Día del Abrazo, una conmemoración originaria de Estados Unidos, pero que se ha ido extendiendo a otros países como una forma de mostrar afecto a los seres queridos o personas que forman parte de nuestras vidas

    El origen de la celebración del Día del Abrazo

    Pero ¿de dónde surge esto del Día del Abrazo? Pues para ello nos tenemos que remontar a 1986, cuando se celebró por primera vez, hace exactamente cuatro décadas, y todo ello debido a la publicación de esta conmemoración en el Chase's Calendar of Annual Events de 1985.

    La publicación que promovió que se comenzara a celebrar es un calendario que tiene su origen a finales de la década de los 1950, cuando los hermanos William D. Chase y Harrison V. Chase, un periodista y un científico social, decidieron recoger todos los eventos especiales, celebraciones y días festivos en una misma edición que fuera a nivel estatal y nacional, incluyendo también efemérides y aniversarios históricos.

    Y es que el periodista William D. Chase consideró que hacía falta una fuente de referencia para recoger fechas especiales y para ello creó la publicación que recibió el nombre de Chase's Calendar of Annual Events y que todavía se sigue editando por parte de Bernan Press, de Rowman & Littlefield PG.

    Su primera edición tuvo lugar en 1958 con una tirada de 2.000 copias, con un total de 32 páginas y un precio de un dólar, pero actualmente incluye más de 700 páginas y abarca casi 12.000 eventos, siendo publicado hasta 1983 por Contemporary Books.

    ¿De dónde surgió la iniciativa del Día del Abrazo?

    Si bien la celebración del Día del Abrazo fue promovida por la publicación de este dentro del Chase's Calendar of Annual Events de 1985, esta idea no fue de sus editores, sino de un pastor estadounidense llamado Kevin Zaborney, originario de Clio en Michigan, que mientras estudiaba psicología en la universidad vio como “la gente necesita interacciones humanas positivas y abrazar es una forma segura de hacerlo”, según declaró al 'Christian's Post'.

    Actualmente este pastor tiene su día patentado y promueve la distinción de “persona más abrazable del año”, que en este 2026 corresponde al Dr. Michael B. Beckwith, reverendo del Centro Espiritual Ágape en Beverly Hills, California, donde promueve la paz y la influencia positiva y es un “entusiasta de los abrazos” siendo un gran defensor de esta conmemoración. Esta distinción la han obtenido también personajes como ‘Baimax’, el robot de la película “Big Hero 6”, el actor Jason Ritter siendo la persona que más abrazos dio en un minuto en 2018 reconocido por el Libro Guinness de los récords, o Maxwell y Finnigan, dos niños de Nueva York que se hicieron virales con un abrazo.

    Fuente: El Diario.

