¿Por qué la gente come choclo en la playa?

En la temporada de verano, el choclo es uno de los alimentos más elegidos por turistas y familias que pasan el día en las playas de Mar del Plata. Pero su precio se convirtió en tema de conversación entre reposeras y carpas.

¿Por qué la gente como choclo en la playa? La gente come choclo en la playa como una tradición. Se cree que llegó proveniente de Brasil, en donde le dicen “milho”, y luego la costumbre se afianzó en el territorio nacional argentino.

Hoy en día, la gente come choclo no sólo porque es una tradición sino que es un alimento con una buena cantidad de nutrientes, al cual se le puede agregar manteca o sal para que tenga más sabor.

Además, el choclo es económico, no tiene comparación comprar uno en la playa que ir a un parador a comer, puede costar hasta el triple de diferencia o más.

Por último, el choclo es práctico. Es mucho más rápido comer un choclo en la playa y seguir disfrutando del sol, que sentarse a comer en un lugar, esperar la comida y luego pagar, lo que puede ser más tedioso para mucha gente. ¿Cuánto cuesta comer un choclo en la playa? Según un relevamiento, el costo de disfrutar un choclo con manteca y sal a la orilla del mar alcanza hoy los $7.000 por unidad. Sin embargo, a pocas cuadras de la costa, la realidad económica es otra: en las verdulerías locales, el kilo de choclo —proveniente directo del Mercado Central— se consigue en oferta por $1.700

La brecha es notable si se analiza el rendimiento del producto. Según los comerciantes consultados:

En la playa: 1 choclo = $7.000.

En la verdulería: 1 kilo (entre 4 y 6 unidades) = $1.700. Esto significa que, por el precio de un solo choclo en la arena, un turista podría comprar más de 20 unidades en un comercio de barrio.

¿Por qué cuesta tanto en la arena? La diferencia de valores no es casual y responde a la logística del servicio informal y de balnearios. El precio final en la costa incluye factores que el consumidor de cercanía no paga: Traslado y logística: El acarreo del producto hasta la zona de carpas.

El acarreo del producto hasta la zona de carpas. Bromatología: La conservación y manipulación segura del alimento bajo el sol.

La conservación y manipulación segura del alimento bajo el sol. Costo de oportunidad: La presión de la temporada alta y la alta demanda estacional.

La presión de la temporada alta y la alta demanda estacional. El "plus" de comodidad: El servicio de recibir el alimento listo para consumir sin moverse de la zona de descanso.

