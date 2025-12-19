viernes 19 de diciembre de 2025
    Tendencias

    Récord de trasplante y donación de órganos: 4.497 personas salvaron o mejoraron su vida en 2025

    Desde el Ministerio de Salud de la Nación destacaron las cifras alcanzadas, que son las más altas de la historia. Cómo hacer el trámite para manifestar la voluntad de ser donante.

    19 de diciembre de 2025 - 18:00
    El Ministerio de Salud de la Nación celebró que en 2025 se superó la cifra histórica de donantes y trasplantes de órganos.

    DIB

    El Ministerio de Salud de la Nación celebró que en 2025 se superó la cifra histórica de donantes y trasplantes de órganos realizados, que permitió que casi 4.500 personas salvaran o mejoraran su calidad de vida.

    Este año hubo en el país 906 procesos de donación de órganos y más de 1.200 donaciones de tejidos, lo que aseguró que 4.497 personas reciban un trasplante para vivir o mejorar alguna condición de salud.

    El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, destacó estos resultados durante el encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa) junto a las autoridades sanitarias de todas las jurisdicciones. La reunión se desarrolló en la sede de ANLIS Malbrán, donde las autoridades recorrieron el laboratorio de bioseguridad nivel 4, una instalación estratégica y única en la región, que fortalece la capacidad nacional de vigilancia, investigación y respuesta ante enfermedades de alto riesgo.

    Por su parte, Carlos Soratti, Presidente del Incucai, aseguró que "este año ha sido el que ha tenido mayor número de donantes de órganos, mayor número de donantes de tejido y por lo tanto el indicador que internacionalmente se usa que es el de donante por millón de habitante por año en este año 2025 va a ser el más alto en la historia de la donación y trasplante en Argentina". De acuerdo a los cálculos, hay unas 19,62 personas donantes cada millón de habitantes.

    Trasplante y donación de órganos: datos de 2025

    -7.301 personas necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento.

    -2.105 es la cantidad de trasplantes realizados este año.

    -2392 personas mejoraron su condición de salud por donación de órganos y tejidos.

    -910 personas donaron sus órganos este año.

    -19,62 es la cantidad de donantes por cada millón de habitantes este año.

    Voluntad de donar y trámite

    Expresar la voluntad hacia la donación de órganos implica ejercer el derecho de dejar asentado el deseo de cada ciudadano respecto al destino de sus órganos y tejidos después de la muerte. El trámite es personal y, si en algún momento ocurre un cambio de opinión al respecto, puede revertirse la decisión.

    Quien quiera expresar su voluntad de donar debe tener más de 18 años y puede hacerlo en forma virtual o presencial, ya sea desde el sitio Mi Argentina o por Correo Argentino. El trámite lleva menos de 5 minutos y es gratuito.

    Paso a paso por Mi Argentina

    Crear la cuenta en Mi Argentina, validar la identidad y acceder a la credencial de expresión de voluntad de donación de órganos y tejidos en versión digital. Completar el formulario "Manifestar mi voluntad de donar" en la sección de Salud.

    -Presencial

    Se puede manifestar la voluntad de donar al momento de tramitar el DNI o concurrir al Incucai o a los Organismos Jurisdiccionales de Ablación e Implante de todo el país.

    -Por Correo Postal

    Enviar un telegrama gratuito con nombre, apellido, DNI y domicilio, desde cualquier dependencia de Correo Argentino.

    Temas
